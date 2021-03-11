«Стоимость недвижимости не упадет». Эксперт рассказал, что происходит на рынке жилья

О рынке недвижимости — интервью Олега Моргунова, директора строительной компании «Владар».

— Какие главные события 2020 года повлияли на рынок жилья?

- Сегодня только ленивый не высказывается о рынке недвижимости — настолько этот сектор изменился в 2020 году. Хотя события, которые мы все переживали в начале 2020, больше предрекали проблемы в отрасли: кризис в экономике, падение рубля, подорожание импортных товаров. Но всё это померкло на фоне коронакризиса. Ведь мы все впервые переживали подобный опыт: неизвестная болезнь, которая влечет за собой человеческие потери, против которой на тот момент не было вакцин — как на это реагировать? Решение о локдауне для строителей, как и для любого бизнеса, в котором физическое присутствие людей необходимо, это тоже стало вызовом. Что в таких условиях нам все оставалось делать, толком никто не знал.

Мы перешли в онлайн, старались не прерывать работу настолько, насколько это возможно. Спрос, естественно, упал. Потому что на тульском рынке еще не привыкли покупать квартиру, не вставая с дивана. Для наших клиентов важно самим увидеть все, посмотреть вживую, пообщаться. В итоге мы делали невозможное возможным, пока сверху не пришла помощь — льготная ипотека.

— Насколько подстегнуло спрос введение льготной ипотеки?

- Очень сильно. Взять ипотеку под 6,5 — этого даже вообразить себе никто не мог. Ставки более 10 — вот к чему привыкли люди.

Ипотека — часто единственная возможность купить свое жилье, этот инструмент очень важен. Но насколько она была тяжела для человека с невысоким доходом… А здесь все вдруг изменилось — ставка стала низкой, условия демократичнее (сейчас, кстати, можно взять ипотеку и на 30 лет, и с первоначальным взносом 15%). Для строительной отрасли наступили хорошие времена. Вы видите, сколько появилось проектов, как это подстегнуло застройщиков начать новые объекты.

- Как долго будет действовать льготная ипотека?

- Пока программа рассчитана до июля 2021. Но уже сейчас появляется критика этой меры. В частности, Банк России высказывается о том, что льготную ставку следует свернуть. Президент – о том, что следует ограничить условия ее предоставления: не всем регионам, например, будет разрешено выдавать льготные ипотеки. Многие экономисты критикуют льготную ставку: люди берут кредиты, которые не в состоянии будут погашать через какое-то время, поскольку уровень доходов не растет.

Поэтому стоит или не стоит сейчас покупать жилье, каждый решает сам исходя из своей жизненной ситуации.

Если человек или семья видит в себе силы погашать ежемесячный платеж, стоит взять квартиру в ипотеку сейчас по ставке 6%, а не когда она вырастет до 8−10%.

— Какие инструменты онлайн-продаж появились на рынке новостроек в связи с локдауном?

- Мы использовали все, что было возможно на тот момент: онлайн-консультации и онлайн-показы, онлайн-бронирование на сайте «Владар», онлайн-одобрение ипотеки. Но надо сказать, что как только стало возможно приглашать покупателей в офис, люди с удовольствием ехали на просмотры. Мы не можем на 100% перейти в онлайн, это против психологии. Да, кому-то хватает увиденного на сайте или в скайпе, но большинству — нет. Люди готовятся платить очень большие деньги и хотят все выяснять при личной встрече.

— Сегодня вложения в недвижимость — это возможность получить доход или всё же просто сохранить сбережения от инфляции?

- Мое мнение, что недвижимость сегодня — это уже не про доходы. Это про сохранение. Если еще два года назад мы наблюдали такой вид клиентов, как профессиональные инвесторы, которые покупали квартиры оптом, чтобы потом зарабатывать на них, то сейчас это идет на спад. Появляются непрофессиональные инвесторы, которые покупают квартиру, чтобы «была на всякий случай», потому что условия позволяют взять льготную ипотеку. Но именно заработать на недвижимости сегодня сложно: новостройки очень выросли в цене, это делает их непривлекательными для инвестиций. За это можно сказать «спасибо» и проектному финансированию, из-за которого застройщики больше не продают дешево на котловане.

Во что вкладывать, в новостройку или вторичку — это дело вкуса. Как сложится ситуация в будущем, после отмены льготной ставки, сказать сложно.

Но стоимость недвижимости

не упадет.

В лучшем случае будет падение спроса, снижение активности, большинство предпочтет выжидательную позицию.

— Жилье эконом-, бизнес-, премиум-класса — не всем понятно, что включают в себя эти понятия. Чем отличаются квартиры в этих сегментах?

- Есть некие практики, которые позволяют называть то или иное жилье элитным или экономичным. Каждый застройщик, если он строит объекты разного класса, расскажет вам, что такое комфорт в его понимании, — но это не стандарт, это некая договоренность, часто достигнутая методом наблюдения. Застройщики наблюдают друг за другом, отмечают какие-то фишки в продукте, а потом используют их уже в своих проектах. Так и рождается то, что мы называем категорией жилья.

Сегодня большинство тульских застройщиков стараются строить в категории «комфорт». Мы, например, к такому классу относим свой проект «Баташевский сад» на Веневском шоссе. Там и современные места общего пользования, входы в подъезд без порогов, прозрачные входные группы, видеонаблюдение, яркая отделка, комфортный двор с полем для игр — в общем, это очень отличается от того, что строили еще 5 лет назад.

Сегодня мы, компания «Владар», стараемся, чтобы жизнь наших покупателей была именно комфортной за счет решений в проекте. Причем локация здесь не играет роли. Комфортный дом или комплекс можно построить где угодно, в отличие от бизнес- или премиальных проектов, где локация — это краеугольный камень, на котором все держится.

Здесь уместно в качестве примера привести наш бизнес-проект — дом «Скандинавия» на ул. Болдина, 27, в 350 метрах от Центрального парка. По некоторым ключевым параметрам этот проект относится уже к премиальной недвижимости. Например, он четырехэтажный и рассчитан всего на 56 владельцев.

Архитектурные решения в проекте достойны самой высокой похвалы — дом красивый, современный, яркий, очень напоминает современные многоквартирные дома в Норвегии.

Потому мы и назвали дом «Скандинавия», что он в себе несет очень много скандинавского. Кстати, наши клиенты, кто часто бывает или жил за границей, сразу говорят, что это проект очень достойный, европейский. Мы рады такой оценке.

— Для вашего дома «Скандинавия» проходил конкурс дизайн-проектов отделки квартир. Покупатели смогут использовать эти решения?

- Да, был конкурс, который мы проводили совместно с партнерами, компанией Soluzioni di casa. Получили 10 прекрасных работ от очень талантливых людей, настоящих художников интерьера. Все работы есть на нашем сайте. Мы в компании голосовали за лучшую концепцию, зрители в соцсетях — за своего фаворита. Мнения не совпали, но это хорошо.

У нас не было задачи делать именно дизайн-проекты, поскольку это очень индивидуальный продукт. Мы объявили конкурс на концепции дизайна для трех планировок, одна из которых была двухуровневой. Если нашим клиентом будет близка какая-то из концепций, ее автор, конечно, проработает полноценный дизайн проект.

Дом «Скандинавия» нас всех очень вдохновил и вдохновляет. Там действительно есть место для творчества, фантазии. Скоро дом будет готов, и наши жители воплотят задумки, опираясь в том числе на идеи наших конкурсантов.

Телефон отдела продаж (4872) 51−52−56.