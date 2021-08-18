Марина Федункив: В 50 лет все только начинается!

Марина Федункив со своим мужем Стефано Маджи.

Наше второе ковидное лето для Марины Федункив получилось наполненным важными событиями. Актриса выпустила в России свою автобиографическую книгу и съездила в Швецию на студию звукозаписи со своими новыми песнями. А впереди – еще два важных события: Марина готовится отметить своё 50-летие и сыграть свадьбу. Регистрация брака уже совершилась и была очень скромной, а вот свадьба обещает стать грандиозной – ведь невеста этого достойна! После долгих лет поисков и страданий женщина наконец-то нашла свою настоящую вторую половинку и сейчас абсолютно счастлива…

Долгий путь к большой любви

Для Марины Федункив это первый законный брак. До этого официально замужем актриса не была ни разу: во всех предыдущих отношениях она не ставила штамп в паспорте, да и свадьбы никакой не было. Впрочем, и в многочисленных романах она тоже не была замечена. Первые её серьезные отношения были с однокурсником Сергеем Щелчковым (оба вместе учились в Пермском государственном институте искусства и культуры). Долгим этот союз не был – но, несмотря на расставание, они продолжают общаться и сейчас, оставаясь просто друзьями.

Еще один роман – с бизнесменом по имени Михаил – длился почти 13 лет, и расстались они только несколько лет назад. Марина Федункив тщательно скрывала, что в этих отношениях далеко не все было гладко: не было взаимопонимания, да и мужчина иногда мог поднять руку на артистку. Понятно, что вспоминать об этих несчастливых годах и говорить об этом мужчине Марине не хочется, и она очень рада, что в конце концов разорвала порочный круг и смогла выйти из этих сложных отношений.

Это судьба!

Со своим будущим (нынешним) и единственным законным супругом Марина познакомилась на дне рождения общих друзей год назад. А потом совершенно случайно попала с ним на один и тот же авиарейс. И пока оба летели рядом в одном самолете – весь полет они говорили обо всём на свете. И оба поняли, что это судьба! Избранника Марины Федункив зовут Стефано Маджи. Он уже несколько лет живет в России и неплохо выучил русский язык. Стефано – советник президента Итало-российской торгово-промышленной палаты, бизнесмен. Он на 13 лет моложе своей избранницы, но эта разница в возрасте никого из них не смущает. Марина утверждает, что впервые в жизни почувствовала себя как за каменной стеной.

– Стефано меня во многом поддерживает, всегда заботлив, – делится с нами актриса. – Ему интересно всё, что я делаю – и при этом он ко всему, что я делаю, относится с уважением. Смотрит мои проекты, слушает мои композиции. Я привыкла, что в прошлых отношениях я всё тащила на себе. А тут можно позволить себе расслабиться и довериться мужчине…

С русской широтой, с итальянской красотой

Марина и Стефано скромно зарегистрировали брак в одном из столичных центров государственных услуг. Теперь молодожены планируют сыграть пышную свадьбу. Она пройдет в день 50-летия Марины в конце августа – и, как нам удалось узнать, планируется, что ее покажет телеканал «Пятница!» в специальном выпуске проекта «Четыре свадьбы».

– Обещаю, что отгуляем по полной два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу, – говорит нам Марина. – Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим. Муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него всё равно не совсем понятны. А вот свадебное платье и торт будут обязательно!

Кстати, планируется, что свадебное платье для Марины будет шить грузинский дизайнер Бичолла Тетрадзе, который уже не один год работает со Светланой Лободой.

На свадьбу будут приглашены звездные гости — друзья и коллеги Марины, также приедут итальянские родственники и друзья Стефано.

– С мамой Стефано я знакома, – рассказывает Федункив. – Её, кстати, тоже зовут Марина. И на свадьбу она приедет! Папа, к сожалению, умер несколько лет назад... Помимо этого, будут друзья Стефано – не только из Италии, но и из других стран Европы, а также представители итальянской диаспоры в Москве.

Гармония в отношениях

Марина утверждает, что в отношениях с мужем у них – равноправие.

– В наших отношениях «социализм»! – признается нам актриса. – На самом деле мы два реализовавшихся и самодостаточных человека, доказывать друг другу что-либо нет смысла. Считается, что итальянцы – темпераментные и эмоциональные, но у нас наоборот: мой пыл уравновешивает Стефано. Он умеет почувствовать настроение и подобрать нужные слова. И нет ничего, что бы меня в нем раздражало – иначе бы я не пошла за него замуж. Хватит, до этого в отношениях с партнёрами компромиссами накушалась сполна!

Не важно, какая цифра стоит в твоем паспорте!

Что касается возраста, Марина Федункив говорит, что тут время – вещь относительная.

– Женщине столько лет, на сколько она себя ощущает, – утверждает артистка. – И не важно, какая цифра стоит в твоем паспорте: каждая женщина, независимо от возраста, имеет право на свое счастье...

Марина стала популярной, когда ей было уже за 30. Она окончила Государственный институт искусства и культуры в Перми и долгое время работала в местных творческих коллективах, вела свадьбы и корпоративы. Все изменилось после того, как она попала в команду «Добрянка», которая играла в КВН. Первая популярность пришла именно тогда, а позже она прошла кастинг в сериал «Реальные пацаны», где сыграла ту самую легендарную маму Коляна. И до сих пор этот проект пользуется большой популярностью – несмотря на то, что его съемки идут уже больше десяти лет.

Марина Федункив на сцене фестиваля «Жара».

Сейчас Марина Федункив снимается в фильмах и различных шоу, ведет несколько передач на телевидении, ездит с гастролями, играет в театре, снимает смешные ролики для своих поклонников. И несколько лет назад она запела.

Клип на ее песню «Лав стори», в котором она снялась вместе с Николаем Басковым, набрал в Интернете почти шесть миллионов просмотров.

На этих достижениях Марина Федункив точно не собирается останавливаться – впереди еще много интересных и грандиозных проектов. Тем более, что сейчас в личной жизни все налажено. И теперь она с уверенностью может сказать: «В 50 лет все только начинается!»

Из досье Myslo

Марина Гавриловна Федункив

Комедийная актриса кино и телевидения, певица. Актриса шоу «Comedy Woman».

Родилась 27 августа 1971 г. в Перми.

Окончила Пермский государственный институт искусства и культуры.

В разные годы до переезда в Москву работала проводницей на железной дороге, массовиком-затейником на теплоходе, ночным воспитателем в детдоме, продавцом на рынке, прачкой в ТЮЗе, сортировщицей на овощной базе, зав. клубом.

Избранная фильмография: «Реальные пацаны», «Деффчонки», «Война полов», «Бабушка легкого поведения», «Счастья! Здоровья!», «Фитнес».

Семья: третий муж Стефано Маджи, детей нет.



Яна Невская, фото Вадима Тараканова и из архивов пресс-служб

(ИА «Столица»).