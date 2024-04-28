Футболист «Арсенала» Ишхан Гелоян: «Давно хотел играть в тульской команде»

К сожалению, получил травму и сейчас срочно восстанавливается, чтобы помочь команде в концовке турнира. Зато нашел время пообщаться для интервью «Слободе».

Сторожук всегда был требовательным

— Ишхан, турнир в первой лиге уже бежит к окончанию. Можно сказать, что за это время накопилась усталость, и в какие-то моменты она сказывается? Все-таки слишком много очков «Арсенал» стал терять весной.

— Да нет, осталось шесть матчей. В принципе это не так много, чтобы чувствовать усталость. К каждой игре мы по-прежнему подходим с желанием и установкой победить.

— Правда, команды сейчас в соперниках уже сильнее тех, что были в первых весенних турах.

— Тем интереснее будет проявить себя. Аутсайдеры ведь больше закрываются. А команды, которые высоко в турнирной таблице, сами пытаются забить и у них в обороне появляются свободные зоны.

— Вы сейчас из-за травмы временно не играете. Как смотрится «Арсенал» со стороны? Переживаете, что не можете поддержать игрой?

— Сейчас такой сложный отрезок, когда за восемь дней надо сыграть три матча. Неприятно, конечно, что не могу помочь, но это футбол. Стараюсь как можно быстрее восстановиться и подойти к оставшимся матчам.

— А ведь еще не так давно, с «Химками», даже успели забить.

— Саныч всегда говорил мне замыкать дальнюю штангу. В этом матче удалось оказаться там, где нужно. Но в итоге получилось очень неприятное поражение, все были сильно расстроены. Где-то потеряли бдительность, и потом удаление вратаря тоже сказалось. Но вообще у нас до этого три раза подряд ничьи были, вот это тоже неприятно. Лучше один раз проиграть и начать затем победную серию, чем вот так. Не всегда, к сожалению, получается выигрывать. У нас были хорошие матчи дома с «Тюменью», «Волгарем», не могли только забить. Нужна реализация.

— С «Торпедо» даже пенальти не удалось реализовать. В чем проблема, как считаете? У вас ведь тоже был в этом сезоне нереализованный пенальти.

— Ну да, в Новороссийске. Может психология, не знаю. Выбрал неправильный угол, вратарь угадал. Это как лотерея. В «Торпедо» ведь хороший вратарь играет.

— А вообще в «Арсенале» кто штатные пенальтисты? Отдельно одиннадцатиметровые вы тренируете?

— Да, бывает, что остаемся после тренировки и отрабатываем пенальти. Пенальтист у нас Джонатан, а второй как раз Макаров. Джонатана в тот момент на поле не было, и исполнял Макаров.

— Как вам, кстати, играется с Джонатаном Окоронкво? Есть ощущение, что у вас хорошее взаимопонимание. Вспомнить только эпизод в тульском матче с «Тюменью» — что пас был очень хорош, что открывание под него.

— Да, мне нравится, как Джонатан действует, мне с ним комфортно. У него хорошие игровые качества. Он быстрый, у него хорошая реализация. Опять же, соглашусь, у нас есть взаимопонимание.

— Чувствуется, что соперники к вам сейчас иначе, чем осенью относятся?

— Они же видят, что мы вверху, и настраиваются на нас по другому. В начале сезона мы все только знакомились друг с другом. Но уже тогда понимали, что есть хороший состав, просто не было сыгранности. Помню, было интервью тогда, и я сказал, что после седьмого-восьмого тура мы наберем ход и все будет хорошо. Так и получилось. Я не сомневался в том, что у нас хороший состав, крепкий тренерский штаб. Рано или поздно это должно было принести результат.

— Вы ведь с главным тренером успели даже поиграть в одной команде.

— Мне было девятнадцать лет. Я не смог закрепиться в своей первой профессиональной команде «Локомотив-2» и ушел по арендам. Так попал в Славянск-на-Кубани, это вторая лига, зона Юг. Вот там как раз мы были в одной команде с Санычем.

— Какие остались воспоминания?

— Это было очень давно. Опять же разница в возрасте большая, не скажу чтобы мы сильно общались Я был молодым игроком, а Сторожук одним из самых старших в этой команде. Играл в центре полузащиты. Помню, что на поле много подсказывал и был требовательный к партнерам. Так сложилось, что сейчас опять мы в одной команде. Скажу, что он и как тренер очень требовательный. Выжимает из футболистов предельную самоотдачу, не дает никогда расслабиться. Но я получаю удовольствие от нашего футбола. Мы и обороняемся всей командой, и атакуем. Задача как можно больше создавать моментов и держать мяч у себя под контролем. Мне интересен такой футбол.

Выбирал между футболом и борьбой

— Можно сказать, что у вас сейчас складывается один из лучших сезонов в карьере?

— Я и в «Балтике» хорошо играл, и в «Шиннике» у меня был хороший сезон, после которого пригласили в «Тамбов», в Премьер-лигу.

— При этом за карьеру сменили уже очень много клубов.

— Сказывались амбиции, хотел как можно быстрее оказаться в Премьер-лиге. Когда получался один удачный сезон, уже смотрел куда бы перейти. Если сейчас можно было вернуть время назад, наверное, в какие-то моменты поступил бы по другому. Каждый год менять команды — это неправильно. И потом травмы. Допустим, переход из «Балтики» в «Енисей», перед которым стояла задача выйти в Премьер-лигу. Его только в первый раз возглавил Тихонов. Сыграл шесть матчей и получил травму. В «Шиннике» хороший сезон провел и ушел в Премьер-лигу в «Тамбов». Там вообще ни разу не сыграл. На сборах получил травму колена, долго восстанавливался. Еще же почему затянулось. Был карантин, не работали даже тренажерные залы. А казалось бы — вот она, Премьер-лига. Обидно, что все так сошлось. Но у меня еще все впереди.

— То есть в составе лучших команд вы себя видите?

— Почему нет? Тот же «Факел» взять. Там футболисты молодцы на самом деле. Но не думаю, что они сильнее нас. Берут самоотдачей своей, дисциплиной, а это все у нас тоже присутствует.

— У вас достаточно агрессивная манера игры — это с детской школы еще?

— У меня такая позиция, я должен обострять. Мне это нравится. А кто, если не я? Надо рисковать, и этот риск оправдан. Когда иду в обводку, я уверен в своих действиях. Понимаю, что могу для себя или для партнера создать момент. С детства смотрел на некоторых футболистов, игра которых мне импонировала, старался что-то у них перенять. Но, конечно, с возрастом больше понимаешь, когда надо идти в дриблинг, а когда просто подержать мяч, не рисковать.

— При этом футбол в детстве вы выбрали не сразу.

— С семи лет занимался тхеквондо, потом параллельно с футболом греко-римской борьбой. Но уже в тринадцать лет понял — надо выбрать что-то одно. И решил, что больше люблю футбол.

— А откуда взялось увлечение борьбой?

— У меня отец занимался вольной борьбой, да и многие одноклассники тоже ходили в секцию единоборств. Надо же уметь себя защищать. А футбол я просто любил. Недалеко от дома была футбольная школа. Отец в ответ на мою просьбу сказал: если хочешь я тебя отвезу, но ты будешь заниматься и борьбой, и футболом. В неделю у меня были три раза тренировки по футболу и два-три раза по борьбе. Времени хватало, и сил тоже.

— Опыт секции борьбы в футболе помогает?

— Наверное. Нарастить мышцы, вести единоборства это помогло.

«Арсенал» не для ФНЛ

— Вы же еще и футболист сборной Армении. Что дал этот опыт?

— На тот момент в команде играл Генрих Мхитарян. Мне было очень интересно посмотреть его в тренировочном процессе. Он, конечно, большой профессионал и решения принимает очень быстро. Ты только потом увидишь эту передачу, а он ее уже сделал. Просто Мхитарян находится в такой среде, где быстрее растешь. Если не будешь дотягивать до этого уровня, уйдешь. И это тоже способствует росту.

— В Армении вы тогда оказались после долгого перерыва?

— Можно сказать и так. Я уехал, когда был совсем маленьким, так что ничего и не помнил. Конечно, сборная — это совсем другой мир. Надеюсь, что буду еще приезжать играть. Это крутой опыт.

— А в Туле как вам живется?

— Очень комфортно. Хороший город. Мне нравится, что он футбольный и болельщики очень хотят видеть команду в Премьер-лиге. Они нас в каждой игре здорово поддерживают.

— Это вы еще не играли в Туле при совсем полных трибунах.

— Да, представляю, как будет классно, когда приезжает первая пятерка Премьер-лиги. «Арсенал» — статусный клуб. Конечно, это команда не для ФНЛ.

— Были сомнения, когда сюда пригашали? Все-таки прошлым летом все в Туле не казалось таким оптимистичным.

— Во-первых, я сам из Москвы. Тула близко, и я уже устал кататься по стране и находиться вдали от дома. Но это не главное. Понимал, что «Арсенал» будет набирать хороших футболистов и в Туле все сложится хорошо. Опасений не было. Даже вот признаюсь, что раньше, лет в 26-27, очень хотел играть в Туле. Здесь все есть для комфорта — территориальное расположение, любовь болельщиков, футбольный город, хорошая база.

— В Туле вас уже узнают на улицах?

— Если только на стадионе. Я не такой медийный.

— А вообще как долго привыкали к новому городу?

— Я же сменил много клубов, для меня не проблема привыкнуть. Главное, что здесь все для футбола есть, и в тренировочном процессе все нравится. Все остальное вторично.

— С лишним весом у вас, кажется, тоже нет проблем, даже после шведского стола на сборах. Как вам это удается, поделитесь секретом.

— Мы же профессионалы, и не хотим приступать к тренировкам с лишним весом. Поэтому каждый из нас следит за собой. Это просто вошло в привычку. Точно знаю, что надо есть, что нет. И потом с лишним весом у меня никогда не было проблем. Ну, может, килограмма два после отпуска. Это для меня пустяки, быстро уходит.

— То есть в еде ограничений нет?

— С возрастом меньше сладкого стал есть. Хлеба мало кушаю. Газировок не пью вообще. А вообще я все ем — и мясо, и овощи, и морепродукты. Главное, чтобы это было вкусно.

— Сами готовите?

— Столько лет живу один, и мне лень после тренировки приезжать и себе что-то готовить. На базе нас кормят. Если хочется чего-то еще, можно выехать в город.

— Самое время спросить, как любите проводить свободное время?

— Мне нравится ходить в тренажерный зал. Книги читаю, сериалы смотрю — и наши, и зарубежные. Обычно, когда готовишься к перелету, друг у друга спрашиваем, кто что скачал в дорогу. С друзьями детства нравится видеться.

— Что пьете, когда встречаетесь с друзьями? Вино?

— Мне не нужно пить, чтобы общаться. Мы же все знакомы с детства. Опять же футбол нас связал. Правда, друзья уже активно в футбол не играют.

— А вами гордятся?

— Ну да, рады тому, что среди нас есть хоть кто-то, кто заиграл в большом футболе.

— Вам уже тридцать один. Когда-то в этом возрасте уже смотрели как на ветерана. А вы, похоже, готовы впервые в карьере остаться в команде на второй год подряд.

— Надеюсь, что именно так получится, я бы хотел здесь остаться. Что касается возраста, я еще не думаю заканчивать. Не ощущаю себя на 31.

— А на сколько?

— Ну на 27-28. Я слежу за собой, и хочу играть как можно дольше. Мне как футболисту есть куда расти. Свой потенциал я еще не реализовал.