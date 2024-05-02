Всё под ластик. Архитектура будущего

Дом Крафта до 12 мая проводит выставку-исследование «Внутри стен: архитектура как контекст». Экспозиция посвящена переосмыслению значения времени в архитектуре. Материалами для вернисажа послужили проекты санкт-петербургского художника и фотографа Дмитрия Сироткина, тульских графиков Еленой Лузгиной, Светланы Кошелевой и Армена Аганесова, видеографа Артема Лоскота.

Выставка разделена на ряд тематических зон. Каждая из них представляет уникальную концепцию, где время выступает как отдельный элемент. Художники проиллюстрировали это с помощью своих проектов.

В зале, где представлены работы Дмитрия Сироткина, находится скульптура «Стела-ластик». Арт-объект заставляет посетителей задуматься о влиянии времени на видение архитектуры. Ведь оно не только разрушает, но и придает силы, унифицируя индивидуальный опыт и воспоминания.

Там же на стенах мы видим графику, которая показывает разрушение и утрату архитектуры города.

Но по замыслу художника, это не конец, а новое начало.

Во втором зале Елена Лузгина предлагает посетителям поразмышлять о времени, как о художнике, который творит, изменяет и вдохновляет. В природе не существует идеальных линий. Симметрия, которую мы часто воспринимаем как идеал красоты и порядка, на самом деле всего лишь ментальные конструкции человека.

Жить — значит быть процессуальным, и время, как художник, напоминает нам об этом, превращая абстрактные создания человека в органичные формы природы. Елена Лузгина через своё творчество напоминает нам о том, что в каждом человеке и во всем, что нас окружает — течет жизнь, полная изменений и роста.

В следующем зале мы знакомимся с творчеством Армена Аганесова, которое посвящено домам, построенным в Туле после Великой Отечественной войны с участием пленных солдат и офицеров. Автор проекта использует время как великого уравнителя, борющегося за равенство и братство всей архитектуры.

Армен Аганесов создает уникальные «пространственные карманы», приглашая нас войти в уютный и защищенный мир. Работы художника — это мост между прошлым и настоящим, между искусством и жизнью.

Иллюстрации Светланы Кошелевой в следующем зале напоминают своим стилем картинки в детских книжках и заставляют задуматься о многослойности восприятия искусства сквозь время. Её проект показывает, что даже спальные районы, окруженные «нечеловеческими виртуальными ритмами», могут быть уютными.

Светлана Кошелева предлагает вспомнить, что в каждом из нас живет ребенок, который способен видеть красоту в самых обыденных вещах. Ведь даже искусство — это не только техника и мастерство, но и способность видеть мир по-новому, через фильтры чуда и волшебства.

В последнем зале мы знакомимся с документальным фильмом Артёма Лоскота «Перспектива», который можно смотреть как в обычном, так и в реверсивном режиме. Эта кинокартина не только отражение эпохи, но и историко-архитектурный визуальный посланник, который позволяет зрителям переживать изменения дня и ночи, сезонов, а также ощущать момент «здесь и сейчас».

Поговорили с Денисом Бычихином, кандидатом философских наук и специалистом по связям с общественностью ТИАМа. Он поделился своими мыслями о выставке и представил свой взгляд на архитектуру, которая будет формировать наше будущее.

Мы знаем, что Вы закончили философский факультет и работали журналистом. С этой точки зрения, как Вы бы оценили эту выставку?

— Во-первых, выставка концептуально значима. Во-вторых, она, как хорошая аналитическая статья, рассматривает тему с нескольких точек зрения, которые могут друг друга опровергать. В-третьих, выставка оставляет вопросы. Она не навязывает. Это тот редкий случай, когда фраза «время покажет» была бы уместна — штамп, за который бьют по рукам всех начинающих корреспондентов.

В разное время вы будете вспоминать выставку по-разному. В какой-то момент вы будете на стороне Сироткина, кто-то за Елену Лузгину. Надеюсь, что и за Светлану Кошелеву, потому что детский взгляд на вещи — самый лучший. И, соответственно, то, что Армен и Артём рассказали, вы будете анализировать. Но выбор всегда остается за вами.

Как Вы оцениваете взаимосвязь между изобразительным искусством и историческим наследием в контексте вашей деятельности в музее?

— Смотрите, визуальная память — это очень хороший упаковщик. Многое в этой жизни мы запоминаем именно как картинки. Визуальное искусство хорошо, как транслятор мироощущения и мировоззрения. Если вы посмотрите на картины 50-х, 60-х годов, где Тула, и попросите современного художника написать тот же вид, вы увидите разные изображения, хотя предметное поле одно и то же. Почему? Потому что на разных культурных этапах формируются разные фильтры восприятия. Поэтому искусство, особенно визуальное, хорошо тем, что оно упаковывает мироощущения.

Прочувствовали ли Вы на личном опыте изменения архитектуры в Туле со временем?

— Да, тульская архитектура меняется. Она приближается по стилистике к московской, которая подражает мировым трендам. Но мои изменения в восприятии Тулы связаны даже не с тем, как меняется застройка, а как меняется моя насмотренность. И чем больше ты будешь работать с ней, тем больше городов ты увидишь за свою жизнь, не выезжая за пределы одного. Это такое путешествие, которое не требует обращения к турагентству.

Какой, по Вашему мнению, будет архитектура будущего?

— Если архитектура будет двигаться в правильном направлении, то произойдет сращивание с природой. Например, когда здание строят над водопадами, а водопады делают частью дерева. Это то, чего не хватает. Я думаю, что история с высотками, их престижностью — это виртуализация жизни. Ведь чем дальше человек живет от земли, тем более теряет контакт с почвой, которая его породила. Он не видит листья, растущие ниже, чем этажи. Конечно, благодаря высоткам, человек может смотреть на мир с высоты птичьего полета. Но этот взгляд не человеческий.

Чем ближе архитектура будущего будет к земле на уровне этажности, включения природы в себя, тем лучше для человечества. Но я подозреваю, что есть альтернативный тренд. Если он победит, это будет кошмар.

Материал подготовили Алёна Быковская, Юлия Серова и Алина Абдул.