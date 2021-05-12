Тульскому  мотосоюзу – 15 лет

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Чувствовать свободу, мощь ветра и скорости – это лишь несколько причин, которые заставляют с каждым годом всё больше туляков открывать категорию «А» и садиться за руль мотоцикла. Все, кто получает права на двухколесного коня, автоматически становятся членами большого братства – Тульского мотосоюза.

Рассказывает Илья Шанин, один из руководителей объединения:

Илья Шанин – Идея создания некой организации, которая объединит мотоциклистов, появилась еще в 2005 году. Тогда в Туле был только клуб «Черный легион». Создавать еще один мотоклуб не хотелось, и появилась идея объединить всех свободных мотоциклистов Тулы. Зарегистрировали общественную организацию 18 мая 2006 года, и именно с этой даты ведется официальный отсчет его истории.

За 15 лет Тульский мотосоюз стал основной площадкой для общения всех мотоциклистов Тулы и области: тут и анонсы мероприятий, и возможность обсудить какие-то вопросы, и попросить о помощи. Сейчас уже неважно, состоишь ты в мотоклубе или нет, ты всё равно в мотосоюзе. Мы все вместе устраиваем большие мероприятия городского уровня, посещаем детские дома и проводим другие благотворительные акции, нас приглашают на различные заседания, на которых обсуждаются вопросы транспорта и дорожные темы. Я считаю это неплохим достижением.

Сам Илья не стоял у истоков создания общественного движения. За руль мотоцикла он сел только в 2016 году – в 29 лет.

– У меня есть товарищ, и как-то однажды он пришел ко мне в мотоциклетной экипировке. Он-то мне и напомнил мою давнюю мечту, которая все эти годы спала во мне. Я давно хотел себе мотоцикл, но то квартиру надо было купить, то машину, то съездить на отдых. Казалось, как-то всё не время. Да и не знал я, где обслуживать мотоцикл. Товарищ всё мне рассказал, и я понял, что в этом нет ничего невозможного. Отучился на категорию «А» и зимой 2017 года купил свой первый мотоцикл. Через три месяца после начала сезона мы с женой отправились в Грузию. Там-то я и заболел мотопутешествиями. Нет, просто ездить по городу или по работе тоже интересно, но лучше открывать для себя новые страны и города. Потом был Валдай, Крым… В начале мая снова были в Крыму и на мотоцикле поднялись на Ай-Петри. Это потрясающая гора, которую я считаю главной и обязательной для посещения всем! Знаю много историй, когда одного из супругов тянет к мотоциклам, а второй против, и ему приходится тайком кататься или вовсе расставаться с этим увлечением. Мне же повезло, с женой вместе путешествуем. Самое главное – куда-то ехать, чтобы плесенью не покрыться.

В путешествие ли отправляешься или просто колесишь по городу, самое главное в любом случае – безопасность и уверенные навыки вождения. Именно этим двум факторам в мотосоюзе уделяют повышенное внимание. С 2019 года для всех желающих стала доступна такая дисциплина, как джимхана. Ее активно продвигает еще один из руководителей мотосоюза Андрей Фурман. За рулем мотоцикла он ездит достаточно давно, но неудачный вираж много лет назад подтолкнул его задуматься о совершенствовании своих навыков вождения:

Андрей Фурман – В 2015 году я упал с мотоцикла – улетел в лес. При падении стопу сломал, ну и мотоцикл, естественно, разбился. Тогда я понял, что нужно не только голову включать, когда едешь, но и уметь правильно ездить. Стал искать информацию, наткнулся на статью о джимхане. На тот момент она была не так развита, а сам я не знал, с чего начать. В 2019 году переехал в Тулу. На открытии мотосезона в Щекино проводились соревнования на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке, я принял участие и занял третье место, отстав от победителя всего на 5 секунд. Я понял, что если буду серьезно заниматься, то смогу показать результат лучше. И загорелся этой идеей. Я стал заниматься, а через некоторое время понял, что если я себе такой бонус сделал, то могу своими умениями поделиться и с людьми, они тоже научатся и мы вместе будем развиваться. Потому что когда один занимаешься, то рано или поздно упрешься и дальше уже не пойдешь, а когда целая команда единомышленников, то один что-то новое узнает, а другой всем покажет. Это же намного лучше, когда ты в команде. Любая корпорация состоит из многих людей, поэтому я пошел этим путем.

Сейчас джимхана доступна для всех желающих мотоциклистов. Ею могут заниматься как и те, кто хочет нарабатывать спортивные навыки, так и те, кто просто стремится усовершенствовать навыки вождения.

– Навыков, которые даются будущему мотоциклисту в автошколе, недостаточно. Джимхана, или контраварийное вождение, позволяет усовершенствовать и отточить их. А это прямой путь к безопасному управлению мотоциклом. Именно поэтому мы с начала сезона приглашаем всех на занятия, – говорит Андрей.

Любые навыки нужно под­держивать, поэтому после зимнего перерыва особенно полезно перезагрузить «базу данных» по управлению и освежить знания в памяти. С этим согласны десятки мотоциклистов, съехавшихся на тренировку. Это возможность и покататься, и пообщаться с друзьями.

Ольга Селезнева – одна из немногочисленных девушек на треке. С джимханой знакома уже два года, но как полноправный водитель – новичок в этом сезоне.



Ольга Селезнева.

– Права на управление мотоциклом получила только в прошлом году. Зимой купила мотоцикл и всю зиму любовалась им. А до этого на треке два года каталась на учебном. В целом я уже пять лет в этой тусовке, но раньше ездила как пассажир, а в том году решила, что пора открыть себе категорию и начать самостоятельно ездить на мотоцикле. Сама ездила только на машине. Мотоцикл – это совершенно другие эмоции. В машине комфортно: едешь, слушаешь музыку, идет дождь, а тебе всё равно. На мотоцикле, как только выезжаешь за город, чувствуешь все запахи. Тебе не нужно открывать окно и ловить мух, ты их ловишь визором на шлеме, но оттираешь его и счастлив от поездки. Главное – не ловить майских жуков, они сложно оттираются...

Любовь к мотоциклу объединяет всех независимо от пола и возраста. Алексею Шмелеву всего 10 лет, но на треке его от многих прочих отличает лишь рост и более компактное транспортное средство. В остальном же даст фору любому взрослому мотоциклисту – он профессиональный опытный спортсмен. За рулем мотоцикла уже 7 лет – с 3,5 лет. За свою спортивную карьеру несколько раз завоевывал первые места.



Алексей Шмелев.

– Меня папа посадил на мотоцикл, сначала было немного страшно, но быстро освоился. Я много где был на соревнованиях: в Питере, Зеленограде, Москве, Курске… В Петербурге занял в прошлом году второе место, а за год до этого завоевал золото. Будущее свое не вижу без мотоцикла, думаю, что буду продолжать спортивную карьеру. Мечтаю на мотоцикле доехать до Италии, – делится Алексей.

Если мечта есть, то она обязательно исполнится, в этом не сомневается Евгений Шумахер. Он долго думал о том, как было бы здорово ездить за рулем мотоцикла. А когда настал очередной день рождения, то решил, что пришло то самое время.



Евгений Шумахер.

– Когда мне исполнилось 39 лет, я понял: хватит уже мечтать и откладывать эту мысль – нужно просто ее воплотить. И тогда я отправился в автошколу, отучился и получил права категории «А», это было в августе 2020 года. Мотоцикл покупал зимой, решил, что нужен серьезный агрегат, что ж нам, десантникам, на спортивных гонять… Поэтому решил взять солидный. И не прогадал. Раньше ездил на машине, а теперь понимаю, что на машине ездит тело, а на мотоцикле ездит душа, – говорит Евгений Шумахер.

Виртуозные трюки на мотоцикле в исполнении Сергея Тиунова видел, наверное, практически каждый туляк – если есть салатовый мотоцикл, значит, зрители точно увидят крутое выступление.



Сергей Тиунов.

– Я на треках занимаюсь семь лет, а так за рулем мотоцикла с тринадцати. На 15-летие папа подарил мне разобранный мотоцикл «Минск», я его за зиму по книжке собрал и с тех пор больше не расстаюсь с двухколесной техникой. Сейчас могу сказать, что это не просто мой транспорт, это образ жизни.

Увидеть его выступление можно было на открытии мотосезона. Торжественное мероприятие состоялось 10 мая на центральной площади Тулы. Участники сначала проехали колонной по проспекту Ленина, а после на площади Ленина прошли зрелищные выступления участников мотоклубов.