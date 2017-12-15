Юридическая фирма Gatikoev Lawfirm теперь и в Туле

Юлия Александрова

Портал MySlo встретился с адвокатом и расспросил подробнее о компании, какие услуги она предоставляет тулякам.

Не так давно в Туле открылось региональное представительство юридической фирмы Gatikoev Lawfirm. Илья Гатикоев в 2012 году ушел с государственной службы и весь полученный опыт юридической практики решил применить на юридическом рынке. На сегодняшний день Илья Гатикоев – признанный на международном уровне адвокат с большим опытом работы в самых различных отраслях права.

Портал MySlo встретился с адвокатом и расспросил подробнее о компании, какие услуги она предоставляет тулякам.

– Есть ли какая-то определённая специализация у Gatikoev Lawfirm?

– На сегодняшний день нет. Я уверен, что адвокат должен браться за всё, с чем клиент стучится в дверь. Моя юридическая фирма предоставляет все виды юридических услуг: от элементарных сервисов по регистрации компании до сложных арбитражных споров, в том числе и с налоговыми органами.

– С какими проблемами клиенты могут обращаться?

– На самом деле круг вопросов не ограничен. Мною выстроена очень эффективная система взаимодействия с клиентами. Во-первых, я знаком с каждым клиентом лично и информирован по каждому делу, даже самому простому. Во-вторых, накануне встречи команда юристов детально изучает документацию, полученную от клиента, уточняет все нюансы поставленного вопроса и готовит справку о фактах, нормативном регулировании спора и судебной практике. Наконец, мы создали систему, при которой информируем клиента о каждом шаге, выполненном по его поручению. 99% работы адвоката – это работа с клиентом, именно от этой работы зависит успех юридической фирмы.

– Что сегодня представляет собой Gatikoev Lawfirm и почему Вы открыли представительство в Тульской области?

– Моя юридическая фирма седьмой год показывает стабильный рост. Формула успеха – жесточайшая дисциплина внутри компании. Сегодня в фирме трудятся 24 человека и есть 4 вакансии. Основной офис – в Москве, имеются представительства в Вильнюсе и Варшаве, открытие которых обусловлено тем, что Международная ассоциация русскоязычных адвокатов поручила мне защиту интересов наших соотечественников в странах Прибалтики и Польской Республике. Сегодня мы рады констатировать, что у нас работает представительство в Туле.

Представительство в Тульской области открыто для удобства наших тульских клиентов, количество которых за последние полгода увеличилось. На моем сайте gatikoevilya.com можно ознакомиться с работой представительства и получить контакты для связи со мной или ассистентами.

– О каких интересных делах Вы можете рассказать, которые ведет или уже провела Gatikoev Lawfirm?

– У нас было много громких дел. К примеру, в 2014 году мы отстаивали интересы самого крупного океанариума Европы – Москвариума, он стал жертвой клеветы со стороны недобросовестных зоозащитников. Тогда эта история наделала много шума в Москве. Суд признал распространенные сведения порочащими и взыскал огромную компенсацию за это.

Другое дело, которым я горжусь, – дело против Агентства по страхованию вкладов. В нем я представлял интересы Правительства РСО-Алания. Мне удалось добиться судебного решения о признании недействительным залога стадиона «Спартак» ФК «Алания», который АСВ решило реализовать на торгах по долгам обанкротившегося Банка Развития Региона.

Из текущих дел наиболее громким является авторский спор американского поэта Георгия Фрумкера, интересы которого я представляю, и российского сатирика Александра Ширвиндта. Подробности этого дела раскрывать пока не буду, так как сейчас судебный процесс еще не завершен, но я уверен: двое достойных людей смогут закончить это дело миром.

– Есть ли какие-то услуги, которые оказываются бесплатно?

– Скажу так, консультации мы предоставляем бесплатно. Многие заявляют, что если бесплатно, то некачественно. Мы развеяли данный стереотип. Говорят, что первое мнение обманчиво, но никто не возвращается туда, где плохо обслужат.

Сегодня бесплатно для клиента оказываются юридические услуги по защите прав потребителей. Такое мы смогли позволить себе в сотрудничестве с правозащитной организацией «Правое дело», куда может обратиться любой желающий.

– Какие планы ставит перед собой Gatikoev Lawfirm?

– Мы не ставим сверхзадач. Наша забота – создать эффективный механизм, который может предоставлять юридические сервисы простым людям, предпринимателям, крупным компаниям, – мы это умеем!

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Тула, ул. Дзержинского, 11,

помещение АА1, 3 этаж.

Тел.: 75-34-00

tula@gatikoevlawfirm.com