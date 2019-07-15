Тульские рыбаки про приметы, наживку и улов

Фото Ирины Попенко и из архива Myslo.

Ежегодно каждое второе воскресенье июля в России отмечают День рыбака. Почему же рыбалка так популярна?

Про рыбацкие секреты и приметы, наживку и улов Myslo поговорил с тульскими рыбаками.

Сергей Макарычев, 62 года, пенсионер:

– Рыбачить начал еще с детства, мне кажется, рыбачу всю жизнь! Для меня рыбалка в первую очередь — это отдых. Особенных рыбацких секретов у меня нет, примет не придерживаюсь, главное — чутьё.

Рыбачу в любую погоду. А вообще клев зависит от давления, ветра, вообще много нюансов. Я всегда ловлю только на удочку, наживки разные использую. Сегодня вот на траву ловлю.

Самый большой улов — под 30 кг! Как-то поймал на Упе сома. Обычно тут ловятся подлещики, сазаны, судаки — рыбы всегда хватает.

Я сам рыбу не ем. Либо отдаю кому-нибудь, либо отпускаю.

Самая любимая рыбалка — когда отдыхаешь в компании, с палаткой. Природа и вода успокаивают. Ужасно хочу съездить порыбачить на Оку или в Велегож с семьей (у меня сын тоже рыбачит), желательно с ночевкой.

Валентин Филин, 67 лет, пенсионер:

– Для меня рыбалка — это отдых, единственная возможность побыть в тишине.

Рыбачу с детства. У меня отец военным был, жили в Литве. Впервые побывал с ним на зимней рыбалке. С тех пор заболел рыбной ловлей.

Спиннинг не люблю. Моё — удочка и поплавок. И они должны быть хорошими: успех рыбалки всегда зависит от хорошей снасти. Особенно люблю рыбачить в мелкий, моросящий дождик. А наживка весной и зимой у меня разная: весной — мотыль и опарыш, летом — перловка, хлеб, пшеница.

Упа, конечно, испортилась, рыбе негде стоять. Но ловить всё равно хочется, а ехать далеко желания нет. Вот и сижу. На Упе рыбы всегда было много, правда, в этом году не было подъема воды, с Оки вода не дошла.

Виктор Шальнев, 54 года, оператор котельной:

– Шумные компании не люблю, природа и тишина — это всё, что мне нужно для счастья. Круче рыбалки ничего не расслабляет, это лучший отдых. Я могу уйти на реку в 6 утра, вернуться в 10, а вечером — опять на бережок.

Я вырос в деревне, там все мальчишки с удочкой на ты.

Рыбачу только удочкой, наживку использую всегда разную: мотыль, опарыш, хлеб, перловку. Профессионального интереса нет, для меня это хобби.

Ловил лещей, карпов, карасей, иногда и раки попадались. В какие-то рыбацкие приметы я не верю. Даже если ничего не поймаю, всё равно посидеть с удочкой у реки для меня удовольствие.

В моей семье рыбачу только я, а родные любят рыбу есть. Если сразу улов не готовим, замораживаем. Это же своя рыба, такой в магазине не купишь.

Николай Григорьев, 72 года, пенсионер:

– Рыбалка для меня — не просто отдых, а еще и профессиональный интерес. Где только я не рыбачил! Начинал еще в детстве, в Германии. Ни удочек, ни спиннингов не было – сами делали удочки из подручных средств.

Сейчас ловлю и тем, и другим. Из наживок тоже на что только не пробовал: и на морского червя, и на хлеб, и на варёное пшено. Пойманную рыбу или готовлю, или выпускаю.

Александр Зеленев, 36 лет, охранник:

– Рыбачить я начал лет 20 назад: друзья позвали на реку. Мне понравилось, рыбалка вошла у меня в привычку. Здорово, когда собираемся компанией, ловим рыбу, а потом готовим уху.

За столько лет какой только наживкой не пользовался, но по мне лучше перловки и хлеба нет ничего.

Особых секретов у меня нет. Но знаю точно, что в дождливую погоду клёв лучше, это стопроцентно.

Ловил здесь карпов, лещей, толстолобиков. Самый большой улов, наверное, когда был на реке Черепеть. Я там карпа поймал больше пяти килограммов!

У меня и жена, и дочка любят рыбалку. Не такое уж мужское это занятие: дочь иногда больше меня ловит. Но выловленную рыбу не едим – не любим. Или соседям отдаем, или отпускаем.