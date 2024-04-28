Где выпить вкусный капучино? Версия для жителей Красноармейского проспекта

Небольшая рекомендация для тех, кто не любит тратить деньги на то, что ему не нравится. Специально для вас (или за вас) прошелся по кофейням на Красноармейском проспекте и в каждой из них взял капучино 0.3.

Критерии оценки

Температура — куда же без неё? Идеальная температура подачи капучино — 65℃. Ходил я, конечно же, без термометра, так что ориентировался на свои ощущения.

Рисунок — вещь, никак не влияющая на вкус, но определённо влияющая на восприятие напитка. Важная часть подачи.

Пенка — разумеется, капучино, это прежде всего — пена. Высота ее должна быть около 1 см, а сама пена должна быть эластичной и глянцевой.

Вкус — стандартные параметры, сладость/кислотность/горечь.

Тело — проще говоря, плотность напитка. В идеале и для хорошей пены и для правильной консистенции напитка использовать молоко жирностью в 3,2% процента. То есть, вкусный капучино, скорее всего будет достаточно плотным.

Шкала будет пятибалльной, где:

1/5 — Это даже не кофе

2/5 — Не стоит это пить

3/5 — Пойдет под сахар и сиропчик

4/5 — Вау! Это можно смело пить без сахара

5/5 — Нектар и амброзия

Итак, я думаю с критериями оценки все понятно, так что погнали пить кофе!

Сова

Начал свой путь я именно с неё. Классное и уютное место, с видом на проспект с высоты 2 этажа. Заказ ждал совсем недолго, и вот что вышло:

Температура — все в норме, не обжигает и не насылает флешбеки со времен 1-го ледникового.

Рисунок — ну, я думаю, вы сами видите. Видимо, за баром был стажёр. Как я уже и говорил, на вкус это мало влияет, так что двигаемся дальше.

Пенка — рыхлая, без устойчивых пиков, в общем, незачёт.

Вкус — судя по всему, пришел в неудачное время, на послевкусии отчетливо чувствовал что-то очень похожее на горох. Исходя из моего вкусового опыта, могу сказать, что это означает, что эспрессо малость недоварен, судя по всему, сбились настройки кофемолки. Что ж, бывает. Но все же на переднем плане все было в норме, классический шоколадный капучино.

Тело — тут с этим порядок, в меру плотный и питкий.

Итог: 3/5

Кофе-Культ

И тут я тоже попал не вовремя, у ребят была запара… Так что мне тонко намекнули, что лучше взять капуч с собой. Ну что ж, не очень такое приветствую, но всецело понимаю коллег, так что согласился на кофе в стаканчике. Вышло как-то так:



Температура — всё в норме.

Рисунок — имеем то, что имеем ¯\_(ツ)_/¯

Пенка — несмотря на крупные пузыри, что обычно говорит о не совсем хорошей пенке, она хороша. Эластичная, с устойчивыми пиками и нужной толщины, примерно в сантиметр.

Вкус — и тут меня ждал недоваренный эспрессо.

Тело — слишком лёгкое, перебор молока.

Итог: 2.5/5

Barry

Тут уже я буду не голословен, когда скажу, что делал кофе стажер, ибо когда я начал фотографировать, подошел один из ребят и предложил переделать, так как делал его стажер. Ну, по выведенным критериям рисунок определяет лишь малую часть итоговой оценки напитка, так что я отказался.

Температура — порядок.

Рисунок — еще чуть-чуть и у него все получится. Вообще очень люблю наблюдать за стажерами, когда у них получается первое сердечко. Чувствую себя в этот момент мамой-птицей, которая следит за первым полетом птенца.

Пенка — рыхлая, незачёт.

Вкус — а вот с этим здесь был полный порядок. Классический шоколадный капучино, без негативных дескрипторов в послевкусии.

Тело — в меру питкий и гладкий.

Итог: 3.5/5

Зерновая

Один из шоурумов Зерновой. И про попить кофе и про купить пачечку домой. Находится в небольшом удалении от проспекта, но, считается же, да?

Температура — порядок.

Рисунок — чуть угловатая розетта, но, куда приятнее чем-то, что было до.

Пенка — эластичная, с устойчивыми пиками, нужной толщины.

Вкус — комплексная, сладкая чашка, по вкусу напомнила молочный шоколад и какао.

Тело — питкий и гладкий

Итого: 4.5/5

Атлас

Относительно новая кофейня, открывшаяся на месте, где раньше располагался Техномир. И вот:

Температура — идеал.

Рисунок — классный трехэтажный тюльпанчик

Пенка — не эластичная, по высоте приемлемая

Вкус — очень сливочный и сладкий капучино, мое почтение ребятам за баром.

Тело — плотное и гладкое, в общем, загляденье

Итого: 4.5/5

Что хочется сказать в заключение? Конечно, каждый из вас сам выберет, где ему пить кофе и то, что он где-то мне не понравился, вовсе не означает, что пить его там не стоит. Очень многое зависит от бариста и от прочих переменных. Так что всем хорошего дня и вкусного кофейка!