Солистки SOPRANO Турецкого в Туле: «Мы должны быть счастливыми женщинами, а уже потом - артистками!»

Фото Елены Согриной.

К своему 15-летию коллектив SOPRANO Турецкого представил большую концертную программу в Туле. «Ослепительные образы, живое общение и невероятная позитивная энергия» — вот что обещали организаторы. Так и получилось!

Прекрасные участницы блистали в свете прожекторов на сцене ГКЗ.

Арт-группа — так себя позиционирует проект Михаила Турецкого — собрала восемь уникальных голосов: фолк-сопрано, драматическое сопрано, сопрано драйв, джаз сопрано, сопрано латино, фанк-сопрано, лирическое сопрано, поп-сопрано. Это позволило девушкам добиться немалых высот: в 2010-х они ездили в зарубежные туры по Европе, побывали в Японии, Китае, Белоруссии, ОАЭ, а в 2018 выступали в зале Генеральной Ассамблеи ООН вместе с «Хором Турецкого».

В Туле девушки также частые гости.

Гаснет свет, зал затихает, и на сцене появляется SOPRANO Турецкого. Мощный бит тут же раскачал публику! Солистка Ивета вышла на сцену со скрипкой.

Группа исполняла попурри знаменитых песен, свои старые хиты и даже представили пару новинок. Так, в любви к родине девушки признались песней « Погляди, какая красота».

Они вспомнили свою малую родину и тепло поблагодарили туляков за радушный прием в своем городе.

В каких только словах любви к Туле ни рассыпались девушки!

«Уже 15 лет мы приезжаем в Тулу, чтобы видеть ваши глаза!»

Повезло зрителю, сидящему в первом ряду: во время заводной песни «От зари до зари» солистки потянули его за собой и закружили в лихом плясе. Счастливчиком оказался Денис Полехин - четырехкратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира по панкратиону!

Танцев в этот вечер было много: чего только стоит «курортный дэнс» под «На теплоходе музыка играет» или четкий степ от Иветы.

Личные истории о любви, современная классика, зажигательный джаз — всё это прозвучало на концерте к юбилею арт-группы.

Ответили на наши вопросы и помогли разобраться в тонкостях концепта солистки Татьяна Богданчикова и Ивета Рогова. Мы поговорили с исполнительницами до концерта и узнали их отношение к работе и жизни.

— Вот вы и снова в Туле! Какие ощущения у вас от нашего города? Чем он вам запоминается?

Татьяна:

— Мы несколько раз были в Туле с концертами. Много гуляли по городу, узнавали его. Ели тульские пряники! Однажды нам подарили несколько пряников, а на каждом — изображение одной из солисток! Еще ели вкусную белёвскую пастилу.

— После нашего города вы отправитесь в другие, впереди — большой тур. А значит, и большой стресс. Что помогает вам держаться ровно и уверенно на сцене?

Татьяна:

— Волнение всегда присутствует, но чем чаще мы выходим на сцену, тем легче становится нам с ним справляться. Со временем практически плаваешь, будто рыба в воде. Мы с девочками прошли большой путь, кто-то от самого начала, кто-то присоединился к нам позже. Новеньким приходилось вливаться в коллектив, это тоже большой стресс. Так что у нас у всех есть сила духа!

— Поп-сопрано, сопрано латино… Что это такое? Как вашему слушателю в этом разобраться?

Татьяна:

— У голоса каждой из нас есть своя окраска. Я, например, лирическое сопрано, мне нравится петь протяжные лирические композиции. Ивета — сопрано латино, страстное, жгучее. Фолк подходит под народные композиции. Каждая из нас представляет жанр, в котором сильна, выражает себя через песни.

— Как индивидуальность каждой из вас собирается в столь гармоничную картину?

Ивета:

— Профессионализм! Также — постоянные репетиции, где мы оттачиваем навыки.

— Какие мифы о женском коллективе можете развенчать?

Татьяна и Ивета:

— У нас все очень порядочные! Подлостей ждать не приходится, ножа в спину — тоже. Так что мифы о женском коллективе мы развенчали уже давно. У каждой свое мнение, в споре получается многоголосье. Но мы слышим друг друга и уважаем чужое мнение. А миф номер два: женщина не слабый пол, а сильный! 25 концертов в месяц, живой звук — это сильно!

— Как гармонично совместить большой проект и личную жизнь?

Татьяна:

— При желании всё получится. У меня один ребенок, у Иветы уже два. Это нелегко, особенно не спать всю ночь и давать концерт на следующий день. Но наш руководитель говорит, что сначала мы должны состояться и быть счастливыми как женщины. Остальное приложится. Если сцена зацепила, ты вернешься на неё.

Перед выступлением мы опросили нескольких зрителей и узнали, чего они ожидают от концерта.

Вера Ивановна, 70 лет и Татьяна Викторовна, 76 лет

— Ровно 15 лет назад мы этим же составом ходили на концерт SOPRANO в Туле. Сейчас пришли на юбилейный концерт, и снова вместе! Жаль, не попали вместе на «Хор Турецкого»: там так волшебно, после концерта говорить-то и не хотелось! От девочек ждём того же!

Елена, 53 года, Саша, 10 лет, Светлана, 56 лет.

— Пришли на концерт вдвоём, внучку скоро отправим домой! Она у нас больше по спорту, чем по музыке: занимается фигурным катанием, SOPRANO Турецкого пока не знает. На концерте жду попурри и крутые спецэффекты. Девочки большие профессионалы!

Ольга Сергеевна, 67 лет.

— Мы с мужем часто ходим на концерты, SOPRANO Турецкого пока не видели, но вот «Хор Турецкого» в живую — что-то с чем-то! Очень хотелось бы приобщить к такой хорошей музыке наших внуков: они-то современное слушают…

Александр, 62 года

— Был года три или четыре назад на SOPRANO Турецкого в Туле. Впечатления невероятные, поэтому теперь пришел с друзьями!

Семья Болдаревых-Бувайло

— Слушаем всей семьёй! Концерт будет шикарный, ведь на сцене — восемь профессионалов с уникальными голосами. Мы очень хотим подарить девочкам цветы! Кстати, наша дочь кроме SOPRANO Турецкого никого больше не слушает.