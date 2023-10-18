Учёные в погонах: службе криминалистики исполняется 69 лет

19 октября службе криминалистики в системе Следственного комитета РФ исполняется 69 лет.

В этот день в 1954 году по приказу Генерального прокурора СССР в стране были введены должности прокуроров-криминалистов. О работе следователей-криминалистов люди узнают из фильмов и сериалов, где происходящее весьма отличается от реальной жизни.

В беседе с журналистом Myslo о тонкостях службы профессионалов, чья работа — находить и собирать улики, и наиболее запомнившихся делах рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Тульской области Кирилл Куклин.

— Насколько изменилась криминалистика с тех времен, когда главными уликами были отпечатки пальцев?

— Сегодня криминалистические подразделения располагают внушительным и высокотехнологичным оборудованием, позволяющим отыскивать самые сложные следы преступления. Благодаря новейшим технологиям мы можем выделять ДНК-профиль из микрочастиц, не видимых человеческому глазу, и в дальнейшем устанавливать их принадлежность тому или иному лицу. Есть и техника, помогающая находить различные мобильные устройства и гаджеты, в том числе спрятанные под землей или в другой среде. Но и отпечатки пальцев не теряют актуальности: благодаря цианоакрилатным и нингидриновым камерам можно найти следы рук на тех поверхностях, где раньше отыскать их было проблематично.

— Криминалистика — тяжелая и планомерная работа, а вовсе не волшебство, которое нам показывают в фильмах и сериалах?

— Разумеется. С собой у криминалиста нет никакой «волшебной палочки», но есть целый чемодан для осмотра места происшествия, для сбора улик. Здесь — различные инструменты, упаковки для вещдоков и осветительные приборы, пленки, порошки... Несколько десятков единиц наименований. А весит такой чемоданчик около 10 кг. Мы не волшебники, а, скорее, ученые в погонах.

— Какие люди приходят в эту профессию?

— В службу криминалистики приходят сотрудники, которые имеют за плечами необходимый багаж опыта и следственной практики. Мы помогаем следователям отыскать важнейшие улики, с помощью которых преступник понесет заслуженное наказание.

— Что является наиболее важным при раскрытии преступлений?

— Первоначальный осмотр места происшествия. Насколько тщательно и качественно ты его проведешь — настолько ощутимый результат и получишь. Следы крови, различных выделений, те же самые отпечатки пальцев — все это нужно собрать, изучить, отправить на экспертизу. Если подойти к делу расхлябанно, то ничего хорошего из этого не выйдет.

— Что помогает криминалистам, практически ежедневно сталкивающимся с чужим горем, уберечь себя от накапливающего стресса?

— Человек привыкает ко всему, и стресса как такового нет. Для меня это работа, которую нужно выполнить. Раскрытие каждого дела приносит удовлетворение и удовольствие от того, что преступник задержан. Этот драйв помогает.

— Наиболее запомнившееся Вам дело?

— Таких много: от убийства ребенка собственным отчимом до расследования убийства мигранта на почве межрасовой ненависти. Но, пожалуй, наиболее ярко в памяти отложилось моё первое дело — смерть 12-летнего мальчика, который надышался газом. Ребенок пропал, к делу подключилась полиция, потом мы. Выяснилось, что он связался с плохой компанией, пристрастился к нехорошим привычкам. Опросили всех его знакомых и нашли труп ребенка — оказывается, друзья испугались, что он умер, и просто сбежали с места происшествия, решив никому ничего не рассказывать.

— Убийство мигранта относится к преступлению прошлых лет. Как получилось, что в 2000-х осужденные проходили по данному делу в качестве подозреваемых, но потом их отпустили? И как вышли на них спустя столько лет.

— Данные преступления — отдельная история. В настоящее время созданы и работают аналитические группы, которые изучают такие дела. Плюс благодаря технологиям мы можем сегодня идентифицировать то же ДНК и таким образом вычислить предполагаемого преступника. 15-20 лет назад таких возможностей не было.

— Как Вы считаете, почему человек вообще решается на убийство?

— Есть преступления заказные, есть совершённые из корыстных целей. Но чаще всего убийства происходят на бытовой почве: алкоголь, ревность, обычная ссора. Все случается спонтанно, в порыве.