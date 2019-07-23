Мужской климакс: распознать и вылечить

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Какие анализы следует сдать при снижении желания, чем опасны таблетки для потенции и какие специалисты лечат мужской климакс.

Обсудим вместе с Вадимом Русаковым, сексологом Центра Нейрофизиологии.

Существует распространенное мнение, что климакс бывает только у женщин. Но это не так — климакс неизбежен и у мужчин.

Причем мужчины в этом состоянии ещё более уязвимы, чем женщины. И этому есть несколько причин:

Гинекологическая служба в нашей стране развита значительно лучше, чем служба помощи мужчинам — андрология. Термин этот многим людям даже не знаком. Мужчины в большинстве своём не знают, где принимают их «мужские» специалисты и с какими проблемами к ним можно обратиться. Это приводит к тому, что многие в возрасте 40−45 лет, когда возможны начальные проявления климактерических расстройств, остаются без адекватного обследования и помощи. Проявления климактерических расстройств в сексуальной сфере у мужчин более отчетливы, чем у женщин. Как итог — дисгармония в паре. Проблемы в интимных отношениях снижают настроение, работоспособность, уровень самооценки. Нарастают тревожные расстройства. Это отражается на всех сферах жизни: семье, работе, отдыхе, что ещё больше угнетает мужчину. Замкнутый круг! Многие пытаются искать панацею в употреблении средств, стимулирующих потенцию. Но этот путь решения проблемы не безопасен: все лечебные средства (будь то лекарства или БАД) должны применяться с учётом возможных противопоказаний.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Таким образом, мужчинам сложнее получить адекватную лечебно-диагностическую помощь. В результате этого симптомы климактерического расстройства нарастают.

К тревожным признакам относятся:

снижение желания вступать в половые отношения,

отсутствие или значительное урежение «ночных» или «утренних» эрекций,

недостаточная эрекция или исчезновение эрекции в ходе полового акта,

ускорение или наоборот — изматывающее удлинение полового акта.

Каков выход? Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении тревожных симптомов необходим системный анализ изменений в мужском организме: исследование уровня половых гормонов, состояния мочеполовой системы, неврологической сферы, психологического состояния.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Важен комплексный подход в решении «мужских проблем»: тесное взаимодействие врачей: андролога, сексолога, уролога, эндокринолога, терапевта, как на этапе диагностики, так и в процессе лечения. Именно принцип «комплексности» положен в основу работы Центра Нейрофизиологии:

Возможность полного обследования и лечения в одном центре.

Оперативность и комфорт в обслуживании.

При желании — полная анонимность.

Доверяйте свое здоровье профессионалам.

Адрес

Сексолог Русаков Вадим Викторович

E-mail: 89606104010@mail.ru





Центр Нейрофизиологии

Тула, ул. Демидовская Плотина, д. 14 Б

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом