«Зато своя»: как туляки живут в «режиме ипотеки»

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Нет ничего лучше своего угла, он радость, опора и спокойствие. Собрали истории туляков, взявших ипотеку.

«Меня, почти подростка, чуть не кинули на 200 тысяч»

Это Маша Таран. Сейчас ей 20 лет. Она работает на заводе инженером по нормированию труда, увлекается рисованием, любит морские пейзажи, следит за фигурой — пробует на себе различные типы питания.

Взять ипотеку в 18 с половиной лет (именно в этом возрасте Маша обратилась в банк) — случай неординарный. Как сказала сама Маша — «очень крейзи» (сумасшествие какое-то!). Решение созревало долго и тяжело: за один год Маша поменяла около 15 съёмных квартир (разбиралась таким образом с бывшим возлюбленным).

Все же Маша вернулась к родителям, которые живут в области, и сказала: «Я так больше не могу». Захотелось иметь свой угол, где никто не тронет. Родители предложили взять ипотеку, и Маша, которая на тот момент работала официанткой, ответила:

«Это безумие, но мне нравится».



Так выглядит уютная комната Маши в новой квартире.

Маша признаётся:

— Об ипотеке я не имела ни малейшего представления. Видела только мемы в интернете, где говорят про пять тысяч, которые остаются на месяц после всех платежей. Но меня ничто не пугало. Стало страшно только потом, когда я проходила мучения со сделкой. Сделка была удалённой, проходила через сам банк, а продавцы — из Санкт-Петербурга. Чтобы сделка состоялась, необходимо «утрясти» документы с продавцом, затем с банком, потом встретиться и подписать всё необходимое. Мы с риелтором внесли задаток, а чуть ли не под конец сделки узнали, что продавец составил свои документы неверно.

Так меня, 18-летнюю девочку, чуть не «кинули» на 200 тысяч.

Эти 200 тысяч рублей попадают под процент. Маша попала под процентную ставку 10,5%. Считает себя счастливчиком, глядя на нынешние ставки 17-19%. Но в чистом цифровом выражении, не заметь они с риелтором подвох, её квартира уже стоила бы 12 миллионов рублей вместо 3,2.

— На сделку взяла с собой ипотечного брокера. И вот мы втроём — я, риелтор и брокер, три молодые девушки — по полчаса перечитываем договор. Брокер Анастасия наконец говорит: «Что-то тут не так. Сумма никак не «бьётся». Риелтор продавца просто молчала. Но по её взгляду и так было ясно: мы её раскусили. Договор в итоге переписывали.



Маша любит читать: её библиотека растёт, книги в квартире повсюду.



Здесь Маша рисует.

Несомненным плюсом ипотеки Маша считает саму её суть: банк быстро, хоть и под большой процент, выдаёт деньги на покупку своего жилья. Очевидный минус — безусловная переплата и проценты.

— Всё равно, по мне, лучший вклад денег — в недвижимость. Молодые люди бывают ветреными, мотаются по съёмным квартирам, не имеют своего угла. Те же деньги, что я отдавала бы за съёмную, сейчас я отдаю за свою. Но поначалу было тяжело: первые полгода я спала на матрасе посреди зала — своеобразная романтика. Много нервов потрепала «управляшка». Надоел ремонт...



Часть обстановки ещё находится в «разобранном» виде.

Ремонт Маша делает сама. Ей с самого детства, как она признаётся, было важно обустроить своё пространство под себя.

— Планировала сделать ремонт бюджетным, быстрым и самостоятельным. Все стены зашпаклевала сама. Полы подняла сама. Папа умолял меня, говорил: «Хватит так убиваться!» Но я доделала ремонт в спальне, приступила к кухне, ванной. Поняла, что спальня — это цветочки. Квартира моего типа крайне сужена в размерах. Нужно постараться уместить стиралку, плиту и т. д.

Приятные хлопоты связаны с дизайном — как будут выглядеть стены, плитка в ванной, цветы на прикроватном столике.



Мечта Маши о цветах в комнате понемногу осуществляется.

Описывая свое жилье, Маша говорит, что оно светлое, теплое, мягкое, приятно пахнущее и спокойное. Затем продолжает:

— Я так люблю свой дом. Он даёт мне ощущение защищённости. Меня тут никто не тронет, если будут названивать — выкину телефон с балкона. Всё случилось так, как надо.

Иногда нужно не думать, что же случится, а просто взять и сделать.

«Мой сын-подросток работает в магазине, помогает как может»

Наша вторая героиня — Татьяна Гришина. Увлекается историческими книгами и сериалами, работает воспитателем в детском саду. С детьми, говорит, иногда бывает сложно, но ещё сложнее — с родителями. А в целом детский сад приносит Татьяне радость.

В детсаду удавалось брать две рабочие смены вместо одной. Это подспорье для «ипотечного» режима: уже восемь месяцев Татьяна гасит долг перед банком.

Сейчас Татьяна «поскользнулась» на платежах: работать приходится только в одну смену, денег не так много. Помогает мама — морально и материально.

— По ощущениям — очень сложно. Я думала, будет легче. Но пока как-то справляемся.

У Татьяны с её сыном однокомнатная хрущёвка. Досталась им уже с косметическим ремонтом: не пришлось много вкладываться на первых порах. «Ничего, сухая, тёплая», — осторожно говорит Татьяна. Может, боится сглазить.

— Единственное — пятый этаж. Туда пока поднимешься!..



Это однокомнатная квартира Татьяны.



Так выглядит ванная комната.

На этапе покупки Татьяне в последний момент отказал банк. Уже, казалось, всё было готово, но к моменту одобрения сделки банк свернул всю процедуру без объяснения причин. Татьяна обратилась к риелторам, с которыми уже работала.

Женщине пришлось поменять несколько жилищ: сначала с сыном жила в комнате, там не поладила с соседями; потом снимала. В одной съёмной прожила полгода, но её оттуда «попросили» — квартиру продали. В следующей оказалась неисправной канализация…

Татьяна решилась обустроить свой угол. На вопрос о том, считает ли ипотечное жильё своим, она незамедлительно отвечает: «Да!»

— Квартира моя! Прихожу домой, чувствую — моё! У меня есть цветы, я за ними ухаживаю, сын всё просит кошку. Но к этому я пока не готова.



Так выглядела кухня Татьяны на момент приобретения. Кухонной утвари пока здесь нет.

Саше, сыну Татьяны, 15 лет. Он полностью вошёл в положение мамы: не просит слишком многого, на свои «хотелки» зарабатывает самостоятельно.

— Сам устроился в магазин, раскладывает товары. Он у меня большой молодец.

Татьяна говорит, что с ипотекой справятся только настойчивые люди. Свой рассказ она резюмирует классическим: «Терпение и труд все перетрут». Трудиться и терпеть Татьяне ещё много лет.

Анонимная «ипотечная» история

Алексею 32 года, он работает оператором станков с ЧПУ. Любит хорошо и вкусно покушать, увлекается кино и музыкой. Ипотеку решил взять, когда пожил в съемной квартире и понял, что может столько же платить за собственную, сколько отдаёт за съём.

— Вопрос оставался только в первом взносе. Поддержали родственники: помогли собрать на первоначальный. Понимаю, что живу при капитализме: за все приходится платить своими силами и средствами. А чтобы купить квартиру просто так, самому, нужно очень много копить. Это практически нереально. Из плюсов: обязательный платеж в размере плюс-минус 20 тысяч в месяц заставляет шевелиться. Минус — естественно, в этом самом платеже, хотя в нынешнее время это не такая уж и неподъемная сумма.

Своим жилье Алексей считает безусловно. Нет необходимости с кем-то договариваться. Не нравится ремонт — можно переделать под себя. Не нравится бытовая техника — заменить на ту, которая нравится. Менять в «ипотечной» истории Алексей бы ничего не стал.

— Квартирой я очень доволен. Есть, конечно, свои минусы, но без них никуда.