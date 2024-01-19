Как клуб исторического фехтования переносит туляков в Римскую империю и средневековье

Фото Дмитрия Дзюбина

Вперёд на славную битву! Скорее берите щит викинга или французскую шпагу. Где найти? Конечно, в историческом клубе Аркадия Мерзлякова!

Аркадий Мерзляков — основатель клуба исторического фехтования. Он рассказывает: предметы и технику фехтования воссоздаёт по книгам XV века!

— Представьте, скажут вам, если вы не умеете плавать: «Вот вода, плыви». Что-то получится?.. Так же и у нас: надо учиться у хороших мастеров, которые остались живы в своих книгах.

Для тренировок, утверждает Аркадий Семёнович, нужно желание, упорство и интеллект. Тренировки выматывают физически и умственно: «Бокс — это вам не шахматы, тут думать нужно!» — шутит предводитель клуба. Аркадий Семёнович показывает шпагу: она элегантная, но чувствуется, что при должном обращении — очень опасная.

— В Европе долгое время шпага считалась обязательным предметом университетской формы, например. А профессоры преподавали фехтование. Чтобы знать это, надо любить историю. Мы любим и знаем, поэтому нам проще. Но всё равно во время тренировок сильно устаём. Помогает энтузиазм! Хочется копаться в истории глубже — никогда не надоедает!

Интересный факт: из клуба исторического фехтования «вышло» спортивное фехтование в Туле!

Константин Владимирович Ласкин, президент федерации фехтования Тульской области, в своё время был учеником Аркадия Мерзлякова.

Под руководством Аркадия Семёновича клуб исторической реконструкции организовывает тематические игры. Участник клуба Максим Глотов вспоминает римскую серию: клуб активно изучал римское снаряжение, историю разных периодов Римской империи. По его словам, это здорово помогает узнавать историю. Кому-то по душе Греция, кому-то — Германия, кто-то занялся изучением всеобщей истории XVI века.

— У меня любимой эпохи нет, я «всеядный»! В клубе занимаюсь практически с самого его основания. Это долгое время: клуб был основан в 1997 году! Я учился в техникуме, и мне сказали, что можно попробовать заняться фехтованием. Туда же прилагались и ролевые игры. Так с 1998 года и занимаемся в этом зале. Приходят новые люди, некоторые уходят, но не навсегда.

Не навсегда — потому что фехтование открывает множество новых тропинок. Так, например, участники клуба научились организовывать фаер-шоу.

Они стали первыми, кто давал огненные представления в нашем городе!

Приёмы фехтования очень похожи на движения, исполняемые с огнём.

— На играх мы применяем не только основной навык, но и учимся ориентироваться в лесу, выбираем снаряжение, тренируем выносливость.

Максим показывает меч, с которым разминается. Его заказывали из Англии, только эфес сделан самими участниками. Меч — из пластика, внутри — металлический стержень.

— Это аналог металлического меча. Он выгибается — это смягчает попадание по человеку. Некоторые ставят на конец пробку от шампанского — также из соображений безопасности. Но если им ударить — будет больно!

Кроме мечей в арсенале клуба также есть и щиты. Они выполнены очень бережно: по старинным изображениям и текстам. Этот красный щит сделан самим Аркадием Семёновичем. На его поверхности боевые отметки — от лука, с которым тренировались участники. В высоту щит достигает 120 см.

— Раньше такие щиты делали из очень тонкого материала, они были ценны своей гибкостью. Поэтому мы их сделали из фанеры, чтобы максимально приблизиться к оригиналу. Хорошо обклеили края, чтобы зарубов не оставалось. Щит отодвигался, мечом кололи сверху.

Такой щит называется баклер. Он не большой и не маленький, идеально подходит для уличных боёв.

Это тарч (на фотографии слева). Он пришёл к нам прямиком из эпохи викингов. Тарч в два раза крупнее баклера, но хват у него такой же.

Вес этого меча довольно велик. Центр тяжести идеально откалиброван «от перекрестья» — классический способ определить равновесие оружия.

Со всем этим управиться под силу лишь настоящему воину. Юный участник клуба Никита Карпов признаётся: за пару лет занятий успел полюбить фехтование всей душой.

— Мне сейчас 16 лет, клубу я посвятил уже больше года. Обожаю наши тренировки: это энергия, полная прокачка тела, огромное количество практики. А ещё костюмы! У меня есть целый набор славянских одежд и обмундирования. В школе у меня любимый предмет… информатика! Не подумайте, что история! Она на втором месте. Я настоящий технарь. О своём увлечении рассказывал и друзьям, и родителям. Все меня поддерживают. С собой бы пригласил всех друзей заниматься! Чтобы всё получилось, нужно обладать ловким телом, незаурядным интеллектом и хорошей памятью, чтобы запоминать стойки.

Применить навык фехтования на средневековой шпаге сложно: нынче редко удаётся сразиться за сердце прекрасной дамы или отстоять честь в поединке. Но участники клуба Аркадия Семёновича уверены: всё, чему они учатся по старинным книгам и на практике, — бесценное знание.