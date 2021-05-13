10 самых актуальных вопросов о прививках от COVID-19
Главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова в прямом эфире в группе минздрава «ВКонтакте» ответила на вопросы туляков о вакцинации от коронавируса.
– Какой период действует вакцина? Через какое время необходимо делать ревакцинацию?
– Полученный иммунитет будет действовать в среднем от одного года до двух лет.
– Когда лучше делать прививку? Если привиться весной, когда нужно будет повторно вакцинироваться?
– Мы живем в период пандемии, заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжается. Ни в коем случае не рекомендую ждать осени для прививки. Необходимо защититься уже сейчас, чтобы добиться коллективного иммунитета как можно быстрее. Для этого не менее 60% населения должно быть вакцинировано. Всем нам хочется вернуться в тот период, когда мы не носили маски, могли путешествовать, встречаться с друзьями и посещать места, о которых забыли за прошлый год.
– Почему вакцину «ЭпиВакКорона» делают только врачам? Значит, она лучше, чем «Спутник V»?
– В декабре в наш регион в небольшом количестве поступала вакцина «ЭпиВакКорона», это были первые поставки. Прививали ею медиков, работников образовательных учреждений, которые проживают и работают в отдаленных населенных пунктах. Связано это с тем, что хранение и транспортировка вакцины «Спутник V» возможна при температуре от -18 градусов и ниже. А «ЭпиВакКорона», как и любая другая вакцина, хранится в условиях +2 до +8 градусов.
Все зарегистрированные в России вакцины высокоэффективны и предназначены для защиты населения от тяжелых последствий заболевания коронавирусной инфекцией, вплоть до летальных исходов.
– Если после вакцинации человек температурит, положен ли ему больничный?
– После любой вакцинации возможно повышение температуры тела. Это обычная реакция организма. В среднем температура может подниматься до 38-38,5 градусов. В течение двух-трех дней после вакцинации она проходит. Если вдруг вас будет беспокоить общее самочувствие, можете обратиться к лечащему врачу. При условии наличия симптоматики вам могут выдать больничный лист. Это не будет нарушением.
– Слышала страшилки, что перед вакцинацией людей толком не осматривают. Особенно это касается медпунктов в торговых центрах. Дают анкету и сразу вакцинируют.
– Главная задача медиков – защитить ваше здоровье и жизнь. Вакцинация в государственных учреждениях здравоохранения региона проводится со строгим соблюдением всех протоколов федерального и международного уровня. Перед прививкой пациенту выдается анкета, информированное согласие о проведении прививки. Эти документы заполняются перед осмотром. В анкете указывается, какими хроническими заболеваниями страдает человек, есть ли какие-то обострения на данный момент, был ли контакт с инфекционным больным и т.д.
Далее медработник проводит медосмотр: измеряет температуру, определяет насыщение крови кислородом. После этого выносится заключение, может ли пациент сделать прививку.
Это самый главный момент, который прописан санитарным законодательством, чтобы обеспечить безопасность иммунизации. После прививки в течение 30 минут пациенту рекомендуется находиться возле медицинского прививочного кабинета.
– В мире известно 16 тысяч мутаций этого вируса. Какая в этом случае может быть прививка?
– Независимо от штаммов все коронавирусные агенты, которые вызывают на сегодняшний день COVID-19, имеют в своем составе одинаковые участки, которые содержатся во всех зарегистрированных в РФ вакцинах. Вероятность, что они будут неэффективны против новых штаммов, минимальна.
– В сентябре переболела коронавирусом. Хочу сделать прививку. Нужно ли сдавать анализы на антитела?
– Перед прививкой особой подготовки не требуется, в том числе, не нужно определять уровень антител. Никаких запретов для переболевших коронавирусом на сегодняшний день нет.
– Слышала, если на предприятии прививку сделает целый отдел или цех, им не нужно будет носить маски. Так ли это?
– Да, в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области это подтвердили. Если в вашем учреждении привьются не менее 60% сотрудников, будет достигнут коллективный иммунитет. И тогда внутри этого коллектива можно будет снять маски.
– Через какое время после прививки или перенесенной болезни можно беременеть?
– Прививка не может повлиять на здоровье будущего ребенка, а заболевание коронавирусом может. Если вы планируете беременность, я бы порекомендовала за 2-3 месяца провести вакцинацию против коронавирусной инфекции.
– Про прививки от COVID-19 разное мнение. Кому верить?
– Если у вас есть какие-то вопросы по вакцинации против коронавируса, рекомендую обратиться к медработникам. Если доктор не смог ответить на все вопросы, есть горячие линии в минздраве, Роспотребнадзоре, можете туда обратиться.
Прививаться или нет – мнение каждого. Но защита от коронавируса важна для всех нас, чтобы мы могли жить без соблюдения тех условий, которые действуют на сегодняшний день.
Руководителей предприятий я бы хотела призвать позаботиться о здоровье сотрудников. Коллективный иммунитет на вашем предприятии позволит стабильно работать в дальнейшем. Ваши сотрудники не будут страдать от тех последствий коронавируса, которые требуют длительного восстановления.
Через портал госуслуг, по телефонам единого центра записи на прием к врачу: (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71, по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.
Собираясь на прививку в медкабинет, не забудьте взять с собой документы – паспорт, СНИЛС или полис ОМС.
Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вводится на 21-й день после первой прививки. Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями.
- ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева», (48753) 2-19-45. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13.
- ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова», (48741) 6-22-90. Ефремов, ул. Дачная, 4.
- ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова», (48741) 6-22-90. Ефремов, ул. Дружбы, 9-б.
- ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», (4872)72-37-95, п. Рассвет, дом 38.
- ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», (4872)72-37-95. Плеханово, ул. Заводская, 1-а.
- ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», (48762) 7-00-03, Новомосковск, ул. Калинина, 39.
- ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г . Лазарева», (4872) 33-80-06. Тула, ул. Комсомольская, 1.
- ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы», (4872) 77-03-93. Тула, Новомедвенский проезд, 2.
- ГУЗ «Суворовская центральная районная больница», (48763) 2-60-62. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, 2.
- ГУЗ «Ясногорская районная больница», (48766) 2-12-75. Ясногорск, ул. Черняховского, 6.
- ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», поликлиника №3, (4872) 36-73-06, поликлиника №3 г. Тула, ул. Первомайская, 11.
- ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» (п. Волово), (48768) 2-16-53. Волово, ул. Ленина, 46, корп. А.
- ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» (Каменский район), (48744)2-14-18. с. Архангельское, ул. Тихомирова, 1.
- ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л. Н. Толстого», (4872)21-62-80, Тула, ул. Демьянова, 22.
- ГУЗ «Белёвская центральная районная больница», (48742)4-17-41, Белев, ул. Мира, 13.
- ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница», (48761)2-22-80, Богородицк, ул. Пушкинская, 23.
- ГУЗ «Веневская центральная районная больница», (48745)2-12-80, Венев, ул. Международная, 7-а.
- ГУЗ «Донская городская больница № 1», (48746)4-00-10, Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23.
- ГУЗ «Заокская центральная районная больница», (48734) 2-05-35, п. Заокский, ул. Садовая, 23.
- ГУЗ «Кимовская центральная районная больница», (48735) 5-37-88, Кимовск, ул. Больничная, 2.
- ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», (48754) 6-21-73, Киреевск, ул. Ленина, 44.
- ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», (48754) 6-21-73. Болохово, ул. Мира, 22.
- ГУЗ «Ленинская районная больница», (4872)33-83-21, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34.
- ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова», (48736)4-11-44, п. Одоев, ул. Дачная, 2.
- ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина», (48752) 2-11-98, филиал №1 Тульская область, г. Плавск, ул. В. И. Ульянова, 80.
- ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина», (48756) 2-14-40, филиал №2, п. Чернь, ул. Свободная, 78.
- ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница», (48755) 2-11-49, п. Тёплое, переулок Строителей, 5.
- ГУЗ «Узловская районная больница», (48731) 7-87-18, Узловая, ул. Беклимищева, 38-а.
- ГУЗ «Щекинская районная больница», (48751) 2-03-71, Щёкино, ул. Болдина, 1.
- ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева», (48753) 2-19-45, Алексин, ул. Центральная, 13-а.
- ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д. Я. Ваныкина», (4872) 33-80-22, Тула, ул. Смидович, 12.
- ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», (4872) 21-62-25, Тула, Косая Гора, ул. Дронова, 15.
- ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы», (4872) 33-83-81, Тула, 18-й проезд Мясново, 104.
- ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы», (4872) 21-61-90, Тула, ул. Металлургов, 40.
- ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула», (4872) 70-19-11, Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8.
- ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Узловая», (48731) 5-41-42, Узловая, ул. Завенягина, 19 «Поликлиника РЖД».
- ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», (48762) 7-00-03, поликлиническое отделение №3, Новомосковск, ул. Свердлова, 17.
- ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», (4872) 21-62-25, Скуратово, ул. Пушкина, 17.
- ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда», (48745) 6-20-60, п. Грицовский, ул. Первомайская, 28.
- ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», (48732) 2-11-61, п. Дубна, ул. Ленина, 20.
- ГУЗ «Куркинская центральная районная больница», (48743) 5-12-26, Куркино, переулок Больничный, 12.
- ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова», (48733)2-12-03, п. Арсеньево, ул. Халтурина, 13.
- Кабинет ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», (4872) 35-36-94, 25-23-23, Тула, ул. Оружейная, 15, корп. 1, каб. № 1, 3.
- Кабинет для вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор», Тула, ул. Советская, 47.