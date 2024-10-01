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«Давайте сегодня отменим границы»: в Туле выступила петербургская певица Ирина Эмирова
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«Давайте сегодня отменим границы»: в Туле выступила петербургская певица Ирина Эмирова

Выступление Ирины Эмировой состоялось в тульском Городском концертном зале. 

Не каждый артист может позволить себе такое, но яркое шоу Ирины Эмировой для зрителей было абсолютно бесплатным. 

— Любовь такую почувствовала от вас! Спуститься к вам? Давайте сегодня не будет границ? Будем их разбивать! Я хочу стереть границы между зрителем и артистом. Обычно на концерты билеты дорогие, и не все могут себе позволить приобрести их. Мне же хочется это изменить. Фишка моя в том, что я езжу по России с бесплатными концертами, чтобы нас всех объединить, дух поднять, чтобы все могли попасть на выступление, — говорит Ирина в самом начале концерта и спускается со сцены поближе к зрителям.

Ирина Эмирова стремится не только изменить привычные всем правила, но и ломает представления о творческом пути исполнителя. Около 10 лет она посвятила психологии, но затем поняла, что ее место на сцене. Ирина в 30 лет получила музыкальное образование и изменила свою жизнь. Сегодня она ездит по стране с большими концертами, где исполняет авторские песни, немного разбавляя их другими популярными хитами.

— Я вообще психологом была до пения. Мне сейчас 51 год, и я уверена, что все только начинается. Я всегда говорю: девчонки, неважно, хоть нам 65 или 70 лет, — мы все сильные, энергоемкие! Главное — как вы к себе относитесь.

Исполнительница в Туле уже второй раз. До этого в рамках тура выступала в нашем городе пять лет назад. Но даже те, кто ранее был незнаком с ее творчеством, быстро запоминают слова припевов и начинают подпевать.

Песни близки и понятны каждому зрителю. Ирина поет про родителей — самых главных людей в жизни каждого, про Родину, верность, дружбу и, конечно же, любовь! Единого жанра у композиций нет, но это и есть преимущество. Шансон, рок, эстрадные композиции, лирические романсы удачно переплетаются между собой и неизменно находят отклик в зале.

Ирина радушно приглашает зрителей на сцену — тут же находится много смельчаков.

— Родные мои, поднимайтесь ко мне. Пусть сегодня каждый почувствует себя звездой! — говорит исполнительница.

Многие из тех, кто вышел в самом начале на сцену танцевать, потом поднимаются вновь и вновь. Получается не просто концерт, а настоящий задорный праздник, в котором участвует каждый. А какой праздник без угощения? Смельчаков, поднявшихся на сцену, Ирина угощает шоколадом. Последние скептики, представляющие бесплатный концерт скучным мероприятием, сдаются — яркое шоу с оригинальными декорациями захватывает каждого.

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Концерт длится более двух часов. Полный зал зрителей, они улыбаются и танцуют все это время — не каждый артист даже самого высокого уровня способен настолько расположить к себе гостей. Это еще один удивительный талант Ирины. Она искренне рассказывает о себе зрителям, а те отвечают ей взаимностью. 

— Надо верить в себя, родные мои! — обращается к публике Ирина Эмирова.

После концерта зрители еще долго не отпускают полюбившуюся исполнительницу. Ирина со сцены отправляется в холл концертного зала, где все желающие могут сфотографироваться с ней. А желающих много — хотят оставить не только в своей памяти воспоминания, но и иметь возможность показать другим фото и поделиться своими эмоциями от выступления.

Реклама. ИП Соловьев Александр Олегович

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