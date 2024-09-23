Смех, который лечит: как клоуны помогают онкобольным детям

Медицинская клоунада в России существует около 15 лет. Рассказываем об этой непростой и такой важной работе.

«Детям нужны праздники»

Пятилетняя Женя увлеченно рисует единорога, параллельно расспрашивая маму, откуда берутся принцессы и чем знамениты клоуны. Женщина, пряча улыбку, отвечает на миллион вопросов, поглаживая дочь по голове. Интерес девочки к комическим артистам не случаен — отделение онкологии планируют посетить Крекер и Плющ, а для такого серьезного места это совсем не шутки.

— Женя прошла уже шесть курсов химиотерапии, надеемся, что скоро выпишемся и её день рождения будем отмечать дома, — рассказывает Луиза Векшина. — Раньше у нее уже находили онкологию, но была ремиссия два года.

А на контрольном обследовании обнаружили новое образование в ножке. Дочь у меня боец, так что мы справимся и в этот раз.

Для выздоровления очень важно отвлечься от болезни, так что когда нам анонсировали визит клоунов, я с удовольствием рассказала о нем Жене, и теперь она болтает про них без умолку. Ждет встречи.

Медицинская клоунада в России появилась в 2011 году и пока что не особо распространена. Между тем в стране есть сразу несколько школ, которые готовят специалистов необычной терапии.

— Дети находятся на госпитализации довольно длительное время, — говорит заведующая отделением онкологии, гематологии, химиотерапии детской областной клинической больницы Елена Митрофанова. — Мы стараемся разнообразить их пребывание. Ведь дети всегда остаются детьми и нуждаются в праздниках, в позитивных эмоциях. Поэтому когда ребята из «ДоброСвета» предложили привезти в отделение медицинских клоунов, мы с радостью согласились.

Отвлечь детей и взрослых от переживаний, изменить атмосферу в палате — это чудесная практика, которая помогает ускорить процесс выздоровления юных пациентов.

Не развеселить, а поддержать

В больницах для детей приход клоунов едва ли не единственный повод улыбнуться, притом что задача медицинских клоунов не столько развеселить ребят, сколько поддержать их в момент трудного и тяжелого лечения. Найти с ними общий язык и понять, готовы ли они вообще идти на контакт, ведь существует нерушимое правило: заходить лишь в те палаты, в которые клоунов пускает сам пациент.

— Тук-тук. Вас можно отвлечь или лучше не мешать?

— Можно, отвлекайте!

— Тогда давай знакомиться. Я — Крекер. Со мной Плющ. У нас пузыри есть. Можно надувать и лопать!

— Мамочка, у них пузырики! Прямо как в парке, помнишь?





Каждому пациенту клоуны уделяют 10-20 минут. С кем-то водят хороводы, с кем-то обсуждают новую серию занятного мультика. А кого-то из детей вовлекают в игру, помогая преодолеть страхи. Допустим, пациент боится ставить капельницу — ему покажут процесс на примере игрушки. А если ребенок отказывается от еды, клоун обязательно сядет с ним пообедать.

— А мне не очень хочется с ними коммуницировать, — делится 15-летняя Диана, которую клоуны застали в общем холле. — Я книжку читаю интересную, плюс уроки сделать надо. Ни минуты свободной. Кстати, читать я полюбила в больнице, когда первый раз в стационаре оказалась. Прям затянуло! Предпочитаю классику. А из школьной программы нравится физика. Хорошо, что к нам приходят учителя, — не отстану от класса. Только уроки тут всего по 30 минут — маловато. Ой, а вот эта пантомима смешная, хочу поучаствовать. Потом договорим, ладно?

Увлечь детей получается практически моментально. Более того, кто-то из ребят сам становится режиссером представления и с довольным видом подсказывает клоунам, что он хочет видеть в данную минуту:

— Крекер, ты будешь судьей, а Плющ сыграет со мной в настольный футбол! Играем до двух голов, но я маленький, так что будем считать, что я сразу уже забил два. За каждый забитый гол Крекер запускает дождик из волшебных пузырей. Поехали!

— Хорошо, но если забивает Плющ, ты с закрытыми глазами пытаешься дотянуться до своего носа! Или до моего — куда попадешь.

О перевоплощении и выгорании

На сегодняшний день в стационаре детской больницы восемь пациентов. Самому младшему два года, а старшему — 16. Обойдя их всех, Крекер и Плющ раздают детям подарки и прощаются. Снимают красные носы и превращаются в Кирилла и Лену — актеров из Воронежа.

— Мы в принципе увлекались клоунадой как жанром, — вспоминает Елена Лебедева. — В какой-то момент узнали, что существует клоунада медицинская. Захотелось попробовать. Плюс в нашем родном Воронеже есть целая школа. Прошли обучение — и теперь мы официальные медицинские клоуны, даже бумажка есть. Клоунада помогает изменить атмосферу больницы, дает возможность перевести дух родителям, детям, врачам. Это очень важное и хорошее дело.

Профессия медицинского клоуна — это не про деньги. У каждого из них есть основной источник заработка. А уже в свободное время эти люди стараются сотворить маленькое чудо для юных пациентов, которым непросто сражаться с серьезными болезнями.

— Готовимся к выступлениям очень просто, — улыбается Кирилл Котляков. — Проснулись, зубы почистили — и вперед. Разумеется, есть база — обязательно идеально чистый костюм. Если простыл — выход отменяется, потому что мы не имеем права рисковать здоровьем детишек. Уже в больнице с напарником обсуждаем какие-то бытовые вопросы, чтобы отвлечься. Выясняем, какое у кого настроение, и делим роли — рыжий клоун ты или белый. Белый — это такой правильный персонаж, который все всегда знает. А рыжий — очень старается, но у него ничего не получается.

Поездка в Тулу в рамках проекта «Клоунский патруль — улыбайся с нами» для ребят первый выезд за пределы Воронежа. Цель — рассказать в принципе о такой профессии, ведь во многих больницах понятия не имеют о медицинской клоунаде. И это, по словам ребят, очень грустно.

— Заходить в палату к детям не страшно, ведь мы прошли длительное обучение, — рассказывает Лена. — Нас научили ограждать себя, чтобы мы не выгорели. В неделю, допустим, у нас всего два выхода в больницу.

Забавно, но красный нос действительно помогает абстрагироваться. Вот я его надеваю — и нет больше Лены и болезни. Только Плющ и глаза ребенка, который верит в чудо.



Крекер и Плющ.

В рамках проекта по развитию медицинской клоунады «Клоунский патруль — улыбайся с нами» эксперты используют юмор, игры, музыкальные инструменты, фокусы, обаяние и волшебство, чтобы отвлечь детей и взрослых от переживаний.

Цель «улыбчивых профессионалов» — не столько вызвать смех, сколько помочь юным пациентам почувствовать себя более спокойно в непривычной обстановке и снизить уровень тревожности. Медицинские клоуны поддерживают детей, зажигая огонек радости в глазах маленьких пациентов и мотивируя их соблюдать рекомендации врачей.