Солистки SOPRANO Турецкого в Туле: «Мы должны быть счастливыми женщинами, а уже потом - артистками!»

К своему 15-летию коллектив SOPRANO Турецкого представил большую концертную программу в Туле. «Ослепительные образы, живое общение и невероятная позитивная энергия» — вот что обещали организаторы. Так и получилось!
Прекрасные участницы блистали в свете прожекторов на сцене ГКЗ.
Арт-группа — так себя позиционирует проект Михаила Турецкого — собрала восемь уникальных голосов: фолк-сопрано, драматическое сопрано, сопрано драйв, джаз сопрано, сопрано латино, фанк-сопрано, лирическое сопрано, поп-сопрано. Это позволило девушкам добиться немалых высот: в 2010-х они ездили в зарубежные туры по Европе, побывали в Японии, Китае, Белоруссии, ОАЭ, а в 2018 выступали в зале Генеральной Ассамблеи ООН вместе с «Хором Турецкого».
В Туле девушки также частые гости.
Гаснет свет, зал затихает, и на сцене появляется SOPRANO Турецкого. Мощный бит тут же раскачал публику! Солистка Ивета вышла на сцену со скрипкой.
Группа исполняла попурри знаменитых песен, свои старые хиты и даже представили пару новинок. Так, в любви к родине девушки признались песней «
В каких только словах любви к Туле ни рассыпались девушки!
«Уже 15 лет мы приезжаем в Тулу, чтобы видеть ваши глаза!»
Повезло зрителю, сидящему в первом ряду: во время заводной песни «От зари до зари» солистки потянули его за собой и закружили в лихом плясе. Счастливчиком оказался Денис Полехин - четырехкратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира по панкратиону!
Танцев в этот вечер было много: чего только стоит «курортный дэнс» под «На теплоходе музыка играет» или четкий степ от Иветы.
Личные истории о любви, современная классика, зажигательный джаз — всё это прозвучало на концерте к юбилею арт-группы.
Ответили на наши вопросы и помогли разобраться в тонкостях концепта солистки Татьяна Богданчикова и Ивета Рогова. Мы поговорили с исполнительницами до концерта и узнали их отношение к работе и жизни.
— Вот вы и снова в Туле! Какие ощущения у вас от нашего города? Чем он вам запоминается?
Татьяна:
— Мы несколько раз были в Туле с концертами. Много гуляли по городу, узнавали его. Ели тульские пряники! Однажды нам подарили несколько пряников, а на каждом — изображение одной из солисток! Еще ели вкусную белёвскую пастилу.
— После нашего города вы отправитесь в другие, впереди — большой тур. А значит, и большой стресс. Что помогает вам держаться ровно и уверенно на сцене?
Татьяна:
— Волнение всегда присутствует, но чем чаще мы выходим на сцену, тем легче становится нам с ним справляться. Со временем практически плаваешь, будто рыба в воде. Мы с девочками прошли большой путь, кто-то от самого начала, кто-то присоединился к нам позже. Новеньким приходилось вливаться в коллектив, это тоже большой стресс. Так что у нас у всех есть сила духа!
— Поп-сопрано, сопрано латино… Что это такое? Как вашему слушателю в этом разобраться?
Татьяна:
— У голоса каждой из нас есть своя окраска. Я, например, лирическое сопрано, мне нравится петь протяжные лирические композиции. Ивета — сопрано латино, страстное, жгучее. Фолк подходит под народные композиции. Каждая из нас представляет жанр, в котором сильна, выражает себя через песни.
— Как индивидуальность каждой из вас собирается в столь гармоничную картину?
Ивета:
— Профессионализм! Также — постоянные репетиции, где мы оттачиваем навыки.
— Какие мифы о женском коллективе можете развенчать?
Татьяна и Ивета:
— У нас все очень порядочные! Подлостей ждать не приходится, ножа в спину — тоже. Так что мифы о женском коллективе мы развенчали уже давно. У каждой свое мнение, в споре получается многоголосье. Но мы слышим друг друга и уважаем чужое мнение. А миф номер два: женщина не слабый пол, а сильный! 25 концертов в месяц, живой звук — это сильно!
— Как гармонично совместить большой проект и личную жизнь?
Татьяна:
— При желании всё получится. У меня один ребенок, у Иветы уже два. Это нелегко, особенно не спать всю ночь и давать концерт на следующий день. Но наш руководитель говорит, что сначала мы должны состояться и быть счастливыми как женщины. Остальное приложится. Если сцена зацепила, ты вернешься на неё.
Перед выступлением мы опросили нескольких зрителей и узнали, чего они ожидают от концерта.
Вера Ивановна, 70 лет и Татьяна Викторовна, 76 лет
— Ровно 15 лет назад мы этим же составом ходили на концерт SOPRANO в Туле. Сейчас пришли на юбилейный концерт, и снова вместе! Жаль, не попали вместе на «Хор Турецкого»: там так волшебно, после концерта говорить-то и не хотелось! От девочек ждём того же!
Елена, 53 года, Саша, 10 лет, Светлана, 56 лет.
— Пришли на концерт вдвоём, внучку скоро отправим домой! Она у нас больше по спорту, чем по музыке: занимается фигурным катанием, SOPRANO Турецкого пока не знает. На концерте жду попурри и крутые спецэффекты. Девочки большие профессионалы!
Ольга Сергеевна, 67 лет.
— Мы с мужем часто ходим на концерты, SOPRANO Турецкого пока не видели, но вот «Хор Турецкого» в живую — что-то с чем-то! Очень хотелось бы приобщить к такой хорошей музыке наших внуков: они-то современное слушают…
Александр, 62 года
— Был года три или четыре назад на SOPRANO Турецкого в Туле. Впечатления невероятные, поэтому теперь пришел с друзьями!
Семья Болдаревых-Бувайло
— Слушаем всей семьёй! Концерт будет шикарный, ведь на сцене — восемь профессионалов с уникальными голосами. Мы очень хотим подарить девочкам цветы! Кстати, наша дочь кроме SOPRANO Турецкого никого больше не слушает.