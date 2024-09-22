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«Родители, кажется, просто смирились»: как прошли соревнования по мотоджимхане. Фоторепортаж
Фото Катерины Беловой.

«Родители, кажется, просто смирились»: как прошли соревнования по мотоджимхане. Фоторепортаж

21 сентября прошли соревнования тульского этапа «Кубка Федерации» по мотоджимхане.

Гул моторов слышен уже на подходе к парковке «Зельгроса». Десятки мотоциклов, сверкающих корпусами под солнцем, выстроились в стройные шеренги, ожидая своей очереди для выступления. Играет энергичная музыка, зрители столпились у ограждений в предвкушении зрелища.

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Сегодня здесь проходят соревнования по мотоджимхане — это вид мотоспорта, в котором участники соревнуются в быстроте маневрирования среди искусственных препятствий. Подробнее о событии нам рассказала Екатерина Решке, заместитель председателя тульского отделения федерации мотоджимханы:

Екатерина Решке

— Сейчас проходит тульский этап «Кубка Федерации» 2024. Чемпионат состоит из нескольких таких этапов — в этом году, если не ошибаюсь, из 10, и все в разных регионах. Участие могут принять все желающие: как новички, которые проходят квалификацию, так и опытные спортсмены (класса B — «мастер»). К нам приехали участники из разных городов: Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Смоленск, Калуга, Минск — всего 54 конкурсанта.

 

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После регистрации — брифинг: вступительное слово, правила и общее фото. В конце участникам раздали схему трассы. Спортсмены, не теряя ни секунды, принялись «репетировать»: кто-то выводил пальцами причудливый узор в воздухе, а большинство прошли маршрут по несколько раз на своих двоих (пока что ногах). Самых юных участниц Екатерина заботливо провела за ручку.

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Перед началом состязаний нам удалось поговорить с конкурсантами и разузнать об этом увлечении из первых уст.

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Дарья, 20 лет:

— Я учусь на третьем курсе «Компьютерной безопасности» в ВШЭ. Работаю pyton-разработчиком (стажер) в лаборатории Kaspersky и андроид-разработчиком в лаборатории «Моторики». Приехала в Тулу из Москвы. Лет в 16 я решила: «Так, мне нужен мотоцикл!» В 19 я пошла в мотошколу. С тех пор и понеслось! Друзья меня поддержали: они давно знали, что я увлекаюсь мотоциклами.

А вот родители не знали до тех пор, пока я не получила категорию «А».

Кажется, они смирились: пожелали удачи на соревнованиях.

Это мои вторые соревнования — впервые я выступала в Москве неделю назад. Сегодня я выступаю в категории D4 — новички. Запомнить схему трассы оказалось несложно, да и по маневрам она не суперсложная, но интересная. Хотя от волнения «затупить» довольно легко!

Мотоджимхана, как и любой мотоспорт, удовольствие дорогое. Где-то 70 тысяч я потратила на экипировку. Мотоцикл у меня один из самых недорогих и нормальных, какой можно найти, — около сотки. Плюс обучение на категорию — 40 тысяч, курс по мотоджимхане — еще 30 тысяч, а еще «контраварийка» за 50 тысяч!

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Виктор, 32 года:

— Я выступаю в категории C3 (класс «спортсмены» — Прим. авт.) наверное, точно не помню. В мотоспорте я с 20 лет, начал после армии. Сначала занимался мотокроссом, а потом мне надоела грязюка и я решил пересесть на дорожный мотоцикл. В «джимхане» я больше пяти лет, а соревнования эти далеко не первые — за двадцаточку точно перевалило!

Это сильно помогает улучшить навыки, чтобы в городе ездить безопасно!

Трасса легко запоминается, довольно ходовая: профессионалы проедут за минуту с «копейками».

Приехали сюда из Дубны, нас трое: со мной Дмитрий (тоже в категории C3) и Александр — он новичок, это его первые «соревы». Поддерживает меня сегодня жена и наш десятимесячный ребенок!

 

Ведущий привлек внимание спортсменов: пора начинать! Зеленые цифры на большом экране — таймер — вот-вот сорвутся с места под визг шин и побегут вперед.

Что было дальше — в фоторепортаже Катерины Беловой.

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Автор:
сегодня, в 10:49 +4
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