Что изменилось с 1 октября для владельцев гаражей: разъяснение Myslo

С начала месяца вступил в силу Федеральный Закон № 338-ФЗ от 24 июля 2023 года «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

О том, как законодательные изменения отразятся на владельцах гаражей, рассказала волонтёр тульского Центра защиты прав граждан Евгения Гвоздинская.

Новый закон регулирует отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в общей собственности или пользовании собственников гаражей в границах территории гаражного назначения либо собственников машино-мест и нежилых помещений, расположенных в гаражных комплексах.

Что изменилось?

Отличительная особенность закона в том, что он юридически закрепляет понятие «гараж». Раньше гаражами в одинаковой мере считались и капитальные постройки, расположенные в гаражных кооперативах, и железные разборные гаражи и даже стоящие во дворах гаражи-«ракушки».

Теперь же законом чётко определено, что «под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальные помещения и не более двух наземных этажей, могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства».

Кроме того, введён новый термин – «территория гаражного назначения». Это территория, в границах которой расположены земельные участки, на которых размещены гаражи.

Эти термины введены для пресечения различных манипуляций, наиболее характерных для южных регионов России. Там жители часто возводят над своими гаражами полноценные дома на несколько этажей, с балконами и всеми необходимыми коммуникациями, но само здание юридически считается гаражом. В летний сезон такие «дома» часто сдаются в аренду туристам, а статус гаража избавляет владельца от уплаты большого имущественного налога и прочих юридических обязанностей по содержанию такой постройки.

При чём тут жилищное законодательство?

Ещё одно новшество – общее имущество гаражного кооператива теперь стало долевой собственностью владельцев расположенных в нём гаражей. Это сделано по аналогии с общим имуществом многоквартирного дома, пользоваться которым в равных долях могут все собственники жилья.

Теперь владельцы гаражей тоже смогут провести собрание, чтобы определить порядок использования общего имущества гаражного кооператива – например, поставить на территории площадку для сбора мусора, мобильную автомойку или шиномонтаж, установить шлагбаум или ворота на въезде и выезде и т. д.

Это новшество открывает собственникам возможности для получения дополнительного дохода, как в случае с размещением рекламы на фасаде многоквартирного дома. Можно сдать часть территории кооператива в аренду предпринимателю, а полученную прибыль направлять на нужды кооператива – например, ремонтировать проезды, установить уличное освещение или автоматические ворота. Но делаться это должно только с разрешения собственников.

Собрания собственников могут проводиться как в очном формате, так и онлайн, если есть возможность идентифицировать личность участника такого собрания. Это позволит владельцам гаражей реализовывать свои права, находясь в другом регионе России или за рубежом.

Кооперативные взносы могут вырасти

Правда, есть нюанс, который может не понравиться собственникам – вместе с правом пользования общим имуществом возникает обязанность участвовать в его содержании. Это значит, что в ближайшее время членские взносы, собираемые с членов гаражных кооперативов, могут вырасти.

Вероятно, в некоторых гаражных кооперативах придётся заняться оформлением земельного участка – кадастровые работы и получение необходимых документов потребует определённых финансовых затрат. Скорее всего, владельцам гаражей нужно будет выбрать ответственное лицо, которое будет заниматься всеми хозяйственными и бытовыми вопросами – здесь опять возникает аналогия с жилищным законодательством и председателем Совета дома.

Оформить землю под гаражом стало проще

Нередки случаи, когда люди пользуются гаражами без всяких на то оснований – обычно это происходит, когда владелец гаража, не озаботившийся оформлением необходимых документов, умирает, и его родственники начинают вступать в наследство. И тут выясняется, что фактически никаких документов на пользование гаражей не существует. Чтобы навести порядок в этом вопросе, новым законом были внесены изменения в Федеральный Закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Согласно этим корректировкам, граждане могут бесплатно приобрести земельный участок в рамках «гаражной амнистии» в соответствии со схемой расположения земельного участка, не предоставляя утвержденный проект межевания территории. Владельцы машино-мест и гаражей наделяются исключительным правом, позволяющим купить или арендовать такой земельный участок.