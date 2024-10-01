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Про ребрендинг, цены на связь и качество мобильного интернета
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Про ребрендинг, цены на связь и качество мобильного интернета

Денис Маликов ответил на вопросы туляков!

Наиболее острые и популярные вопросы читателей Myslo про мобильную связь директору макрорегиона «Центр» Т2 задала Екатерина Васькова, автор канала «Про личное и публичное».

Зачем Tele2 стала Т2? Почему меняются цены на связь? Когда туляки смогут пользоваться 5G? И какой вообще будет связь через пять лет? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью:

Напомним, онлайн-беседы с Денисом мы организуем уже не в первый раз. После предыдущей было многое сделано для развития сети в нашем регионе — например, улучшили качество связи в Щегловской Засеке и пр. Это неудивительно, Денис Маликов — тот главный человек, который отвечает за связь в девяти регионах вокруг Москвы.

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вчера, в 11:35 −2
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