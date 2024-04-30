Погода 1 мая: в Туле возможен кратковременный дождь и до +21°С

В среду, 1 мая, в Тульской области сохранится переменная облачность. Днем кратковременный дождь (по данным Гидрометцентра России - 2,4 мм).
Ветер западной четверти 5-10 м/с.
Температура воздуха +16…+21°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
В течение дня легкий ветер.
В среду, 1 мая, в Тульской области сохранится переменная облачность. Днем кратковременный дождь (по данным Гидрометцентра России - 2,4 мм).
Ветер западной четверти 5-10 м/с.
Температура воздуха +16…+21°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
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