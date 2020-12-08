Как в Тульской области развивают боевое искусство панкратион

Панкратион – олимпийский вид спорта. В Тульской области ему начали уделять серьезное внимание лишь год назад. Уроженец Щёкино, мастер спорта, тренер по рукопашному бою Илья Герасименко в 2019 году решил собрать небольшую команду для выступления на чемпионате мира по панкратиону в Италии.

Илья Герасименко – Наш регион представили два спортсмена – Денис Полехин и Александра Шубина. Они отлично выступили. После соревнований у меня состоялся разговор с президентом общероссийской федерации панкратиона. Он предложил мне поработать в Тульской области в этом направлении. В регионе велась точечная работа, а не системная. Мы сформировали небольшую сборную из спортсменов возрастом 18+.

С тех пор на любых соревнованиях тульские спортсмены добиваются успехов. Так, на Кубке России в Севастополе наши бойцы завоевали восемь медалей и второе общекомандное место из 26 команд. С первенства и чемпионата России по панкратиону, которые прошли в Иркутске, туляки привезли семь медалей. А недавно спортсмены вернулись из Новосибирска со всероссийского турнира, где завоевали пять золотых наград, одну серебряную и две бронзовых. В чем секрет успеха туляков?

– Думаю, влияют несколько факторов. Мы не с нуля ведем спортсменов, у всех хорошая база, ребята пришли из других видов спорта. Мы наладили работу, сошлись характерами. Моя цель – развивать панкратион, создавать здоровую конкуренцию внутри региона. За время существования этого вида спорта в Тульской области ни разу не провели ни одного чемпионата, первенства региона! А это первый этап, чтобы сформировать команду, «обкатывать» бойцов.

По словам Ильи, сейчас в Тульской области 10 клубов написали заявление о вступлении в отделение панкратиона. Это Белев, Новомосковск, Узловая, Киреевск, Щёкино, Тула.

Помогает тренеру развивать этот вид спорта туляк Денис Полехин – трехкратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира по панкратиону. Денис также является капитаном нашей сборной и настоящим лидером, который ведет товарищей за собой.

– С 7 лет занимаюсь самбо, – говорит Денис. – Панкратион – смежный с ним вид спорта, там не слишком серьёзные различия в правилах. Я помогаю Илье Герасименко в организационных вопросах, но также параллельно и сам выступаю. Одно другому не мешает. Мои глобальные цели – выступить в следующем году на чемпионате мира и Европы.