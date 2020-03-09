Актриса Виктория Толстоганова: «Родные люди могут делать друг другу очень больно»
Известная актриса представила гостям кластера «Октава» новый фильм «Очень женские истории», где сыграла одну из главных ролей.
Создатели картины вдохновились вопросом, который волнует всех — чего хотят женщины? Страсти и любви, успешной карьеры, счастливой семьи и детей… А кто-то хочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего мужа к лучшему.
«Очень женские истории» — это пять законченных историй, в каждой из которых играет по две актрисы. Десять разных женщин объединяет одно — жажда жить по-настоящему.
Представить новую работу тульским зрителям приехали продюсер картины Юлия Мишкенене и актриса, сыгравшая роль в новелле «Сестры», Виктория Толстоганова.
Викторию Толстоганову зрители знают и любят по ролям в картинах «Медсестра», «Магнитные бури», «Палач» и «Побег». На ее счету более 60 ролей в кино и на телевидении. А в 2019 году она стала лучшей актрисой по версии Открытого российского фестиваля «Кинотавр».
Виктория Исакова и Виктория Толстоганова.
В проекте «Очень женские истории» Виктория Толстоганова играет сестру молодой женщины (Виктория Исакова), которая страдает алкоголизмом. Она пьет по-серьезному. До бессознательного состояния, рвоты, сбегания в одной рубашке через окно… И сестра раз за разом спасает ее, вытаскивает, моет, кормит, лечит, утешает…
После просмотра продюсер и актриса предложили зрителям задавать вопросы, и туляки не заставили себя ждать.
— Очень интересно было посмотреть этот фильм, все новеллы очень тронули. Что касается новеллы «Сестры», почему несмотря ни на что мы хотим помочь нашим родным, даже когда они в нашей помощи не нуждаются?
Виктория:
— Для меня ответ на этот вопрос очевиден. Родные люди не нуждаются в согласии другого родного человека, единственное, что они хотят — чтобы их любимый человек выжил. Алкоголизм же в итоге приводит к смерти. И конечно же моя героиня хочет спасти свою сестру, которую она любит и которая любит ее, с которой ее связывает много всего. И ей не нужно ее согласие. Всё, что между сестрами происходит, всё замешано на любви. Мне очевидно, что надо спасать, спасать и спасать.
Юлия:
— В самой этой ситуации уже заложена драма. Разум говорит нам о том, что нужно оставить этого человека, потому что невозможно постоянно присутствовать в таких созависимых отношениях. А чувства говорят, что это твой родной человек, и в этом внутренний конфликт.
— Спасибо за фильм! Где-то мы посмеялись, где-то погрустили, но точно все задумались. Я сегодня уйду домой наполненной. Во всех пяти новеллах не поставлена точка, а стоит многоточие. Вы предлагаете работу для нашей души и мозга, чтобы мы сами придумали какой-то конец?
Юлия:
— Вы правильно заметили, ни в одной истории нет финала. У нас изначально была идея сделать жизненные истории и показать, что за каждой точкой есть продолжение. Мы даже закончили фильм сценой, где две девочки в дождь идут к метро. Это молодость, продолжение жизни и нет никакой точки.
— Немножко разбавлю восторженные отзывы. У меня сложилось впечатление, что вы сознательно искажали эстетику женского тела. Женское тело по умолчанию красиво, а вы показали его достаточно уродливо, у меня даже неприятное чувство появилось…
Юлия:
— В первую очередь вы должны себе вопрос задать, где вы все время наблюдаете красивое женское тело? (в зале смех и аплодисменты). Мы как раз показали его естественным, без глянца, который есть в специальных фильмах, там тела делают красивыми. Когда у человека такой привычный взгляд на это, ему трудно смотреть другое кино. В принципе, у нас эстетика абсолютно европейского кино, где даже очень красивые женщины выглядят при естественном освещении таким образом. Я не согласна, что у нас в картине некрасивые тела. Мне наоборот кажется, что все актрисы здесь очень красивые.
Виктория:
— Я по этому поводу ничего сказать не могу — я участник мероприятия (смеется).
Юлия:
— Мы вчера с режиссером Наташей Меркуловой, которая как раз снимала новеллу «Сестры», обсуждали, что вообще полтора часа наблюдать женский силуэт в кино очень непривычно. Мы привыкли всё время следить за мужчиной, а женщина лишь его некий придаток. А здесь у нас много женщин, много тел, и это может немножко ломает обычное восприятие. Такое кино.
— Виктория, вы говорите, что в вашей новелле сестры любят друг друга. Но разве тот, кто искренне любит, может так издеваться над другим человеком? Пусть даже в силу своей болезни…
Виктория:
— Ещё как! И даже без болезни может издеваться сильно любя, но это уже другая тема. Нет более жестоких отношений, чем между родными людьми. Может быть, вам повезло и вы в жизни от этого ограждены, но мне кажется, что только родные люди могут сделать больно так, как не сделает никакой чужой человек. И упрекнуть его в том, что он не любит, нельзя. В фильме героиня Виктории Исаковой больна, она не может руководить своей психикой, но она любит. Бывают жертвенные вещи — я не буду больше никогда пить ради тебя — но это такая редкость, у нас история про другое.
А так я уверена, что родные люди очень беспощадны друг к другу, это не плохо и не хорошо. На этом всё строится.
Встречаясь с каким-то незнакомым человеком, нам кажется, что он прекрасен — и он прекрасен! И кажется, что всё будет как в сказке. А потом, со временем, когда люди узнают друг друга, узнают все болевые точки, и бьют без промаха.
— Виктория, предлагали ли вам сыграть в другой новелле?
Виктория:
— Нет, мне сразу предложили играть в новелле «Сестры». Весь этот фильм как-то вылился из этой новеллы. Когда мы ее снимали, мы с Викой Исаковой требовали продолжения, полного метра. Это безумие — три дня сниматься и сразу расставаться — нам было очень хорошо. Юля и Наташа Меркулова решили, что это законченная история и ее невозможно увеличить. Но так как полного метра продолжало хотеться, пришла идея нанизать еще истории, и собрать их в фильм. Это пять отдельных историй, пять режиссеров, которые сами выбирали себе актеров. Но даже если бы мне предложили выбор, я бы всё равно выбрала новеллу «Сестры».
Юлия:
—После «Сестер» мы решили продолжать снимать истории про двух женщин. Даже рабочее название всего фильма — «Две женщины». Но мы знали, что фильм с таким названием уже есть, и чтобы не путать, мы придумали «Очень женские истории».
— Где и когда мы сможем пересмотреть это фильм?
Юлия:
- Фильм вышел в прокат на широкий экран, по поводу телевидения я не знаю, фильм 18+, есть довольно откровенные сцены. Хотя всё зависит от политики телеканалов. Например, фильм «Интимные места» показали ночью на ТНТ. Надеюсь, что наш фильм можно будет посмотреть и в интернете. Кстати, некоторые новеллы по отдельности уже были на фестивалях. Например, новелла «Сестры» у нас была на «Кинотавре», мы захотели презентовать ее перед киносообществом. Потом мы показали ее на кинофестивале в Латвии, где фильм завоевал главный приз, и обе актрисы получили приз за лучшие женские роли. А новеллу «Стиралка» мы показали на фестивале «Движение». Надеемся, у фильма будет хорошее будущее!
Из досье Myslo
Виктория Викторовна Толстоганова
Родилась 24 марта 1972 года в Москве в семье инженера и преподавательницы английского языка.
Есть три младших сестры.
Окончила ГИТИС.
Семья: муж — актер Алексей Агранович, сын Иван (род. 2011), двое детей от первого брака с актером Андреем Кузичевым — дочь Варвара (род. 2005), сын Фёдор (род. 2008).
Избранная фильмография: «Антикиллер», «Подари мне жизнь», «Московская сага», «Побег», «Грозовые ворота», «Королёв», «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», «Утомлённые солнцем 2: Цитадель», «Баллада о бомбере», «Палач», «Бульварное кольцо», «Следователь Тихонов», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Шпион», «Пьяная фирма», «Гроза».
Лауреат премии
Правительства РФ 2005 года в области культуры за роль Марины в фильме «Магнитные бури»
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