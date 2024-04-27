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Погода в Туле 28 апреля: без осадков и до +20 градусов
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 28 апреля: без осадков и до +20 градусов

Утром местами ожидается туман.

28 апреля в Туле ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с.

Температура по области днем — от +15 до +20 градусов. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. 

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