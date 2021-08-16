Тульский застройщик о ценах на недвижимость, запросах покупателей и будущем рынка

На волнующие вопросы о рынке недвижимости ответил коммерческий директор ГК «Капитал» Иван Захаров:

– За последний год цены на недвижимость в Туле сильно выросли. С чем это связано? Чего ожидать покупателям в будущем?

– Прошедший 2020 год и охватившая мир пандемия принесли много серьезных проблем, которые повлияли на работу всего строительного комплекса страны. Одна из них – резкий и непредсказуемый рост цен на экспортные и сырьевые позиции. Цены менялись не то, что каждый месяц, но иногда и каждую неделю. Помимо этого, из-за закрытых границ регулярно возникали проблемы с доставками тех или иных материалов, случился большой отток рабочей силы. Разумеется, это отразилось на всем строительном процессе и стоимости квартир – они начали стремительно дорожать. Для покупателей данная ситуация сглаживается за счет льготных условий ипотеки. Сейчас много интересных программ. Например, у Капитала, помимо ипотеки с господдержкой, есть уникальные ипотечные предложения в Рязани и Туле, которые мы разрабатывали совместно с банками-партнёрами, и наши клиенты могут оформить кредит по реально низким ставкам без сложных дополнительных условий. Нашим клиентам в Туле мы предлагаем уникальную ставку – от 1.7% годовых. И доступна она всем категориям граждан – никаких подводных камней. Но такие программы всегда ограничены в сроках. В дальнейшем ипотечные ставки будут расти: сейчас эксперты прогнозируют повышение до 9% уже к концу этого года. Ожидать снижения цен на новостройки тоже не стоит, потому что если в прошлом году мы видели подорожание в основном по импортным позициям стройматериалов, то в этом году подорожали и отечественные, причем некоторые позиции – более чем в 4 раза. Лучше приобретать квартиру сейчас или в ближайшее время – пока действуют максимально выгодные условия.

– Выгодно ли сейчас покупать недвижимость на этапе застройки? Какие преимущества есть у такой покупки?

– Давайте я отвечу историей одной из наших клиенток в Туле. Она приобрела 4 квартиры в нашем СМАРТ квартале на Сурикова на этапе «котлована». К моменту постройки дома две из них она продала по гораздо более высоким ценам. Вырученная сумма полностью окупила оставшиеся две квартиры, которые она объединили и получила общую площадь 150 кв.м.! На начальном этапе строительства цены действительно очень комфортные. У клиентов бывают опасения из-за того, что они не видят дома – только проект, а по факту – огромный участок земли, где кипит стройка. Капитал свои объекты возводит очень быстрыми темпами, поэтому переживать за «долгострой» точно не стоит. Более того, мы всегда стремимся сдавать дома и отдавать ключи собственникам раньше сроков, указанных в договорах. На прошлой неделе мы почти на полгода раньше срока сдали СМАРТ Дом в Пролетарском районе. Готовимся к сдаче еще нескольких объектов и активно строим новые. «Капитал – Строитель жилья» в Туле всерьез и надолго. Так что, советую не бояться покупок на этапе застройки: помимо хороших цен есть возможность выбрать самую подходящую для вас планировку, этаж, расположение и т.п.

Также важное преимущество новостройки перед вторичкой – это совершенно другой уровень жизни. Это стильные дома с продуманными и функциональными планировками, крутые детские площадки, спортивные и лаундж-зоны, уникальная придомовая территория, высочайший уровень безопасности, инновационные технологии в инженерии – всё это доступно в наших домах. Мы строим свои объекты в максимальной близости к природе и уделяем огромное внимание вопросам экологии. Так, СМАРТ квартал на Сурикова возводится вместе с прекрасным парком, а для нашего самого масштабного проекта – СМАРТ квартала «Пряничная слобода» - мы специально выбирали самый экологичный район города.

– Какие запросы сейчас у тульских покупателей? На что они обращают внимание при выборе недвижимости? Что готовы предложить застройщики?

– Очень приятно видеть, как растет покупательская грамотность наших клиентов. Для людей крайне важно качество их жизни, это касается не только квартиры, но и всего окружающего пространства – с момента первого шага на придомовую территорию. Такая внимательность и требовательность к деталям вдохновляют нас на создания по-настоящему уникальных и индивидуальных проектов – каждый наш дом со своей историей и своим характером. Мы предлагаем своим клиентам квартиры с уникальными решениями:

Благодаря высоким потолкам в вашей квартире будет больше света и пространства для жизни и творчества.

Мастер-спальня — это только ваше личное пространство со всем необходимым: спальней, гардеробной (не встроенным шкафом, а настоящим помещением, где можно примерять и подбирать образы) и собственной ванной комнатой.

Окно в ванной комнате – дополнительный источник естественного света и свежего воздуха, а еще это потрясающий вид на город.

Собственная терраса – прекрасная альтернатива загородному дому, ведь вы сможете благоустроить участок по своему вкусу, чтобы с комфортом работать на свежем воздухе, заниматься йогой, отдыхать наедине с собой или в окружении семьи и друзей.