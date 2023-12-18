Лечебный смех. Тулячка рассказала о работе аниматором в отделении детской онкологии

Фото из архива героини публикации

Вместе с мужем и друзьями женщина выступала перед маленькими пациентами отделения онкологии, гематологии и химиотерапии детской областной клинической больницы.

Как играть с детьми, которым больно, нужно ли их жалеть и чем аниматор отличается от больничного клоуна — читайте в рассказе от первого лица.

Дарить радость

— Во втором декретном отпуске подружка предложила мне подработку аниматором. Я согласилась без особых размышлений, потому что в юности мы занимались самодеятельностью и легко ладили и находили общий язык с детьми. В кратчайшие сроки нашили костюмы, купили необходимый инвентарь — и понеслось. К концу декрета я поняла, что это все очень здорово, конечно, но мне не терпится вернуться в профессию. При этом осталось желание дарить радость кому-то своими выступлениями.

Так родилась идея с областной больницей. Мы обратились к руководству, представили программу — нам дали добро, и уже в ближайшие выходные мы выступали в отделении эндокринологии.

Программу выстраивали под разные праздники — от Дня защиты детей до Нового года. Со временем поняли, что чаще всего посещать нужно тех детей, кто проходит через тяжелое лечение.

Видно было, что детишкам тяжело: вдали от дома, после агрессивной терапии им больно не то что играть, а просто находиться с нами.

Таких детей вовлечь гораздо сложнее, но оно того стоит, когда ты видишь на их личиках улыбку. Пусть даже длится она иногда всего мгновение.

Для них мы вносили в выступление «ледоколы» — особенные игры, которые помогали снять психологические барьеры у участников группы. Ребята лучше узнавали друг друга, к концу программы «оттаивали» и даже хохотали над сценками.

Большая разница

— Аниматор и больничный клоун — не одно и то же. Мы все же не так часто посещали тяжелых пациентов. Да и задачи у нас совершенно разные. Клоуны вытягивают детей из депрессии, отвлекают от боли и больничной атмосферы, едва ли не прививают заново желание жить. А мы создаем атмосферу праздника, пытаемся рассмешить пациентов.

Но, как и у больничных клоунов, в аниматорстве главное — взаимодействовать со зрителем, а не пытаться вызвать «вау-эффект», продемонстрировать мастерство. Людям, которые хотят, чтобы их боготворили за выступление, лучше и не начинать.

Особой любовью у детей пользовались Фиксики, пираты и Маша с Медведем. Кстати, почти на всех выступлениях присутствовали и родители пациентов. Писали нам отзывы с благодарностями, просили приходить почаще. Для них тоже было важно отвлечься от больничной рутины.

Вообще, я уверена: позитивное общение в таких случаях так же необходимо, как сама терапия.

При этом очень важно не дать себе впасть в жалость. Больница и так полна этого чувства. Мы приходим играть с детьми, а не жалеть их.

Хотя с эмоциями порой было трудно совладать. Например, если задуматься, то дети в палатах постоянно меняются. А какова их судьба? Вылечили их и они дома с семьей? Или нет?.. Если задаваться такими вопросами, очень быстро можно перегореть.

Сколько стоит волонтерство

— Все волонтеры двигаются на горящих глазах и запале, которого хватает на короткий срок, к сожалению. У меня сработал человеческий фактор: поняла, что меня уже больше не хватит на эти выступления, и пришлось эту историю прекратить. При этом я для себя много вынесла из этого уникального опыта.

После такого ты начинаешь по-другому смотреть на жизнь. Благодаришь Бога за то, что с тобой или твоими близкими такого не случилось.

Я для себя давно развеяла иллюзию, что мир — справедливая штука. Это не так. И плохие вещи чаще всего случаются именно с хорошими людьми.

Впрочем, если вы не боитесь выгореть и утратить веру в справедливость высших сил, то вполне можете попробовать стать аниматором в больнице. Денег на это потребуется минимум.

Дорогие костюмы здесь не требуются: необходимый наряд можно подобрать в секонд-хенде или сшить самому. Еще есть вариант заказать нужный вам костюм на любом маркетплейсе — на это уйдет тысячи две-три. Инвентарь, необходимый для выступлений, обойдется тысяч в 5 максимум, да самая простая музыкальная колонка — допустим, тысячи за три. Итого получаем не больше 10 000 рублей. А еще вы должны быть здоровы, конечно же. Ментально в том числе.