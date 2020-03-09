Актриса Виктория Толстоганова: «Родные люди могут делать друг другу очень больно»

Создатели картины вдохновились вопросом, который волнует всех — чего хотят женщины? Страсти и любви, успешной карьеры, счастливой семьи и детей… А кто-то хочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего мужа к лучшему.

«Очень женские истории» — это пять законченных историй, в каждой из которых играет по две актрисы. Десять разных женщин объединяет одно — жажда жить по-настоящему.

Представить новую работу тульским зрителям приехали продюсер картины Юлия Мишкенене и актриса, сыгравшая роль в новелле «Сестры», Виктория Толстоганова.

Викторию Толстоганову зрители знают и любят по ролям в картинах «Медсестра», «Магнитные бури», «Палач» и «Побег». На ее счету более 60 ролей в кино и на телевидении. А в 2019 году она стала лучшей актрисой по версии Открытого российского фестиваля «Кинотавр».

В проекте «Очень женские истории» Виктория Толстоганова играет сестру молодой женщины (Виктория Исакова), которая страдает алкоголизмом. Она пьет по-серьезному. До бессознательного состояния, рвоты, сбегания в одной рубашке через окно… И сестра раз за разом спасает ее, вытаскивает, моет, кормит, лечит, утешает…

После просмотра продюсер и актриса предложили зрителям задавать вопросы, и туляки не заставили себя ждать.

— Очень интересно было посмотреть этот фильм, все новеллы очень тронули. Что касается новеллы «Сестры», почему несмотря ни на что мы хотим помочь нашим родным, даже когда они в нашей помощи не нуждаются?

Виктория:

— Для меня ответ на этот вопрос очевиден. Родные люди не нуждаются в согласии другого родного человека, единственное, что они хотят — чтобы их любимый человек выжил. Алкоголизм же в итоге приводит к смерти. И конечно же моя героиня хочет спасти свою сестру, которую она любит и которая любит ее, с которой ее связывает много всего. И ей не нужно ее согласие. Всё, что между сестрами происходит, всё замешано на любви. Мне очевидно, что надо спасать, спасать и спасать.

Юлия:

— В самой этой ситуации уже заложена драма. Разум говорит нам о том, что нужно оставить этого человека, потому что невозможно постоянно присутствовать в таких созависимых отношениях. А чувства говорят, что это твой родной человек, и в этом внутренний конфликт.

— Спасибо за фильм! Где-то мы посмеялись, где-то погрустили, но точно все задумались. Я сегодня уйду домой наполненной. Во всех пяти новеллах не поставлена точка, а стоит многоточие. Вы предлагаете работу для нашей души и мозга, чтобы мы сами придумали какой-то конец?

Юлия:

— Вы правильно заметили, ни в одной истории нет финала. У нас изначально была идея сделать жизненные истории и показать, что за каждой точкой есть продолжение. Мы даже закончили фильм сценой, где две девочки в дождь идут к метро. Это молодость, продолжение жизни и нет никакой точки.

— Немножко разбавлю восторженные отзывы. У меня сложилось впечатление, что вы сознательно искажали эстетику женского тела. Женское тело по умолчанию красиво, а вы показали его достаточно уродливо, у меня даже неприятное чувство появилось…

Юлия:

— В первую очередь вы должны себе вопрос задать, где вы все время наблюдаете красивое женское тело? (в зале смех и аплодисменты). Мы как раз показали его естественным, без глянца, который есть в специальных фильмах, там тела делают красивыми. Когда у человека такой привычный взгляд на это, ему трудно смотреть другое кино. В принципе, у нас эстетика абсолютно европейского кино, где даже очень красивые женщины выглядят при естественном освещении таким образом. Я не согласна, что у нас в картине некрасивые тела. Мне наоборот кажется, что все актрисы здесь очень красивые.

Виктория:

— Я по этому поводу ничего сказать не могу — я участник мероприятия (смеется).

Юлия:

— Мы вчера с режиссером Наташей Меркуловой, которая как раз снимала новеллу «Сестры», обсуждали, что вообще полтора часа наблюдать женский силуэт в кино очень непривычно. Мы привыкли всё время следить за мужчиной, а женщина лишь его некий придаток. А здесь у нас много женщин, много тел, и это может немножко ломает обычное восприятие. Такое кино.

— Виктория, вы говорите, что в вашей новелле сестры любят друг друга. Но разве тот, кто искренне любит, может так издеваться над другим человеком? Пусть даже в силу своей болезни…

Виктория:

— Ещё как! И даже без болезни может издеваться сильно любя, но это уже другая тема. Нет более жестоких отношений, чем между родными людьми. Может быть, вам повезло и вы в жизни от этого ограждены, но мне кажется, что только родные люди могут сделать больно так, как не сделает никакой чужой человек. И упрекнуть его в том, что он не любит, нельзя. В фильме героиня Виктории Исаковой больна, она не может руководить своей психикой, но она любит. Бывают жертвенные вещи — я не буду больше никогда пить ради тебя — но это такая редкость, у нас история про другое.

А так я уверена, что родные люди очень беспощадны друг к другу, это не плохо и не хорошо. На этом всё строится.

Встречаясь с каким-то незнакомым человеком, нам кажется, что он прекрасен — и он прекрасен! И кажется, что всё будет как в сказке. А потом, со временем, когда люди узнают друг друга, узнают все болевые точки, и бьют без промаха.

— Виктория, предлагали ли вам сыграть в другой новелле?

Виктория:

— Нет, мне сразу предложили играть в новелле «Сестры». Весь этот фильм как-то вылился из этой новеллы. Когда мы ее снимали, мы с Викой Исаковой требовали продолжения, полного метра. Это безумие — три дня сниматься и сразу расставаться — нам было очень хорошо. Юля и Наташа Меркулова решили, что это законченная история и ее невозможно увеличить. Но так как полного метра продолжало хотеться, пришла идея нанизать еще истории, и собрать их в фильм. Это пять отдельных историй, пять режиссеров, которые сами выбирали себе актеров. Но даже если бы мне предложили выбор, я бы всё равно выбрала новеллу «Сестры».

Юлия:

—После «Сестер» мы решили продолжать снимать истории про двух женщин. Даже рабочее название всего фильма — «Две женщины». Но мы знали, что фильм с таким названием уже есть, и чтобы не путать, мы придумали «Очень женские истории».

— Где и когда мы сможем пересмотреть это фильм?

Юлия:

- Фильм вышел в прокат на широкий экран, по поводу телевидения я не знаю, фильм 18+, есть довольно откровенные сцены. Хотя всё зависит от политики телеканалов. Например, фильм «Интимные места» показали ночью на ТНТ. Надеюсь, что наш фильм можно будет посмотреть и в интернете. Кстати, некоторые новеллы по отдельности уже были на фестивалях. Например, новелла «Сестры» у нас была на «Кинотавре», мы захотели презентовать ее перед киносообществом. Потом мы показали ее на кинофестивале в Латвии, где фильм завоевал главный приз, и обе актрисы получили приз за лучшие женские роли. А новеллу «Стиралка» мы показали на фестивале «Движение». Надеемся, у фильма будет хорошее будущее!