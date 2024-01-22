«Стройтехэксперт» в Туле: 10 лет на страже безопасности зданий

erid: 4CQwVszH9pWvKCVSW3Z, фото Дмитрия Дзюбина и из архива героев публикации

Больше 300 объектов в год, контракты в разных точках страны и команда профессионалов. Как создать такой бизнес с другом? Об этом мы поговорили с владельцами «Стройтехэксперт» Владимиром Шургановым и Артемом Кононовым.

«Стройтехэксперт» проводит строительные экспертизы, обследования, мониторинг, выполняет оценку технического состояния зданий, сооружений, в том числе объектов культурного наследия, памятников архитектуры с применением методов лазерного сканирования. Сейчас это одна из крупнейших в данной отрасли компаний в регионе, 22 января ей исполняется 10 лет.

Владимир Шурганов и Артем Кононов рассказали Myslo, как выстраивали свое дело и почему до сих пор сами выезжают на объекты.

— 10 лет — это внушительно! С чего все начиналось?

Артем:

— Мы с Владимиром учились в Тульском государственном университете, получали образование по специальности «промышленное и гражданское строительство». Потом я работал в области строительного контроля. Владимир — непосредственно в строительстве. К нам на объекты приезжали обследователи, и нам стала интересна эта специализация. Мы обсудили тему и подумали: «Почему бы не открыть свое дело?»

Первые четыре года работали небольшим составом. Из экспертов были только мы вдвоем. Решали столько задач, на сколько хватало сил, а потом поняли, что нужно расти, и начали приглашать сотрудников.

За помощью обратились к преподавателям нашей кафедры, с которыми до сих пор поддерживаем тесное общение. Мы не боялись звать студентов, даже наоборот: у них была точно такая же база знаний, как у нас после выпуска, а опытом мы готовы были поделиться.

Владимир:

— Первым нашим инженером-экспертом стал Вячеслав Владимиров, и он так органично вписался в коллектив. Для компании его приход стал новым витком развития: мы стали решать более масштабные задачи, брать больше объектов, география работ расширялась. Вячеслав до сих пор с нами, и сейчас он главный эксперт нашей организации, ему подвластны любые профессиональные задачи. Всё получилось, потому что он всегда открыт чему-то новому, хочет обучаться и развиваться.

Мы поняли: такие сотрудники нам нужны. В 2018 году к нам в команду пришли молодые амбициозные ребята и девушки. На должности инженеров пробовали себя многие кандидаты, однако в итоге не все они остались в штате, но успешно прошедшие испытательный срок сотрудники до сих пор работают в «Стройтехэксперт». Мы давали и сейчас даем возможность попробовать себя всем студентам кафедры, на которой сами когда-то учились.

— Многим выпускникам на работе говорят: «Забудьте то, чему вас учили в вузе». У вас тоже так?

Владимир:

— Нет. Но учиться в нашей компании приходится многому. В университете теме обследования зданий уделяется меньше семестра, так что много знаний сотрудники получают уже на практике.

Мы долго работали вдвоем, прошли этот путь сами. В нашей с Артемом истории были самые разнообразные здания, мы можем дать дельный совет любому сотруднику. Так что забывать знания из университета не стоит, но продолжать учиться точно нужно.

Артем:

— Помимо технических навыков, важно еще научиться общаться с заказчиками, над этим мы тоже работаем. Мы учим еще и коммуникации: не стесняться позвонить чужому человеку, постучать в дверь, уточнить детали. Мы приезжаем на объекты в качестве экспертов, нас встречают главные инженеры, которые чаще всего гораздо старше нас. Они работают в строительстве десятилетиями и уверены в своей правоте, но мы отвечаем за безопасность, поэтому в итоге должны уметь отстаивать свою точку зрения, приходить к решению, которое устроит заказчика и при этом будет верным с точки зрения нормативной документации и законодательной базы.

— Многие сотрудники работают у вас долго. Как удается сохранять коллектив?

Владимир:

— Мы стараемся заинтересовывать сотрудников, чтобы они ходили на работу с удовольствием. Нам важно развитие каждого. Только с таким подходом работа не превратится в рутину, а ребята не будут ощущать себя клерками, которые приходят в офис попить кофе. Никто из ребят никогда не говорит, что им надоело наше общее дело, и это уже небольшая победа.

У нас много интересных объектов, и каждый из них — это вызов. Новые задачи, решения... Мы постоянно в строю!

Артем:

— Могу сказать, что мы требуем много, но одновременно с этим всегда даем возможность развиваться, применить творческий подход к решению поставленных задач и всячески поощряем данные стремления. Например, у руководителя тендерного отдела два высших образования, и она собирается получать третье. Нам близок такой подход. Если все будут постоянно совершенствовать навыки, вместе мы сможем решить любую задачу.

— Сейчас в организации имеется определенный штат сотрудников, почему вы продолжаете лично выезжать на объекты?

Владимир:

— Всё как у хирургов: без практики ты не можешь быть высококлассным специалистом. Мы не должны терять хватку, должны быть, что называется, в теме.

К тому же иногда бывают сложные заказчики, и мы на уровне руководства можем решить больше административных вопросов.

Артем:

— Теория — это хорошо, но все подводные камни видны только на практике. А еще у нас до сих пор горят глаза. Нам интересно! Задачи у нас бывают самые разные, объекты сложные, да и находятся они порой в таких местах, где никогда не побываешь, если не поедешь по работе.

— География объектов, действительно впечатляет. Какие самые яркие проекты можете вспомнить?

Артем:

— Мы обследовали памятник Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ в Мурманске (Алёша). Он очень высокий — около 40 метров. С интересной и непростой задачей справились без нареканий благодаря имеющемуся опыту, а также вследствие использования в работе нового технологичного оборудования и методов: при проведении работ использовали съёмку квадрокоптера и лазерный сканер. Использование лазерного сканера позволяет за несколько часов сделать 3D-модель любого здания. Это быстро, удобно и, самое главное, точно.

Владимир:

— Из дальних — у нас были объекты на Сахалине, на Камчатке. До некоторых приходилось даже лететь на самолете Ан-2 (т. н. кукурузник). Мы вообще успеваем посмотреть страну, все наши сотрудники бывают в интересных местах, совмещают приятное с полезным.

Но мы не забываем и про родную Тулу. Из последних значимых проектов — обследование здания Московского железнодорожного вокзала, нового Тульского областного онкологического диспансера и конструкций объекта незавершенного строительства «Стрелковый центр „Оружейная столица“» в парке «Патриот-Тула».

— В стране конкурентов много. Почему выбирают именно вас?

Владимир:

— Мы считаем, что многое держится на наших специалистах, мы действительно ими гордимся. Мы — команда! Профессиональная, слаженная и творческая! Мы работаем, как детали одного механизма.

Артем:

— Каждую неделю у нас проходят планерки, постоянно есть выезды на конференции и обучения. И все знания мы применяем на практике. Постоянно обновляем материально-техническую базу, все оборудование сразу пускаем в работу. Похвастаться наличием оборудования, подобного имеющемуся в нашей организации, могут далеко не все компании отрасли не только в Туле, но и в ЦФО.

— Какие планы на будущее?

Владимир:

— Пробовать новое. Хотим доукомплектовать штат специалистами, испытать свои силы за рубежом, в странах СНГ например. Там другие условия, другая нормативно-техническая документация, это было бы очень интересно. Ну и конечно, будем все так же следить за всеми тенденциями и воплощать их в жизнь.

Тула, Октябрьская, 217, корп. 2, п. 304.

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