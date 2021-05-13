10 самых актуальных вопросов о прививках от COVID-19

Фото из архива Myslo.

Главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова в прямом эфире в группе минздрава «ВКонтакте» ответила на вопросы туляков о вакцинации от коронавируса.

– Какой период действует вакцина? Через какое время необходимо делать ревакцинацию?

– Полученный иммунитет будет действовать в среднем от одного года до двух лет.

– Когда лучше делать прививку? Если привиться весной, когда нужно будет повторно вакцинироваться?

– Мы живем в период пандемии, заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжается. Ни в коем случае не рекомендую ждать осени для прививки. Необходимо защититься уже сейчас, чтобы добиться коллективного иммунитета как можно быстрее. Для этого не менее 60% населения должно быть вакцинировано. Всем нам хочется вернуться в тот период, когда мы не носили маски, могли путешествовать, встречаться с друзьями и посещать места, о которых забыли за прошлый год.

– Почему вакцину «ЭпиВакКорона» делают только врачам? Значит, она лучше, чем «Спутник V»?

– В декабре в наш регион в небольшом количестве поступала вакцина «ЭпиВакКорона», это были первые поставки. Прививали ею медиков, работников образовательных учреждений, которые проживают и работают в отдаленных населенных пунктах. Связано это с тем, что хранение и транспортировка вакцины «Спутник V» возможна при температуре от -18 градусов и ниже. А «ЭпиВакКорона», как и любая другая вакцина, хранится в условиях +2 до +8 градусов.

Все зарегистрированные в России вакцины высокоэффективны и предназначены для защиты населения от тяжелых последствий заболевания коронавирусной инфекцией, вплоть до летальных исходов.

– Если после вакцинации человек температурит, положен ли ему больничный?

– После любой вакцинации возможно повышение температуры тела. Это обычная реакция организма. В среднем температура может подниматься до 38-38,5 градусов. В течение двух-трех дней после вакцинации она проходит. Если вдруг вас будет беспокоить общее самочувствие, можете обратиться к лечащему врачу. При условии наличия симптоматики вам могут выдать больничный лист. Это не будет нарушением.

– Слышала страшилки, что перед вакцинацией людей толком не осматривают. Особенно это касается медпунктов в торговых центрах. Дают анкету и сразу вакцинируют.

– Главная задача медиков – защитить ваше здоровье и жизнь. Вакцинация в государственных учреждениях здравоохранения региона проводится со строгим соблюдением всех протоколов федерального и международного уровня. Перед прививкой пациенту выдается анкета, информированное согласие о проведении прививки. Эти документы заполняются перед осмотром. В анкете указывается, какими хроническими заболеваниями страдает человек, есть ли какие-то обострения на данный момент, был ли контакт с инфекционным больным и т.д.

Далее медработник проводит медосмотр: измеряет температуру, определяет насыщение крови кислородом. После этого выносится заключение, может ли пациент сделать прививку.

Это самый главный момент, который прописан санитарным законодательством, чтобы обеспечить безопасность иммунизации. После прививки в течение 30 минут пациенту рекомендуется находиться возле медицинского прививочного кабинета.

– В мире известно 16 тысяч мутаций этого вируса. Какая в этом случае может быть прививка?

– Независимо от штаммов все коронавирусные агенты, которые вызывают на сегодняшний день COVID-19, имеют в своем составе одинаковые участки, которые содержатся во всех зарегистрированных в РФ вакцинах. Вероятность, что они будут неэффективны против новых штаммов, минимальна.

– В сентябре переболела коронавирусом. Хочу сделать прививку. Нужно ли сдавать анализы на антитела?

– Перед прививкой особой подготовки не требуется, в том числе, не нужно определять уровень антител. Никаких запретов для переболевших коронавирусом на сегодняшний день нет.

– Слышала, если на предприятии прививку сделает целый отдел или цех, им не нужно будет носить маски. Так ли это?

– Да, в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области это подтвердили. Если в вашем учреждении привьются не менее 60% сотрудников, будет достигнут коллективный иммунитет. И тогда внутри этого коллектива можно будет снять маски.

– Через какое время после прививки или перенесенной болезни можно беременеть?

– Прививка не может повлиять на здоровье будущего ребенка, а заболевание коронавирусом может. Если вы планируете беременность, я бы порекомендовала за 2-3 месяца провести вакцинацию против коронавирусной инфекции.

– Про прививки от COVID-19 разное мнение. Кому верить?

– Если у вас есть какие-то вопросы по вакцинации против коронавируса, рекомендую обратиться к медработникам. Если доктор не смог ответить на все вопросы, есть горячие линии в минздраве, Роспотребнадзоре, можете туда обратиться.

Прививаться или нет – мнение каждого. Но защита от коронавируса важна для всех нас, чтобы мы могли жить без соблюдения тех условий, которые действуют на сегодняшний день.

Руководителей предприятий я бы хотела призвать позаботиться о здоровье сотрудников. Коллективный иммунитет на вашем предприятии позволит стабильно работать в дальнейшем. Ваши сотрудники не будут страдать от тех последствий коронавируса, которые требуют длительного восстановления.

как записаться на прививку

Через портал госуслуг, по телефонам единого центра записи на прием к врачу: (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71, по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

Собираясь на прививку в медкабинет, не забудьте взять с собой документы – паспорт, СНИЛС или полис ОМС.

Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вводится на 21-й день после первой прививки. Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями.

КАБИНЕТЫ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ