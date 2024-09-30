50 лет – это новые 30!

Правда, чтобы выглядеть и чувствовать себя так, нужно заботиться о себе любимой с 30-35 лет.

Поговорили об этом с акушером-гинекологом женской консультации Тульского областного перинатального центра Ириной Александровной Лаврухиной и эндокринологом Светланой Александровной Прилепа.

Ирина Лаврухина — гинеколог с 43-летним стажем. Более 20 лет специализируется на гормональной терапии, ярый защитник заместительной гормональной терапии при менопаузе. По ее мнению, качество жизни женщин во много зависит от того, вовремя ли назначена ЗГТ.

— С какого возраста мы стареем?

— В молодости думаешь, что так будет всегда, — энергия бьет ключом, можно есть и пить, что хочется, гулять ночь напролет и при этом быть бодрым и веселыми. Увы, мы стареем с 25 лет. С 36-37 лет начинается снижение функций яичников, уровня половых гормонов. В жизни женщины наступает период, когда она начинает ощущать эмоциональные колебания, раздражительность не по делу, перепады настроения, снижение памяти. И физически женщина может чувствовать себя как-то иначе: например, месячные могут стать более обильными или наоборот скудными, болезненными, иногда цикл может сбоить. Ни с того ни с сего поднимается давление. Это первые звоночки того, что уровень эстрогенов понижается.

Если женщина ночью встает в туалет — по аналогии как мужчины с аденомой, — это уже не звонок, а первый симптом нового этапа в жизни.

И важно обратить на это внимание, не отмахиваться: мол, до климакса еще лет 10-15. Это уже предменопаузальный период.

— С чем еще могут столкнуться женщины в возрасте 35-40 лет?

— Снижение тургора кожи, морщины, тусклые волосы, ломкие ногти, сухость слизистых, в том числе во влагалище и мочевом канале, нежелание интимной близости и болезненность при половом акте — все это говорит о дефиците эстрогенов. Все это можно предупредить и скомпенсировать ЗГТ. Причем современные препараты ЗГТ не снижают уровень тестостерона — да, этот гормон у нас, женщин, тоже есть, он отвечает за либидо. И его уровень тоже снижается с возрастом.

— Есть среди женщин такое мнение, что если родить в этом возрасте, то организм омолодится, менопауза «отодвинется».

— Увы, нет. Конечно, забеременеть в этом возрасте — и даже позже — можно. Но природу не обманешь, уровень гормонов не повысится до значений 25-30-летней женщины. Беременность и роды не стимулируют функцию яичников, не «возвращают» молодость.

— Чем можно поддержать женщину 35-40 лет в этот период и компенсировать падение уровня половых гормонов?

— Назначить ей заместительную гормональную терапию, продлить тем самым нормальное функционирование всех органов и систем, предупредить развитие осложнений менопаузы через 5-10 лет.

Существует множество препаратов для ЗГТ. Если женщине 38-40 лет, она ведет активную половую жизнь — ей нужна еще и контрацепция. Есть препараты, совмещающие в себе две функции — поддержание уровня половых гормонов и контрацепцию. Есть препараты без функции контрацепции, но они сохраняют цикл.

— Правда ли, что с миомой женщине не назначают ЗГТ?

— Нет, все зависит от того, какая миома, где расположена, какого размера. Более того, при аденомиозе (разновидность эндометриоза) назначают ЗГТ.

Противопоказание для ЗГТ — онкозаболевания в анамнезе и заболевания молочных желез.

Но и в этих случаях можно подобрать вариант, например: гели, кремы, свечи с эстрогенами для местного применения.

— Какие анализы и осмотры должны входить в чекап женщины 35-40+?

— Простой совет — проходить раз в год диспансеризацию. Именно в этот период чаще всего у женщин выявляют миомы, полипы, гиперплазию. Почему это происходит? Перед тем как начнет снижаться уровень эстрогенов, происходит его резкий подъем. А большинство процессов разрастания тканей — гормонозависимые.

Гинекологи обычно рекомендуют сдать анализы и определить уровень ФСГ и ЛГ. Если их уровень повышается, значит, функция яичников снижается. Можно посмотреть также уровень гормона АМГ и сделать УЗИ яичников — чтобы определить, есть ли в них фолликулы. По этим показателям врач может определить наступление предменопаузы.

У многих женщин врачи выявляют снижение гемоглобина и показателей железа. Зачастую это связано с обильными месячными. Определить это довольно просто — сдать анализы крови до и после месячных, оценить падение уровня гемоглобина.

В этот период нужно обязательно следить за свертываемостью крови — чтобы исключить риск тромбозов. И это обязательный анализ перед назначением гормональной терапии.

В биохимическом анализе крови нужно следить за холестерином, триглицеридами и глюкозой. Именно в этом возрасте начинают расти сахар и «плохой» холестерин, начинаются нарушения метаболических процессов, вес прибавляется, меняется фигура — на животе откладывается жир.

Кстати, ЗГТ способствует стабилизации уровня холестерина и нормализации веса. От правильно подобранной ЗГТ вы будете стройной и не будете полнеть.

— Что делать, чтобы быть энергичной?

— Если вы не занимаетесь регулярно физкультурой и спортом, то выглядеть в 50 лет на 30 не удастся, увы. Нужны пешие прогулки, плавание, физические упражнения…

Сейчас модно заниматься йогой, дыхательными практиками. Они улучшают кровообращение, насыщение крови кислородом и, безусловно, полезны для женской половой сферы.

Нередко к врачам обращаются женщины с непонятными болями в животе. При обследовании выявляем спаечную болезнь. Например, в молодости женщина перенесла воспаление придатков. После него образовались спайки, с возрастом они уплотняются, «каменеют» и однажды при каком-то движении дают боль. Что с этим делать? Заниматься! Гимнастикой, пилатесом, йогой — чем нравится. Потому что при физической нагрузке спайки двигаются, растягиваются и не дают болевого синдрома.

— Что делать с нервами?

— Вернее, с раздражительностью, колебаниями настроения, которые женщины возраста 35-40 лет списывают на «кризис среднего возраста». На самом деле, это тоже проявление снижения уровня эстрогенов. И вместо приема антидепрессантов, которые кстати снижают либидо и удовлетворение от половой жизни, подбирать вместе со своим гинекологом заместительную гормональную терапию.

— Когда назначать ЗГТ поздно?

— Есть такое понятие в медицине — «окно возможностей». Для назначения ЗГТ это пять лет с момента последней менструации. После этого периода восстановить прежний уровень самочувствия женщины уже не получится. Можно только сохранить то, что есть.

В нашей стране ЗГТ назначают для женщин 40-60 лет. В Европе последняя таблетка ЗГТ для женщины — в последний день жизни. Думаю, мы к этому тоже придем. Ведь это качество жизни женщины, ее энергия, самочувствие, настроение.

Считаю, задача гинекологов — грамотно объяснять женщинам преимущества ЗГТ, подбирать индивидуально препараты, чтобы ее жизнь была долгой и счастливой, легкой и радостной.

Светлана Прилепа, эндокринолог с 32-летним стажем, считает, что к себе нужно относиться очень бережно, слушать и слышать не только рекомендации врачей, но и свой организм.

— Почему начинаешь толстеть?

— 35 лет для женщины — переломный возраст, пик уровня половых гормонов пройден, а значит, ослабевает защита от инфарктов, переломов, депрессии, замедляются метаболические процессы, женщины набирают вес.

Есть поговорка: чем длиннее талия, тем короче жизнь.

Для женщин талия не должна превышать 80 см никогда!

Больше? Значит, у вас уже есть инсулинорезистентность, можно даже не сдавать анализы и вычислять индекс HOMA. То есть вы в группе риска по диабету.

Жир, который с возрастом, не просто слой под кожей. Он откладывается и внутри миокарда, и почек, и других органов, нарушая их функционал.

И самое печальное, что, набирая вес, обрастая жиром, женщины при этом теряют мышечную массу (так называемая саркопения), их кости становятся хрупкими (это остеопороз).

— Что делать, чтобы не толстеть?

— Следить за тем, что мы едим. Прописные истины, конечно, но они работают. Сократить быстрые углеводы, следить за количеством белка, которое мы съедаем в день. Не меньше 1 г чистого белка на 1 кг вашего веса. Реально в нашем рационе белка мало: например, в 100 г говяжьего стейка всего 10 г белка. В вашем ежедневном рационе должны быть 2 яйца, творог, сыр (преимущественно с небольшим содержанием жира), рыба, мясо, бобовые, орехи. Белок, особенно животный — это еще и профилактика анемии.

Соль в вашем доме должна быть йодированная, потому что Тульская область — регион дефицита йода. В профилактических целях можно принимать калий йодит, особенно женщинам репродуктивного возраста. Ежедневно принимать 2000 ед. витамина D, Омега-3, можно добавить L-карнитин.

Профилактика саркопении и остеопороза — фитнес, особенно йога, плавание.

— Какие анализы надо сдавать?

— С возрастом снижаются функции всех желез, в том числе и щитовидной, а это ведет к гипотиреозу. Слабость, сухость, вялость, усталость, анемия — все это начальные проявления гипотиреоза. Вообще, снижение функции щитовидной железы ведет к быстрому старению.

Поэтому в чекапе женщины 35-40+ должен быть анализ состояния щитовидной железы — ТТГ, свободный Т4. Если ТТГ выше 4, нужно обратиться к эндокринологу.