Пластилиновая бабушка и рисовое зернышко: как учитель из Тулы создала литературный музей

В литературном музее гимназии № 30 можно часами разглядывать витрины. Тут сотни миниатюрных книг, фигурок, статуэток, тарелочек — каждый из них хранит историю о произведении или писателе.

Создатель и хранитель музея — Надежда Положей, учитель русского языка и литературы. Рассказ о ней стал победителем конкурса «Мой любимый учитель», который проводила редакция Myslo вместе с Благотворительным фондом «Эмпатия» Михаила Шелкова в рамках проходившего в регионе конкурса для педагогов «Призвание — учить!».

В профессиональных конкурсах Надежда Борисовна не принимала участие, но благодаря стараниям ее бывшей ученицы Насти Власовой мы смогли познакомиться с удивительным музеем, который создала педагог.

Самые крупные его экспонаты — это наследие ежегодных литературных игр. Они проводятся, как правило, в День лицея — 19 октября. Такая традиция живет в гимназии уже 30 лет.

Одним из первых экспонатов музея стала «Медная бабушка» — копия исчезнувшей в 1941 году статуи Екатерины II. Она была создана к литературной игре, по фотографиям ее лепил из пластилина вместе с учениками педагог изобразительного искусства Александр Николаевич Хаустов.

— Медная бабушка после литературной игры некоторое время висела в коридоре на втором этаже, но ученики начальной школы часто проверяли, точно ли она сделана из пластилина. В итоге «бабушка» перекочевала ко мне в кабинет, — рассказывает Надежда Борисовна.

Через год к литературной игре Александр Хаустов вместе с учениками создал пластилиновое кресло. Образцами для работы стали кресла Эрмитажа.

— В тот год наша литературная игра была посвящена Пушкину. Когда поэт находился в ссылке в селе Михайловском, ему поступило предложение стать агентом третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, но Пушкин отказался. И вот в ходе литературной игры мы обыграли эту историю. Кресло осталось пустым — оно стало символом свободы, которую предпочел Пушкин.

Еще один крупный экспонат музея — копия дома Гончаровых, созданная в масштабе 1/23.

— Перед тем как создавать его, мы с учениками ездили в Полотняный завод Калужской области и фотографировали дом Гончаровых. После чего, тоже при участии Александра Николаевича, и был воссоздан этот дом. Вообще, у нас до пандемии была отличная традиция посещать литературные места после осенних игр. Мы столько объездили! В планах возобновить традицию, хотя сейчас столько новых ограничений введено…

Карета щеголя, инсталляция сражения у Валутиной горы, где состоялась первая битва с армией Наполеона, рыцарский замок крестоносцев из миллиона пластилиновых кирпичиков, десятки оригинальных постеров, изготовленных учениками к очередным литературным играм... Коллекцию можно перечислять и разглядывать бесконечно.

Во многих случаях, если не знать, не сразу и догадаешься, что работа выполнена учениками. На создание их вдохновляет Надежда Положей.

— Мне нравится делиться с детьми тем, что я знаю, и тем, что мне интересно. И важно слышать их мнение и предпочтения. Мне важно, чтобы как можно больше учеников смогли открыть для себя мир литературы и увидели его многогранность.

Вторая часть экспонатов музея — это миниатюрные фигурки и предметы. Коллекцию собирала сама Надежда Положей.

— В большинстве своем это моя личная коллекция. Приятно, когда ученики продолжают традицию. Например, один из выпускников вместе с дедушкой изготовил микроскоп. Он нужен, чтобы разглядывать рисовое зернышко, на котором беличьей кисточкой написано стихотворение Пушкина «Мадонна». Зернышко было подарено Андреем Рыковановым, мастером художественной микроминиатюры, нашему музею в 2006 году в день открытия.

Музей разнообразен и подобен книгам, где переплетается история страны и отдельных людей. Да, конечно, абсолютно каждого ученика не увлечешь чтением. Тем не менее Надежда Борисовна каждый день ведет работу в этом направлении.

— Мы все делаем для того, чтобы дети читали. Очень много зависит и от семьи, и от друзей. К сожалению, мы, учителя, не волшебники и не всесильны, но мы стараемся создать условия, в которых ученик не только выучит то, что положено по программе, но и заглянет дальше, чтобы узнать больше.