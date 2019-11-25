Певец Виктор Королев: «Поклонницы пишут мне оды и хотят за меня замуж!»

Певец Виктор Королев в Туле частый гость. И каждый раз на его концертах — аншлаги! Послушать незамысловатые песни про букет из белых роз, рыжую девчонку и хрустальный замок приходят поклонницы разного возраста — от совсем юных девчонок до зрелых дам, да и мужчины творчество Королева уважают.

С прессой Виктор Королев общается нечасто, но для нас сделал исключение, и после живого концерта, который длился почти три часа, пригласил нас в свою гримерку.

- Виктор Иванович, Вас в Туле очень любят. В этот раз не разочаровали туляки?

- Меня зрители вообще нигде не разочаровывают. Я же не просто так говорю «родненькие мои, любимые, дорогие». Все мои песни написаны для зрителей, для тех, кто их слушает. Бывают шероховатости на концерте, вот сегодня, например, посередине концерта сбегали в раздевалку, разложили шубы свои в зале… Я даже замечание сделал — ну зачем? А так я всегда радуюсь и счастлив, когда зрители на концерте шумят, свистят, поют, танцуют… Для этого и поются песни. Помню, как в моей юности все собирались на праздники, пели, играли на гармони, танцевали, крутили пластинки. И у меня такая концертная история — я пою, и чтобы у всех был праздник. Концерт как песня должен «строить и жить помогать», возбуждать в человеке все самое лучшее.

- Ваши концерты всегда очень драйвовые, где Вы черпаете энергию?

- Это проекция моей жизни. Я сам неугомонный человек, искрометный. Это на каком-то астральном уровне. В три с половиной года у меня была сложнейшая операция, я уже уходил в мир иной… Я хорошо помню больницу, мама плачет, а мне делают уколы в вены на кисти. И тут я открыл глаза, и как будто какой-то энергетический сгусток в меня вселился. Я помню это…

После операции в школе меня освободили от физкультуры, нельзя было бегать, прыгать, а мне так хотелось! С той поры у меня очень много энергии и энергетики, и все песни у меня такие. Чтоб душа развернулась и триста лет не сворачивалась.

- У Вас в Туле всегда аншлаги. В чем Ваш секрет?

- Это актерское счастье. Это же здорово, когда ты не мелькаешь на центральных каналах, а зал у тебя полон. А секрет прост — я пою песни, которые любимы людьми. Может, песенки эти простенькие, нет в них ничего вычурного музыкального, поэтического. Но ведь много шлягеров простые — и по словам, и по мелодии — но они живут столетия.

- Вы себя считаете частью российского шоу-бизнеса?

- Я вообще не в шоу-бизнесе. Я просто артист, который поет, живет, творит. Вообще вопрос, что такое шоу-бизнес, очень сложный. Мне лично он непонятен и неприятен. Это не бизнес, а рынок «Лужники», шоу-тусовка. Сегодня я может быть играю в театре, завтра в кино, послезавтра я пою, а потом буду читать стихи или сделаю моноспектакль. Мне важно, что я как художник творю и вытворяю, с чем выхожу на сцену, что хочу сказать людям. А я должен сказать, что все будет хорошо. Я и себе, когда пишу песни, говорю: «Королев, все будет очень и очень хорошо!»

- Ваша программа называется «На крыльях счастья». А что делает счастливым Вас?

- Очень многое. Когда у меня на душе спокойно. Удачный концерт, улыбки зрителей. Я счастлив, что мама моя жива и здорова. Счастлив, что у меня есть близкие люди. Что мой голос еще звучит, что я еще могу двигаться, выдерживаю такую нагрузку. Что я могу позволить себе купить всё что хочу (смеется). Делать, что я хочу, и никто меня ни в чем не ограничивает.

- Если не секрет, что Вам пишут поклонницы в записочках на концерте?

- Там оды (смеется). Признаются в любви, рассказывают о себе. Предлагают провести остаток жизни вместе. Пишут: «я умею вязать, готовить, шить, пироги печь»… Такие хозяйки! Телефончики оставляют. Ну мне ж уже по возрасту как раз хозяйка нужна, а не модель с ногами Монте-Карло (смеется). Тем более все браки на моделях заканчиваются фиаско — разводом, дележом имущества и смертью (смеется). Я все записочки берегу, у меня есть архив. Может, наступит тот момент, когда прочитаю одну из них и позвоню: «Ты еще ждешь меня, дорогая?»

- Вы ведете свой аккаунт в инстаграм…

- Интернет — это такая безнаказанная свобода… Каждый может там творить, учить, выдумывать, оскорблять, писать что угодно. Когда вышла песня «Букет из белых роз», кому-то я стал категорически мешать. Есть люди, которые не могут пережить чужой успех. Они начинают думать, как бы убрать неугодного человека. И пошла кампания в интернете против меня, травля. Тогда я завел инстаграм сказать своим поклонникам, что вот это я, здесь я говорю о себе, о том, что думаю, как и чем я живу, какова моя позиция на данный момент.

В интернете каждый знает, как хорошо выглядеть, как написать хорошую песню… Но я тоже музыкант, с шести лет за роялем. Я живу музыкой, знаю её вдоль и поперек. У нас в музыкальном училище был гениальный курс. Но многие талантливые люди свой талант профукали.

Талант нельзя разбазаривать, я видел, как люди терялись в этой жизни, пропадали. А я себе всегда давал установку — работать, работать и работать, как завещал великий Ленин (смеется).

У меня сейчас такой период был тяжелый в жизни, я от всех закрылся. Всё свое свободное время я отдаю маме и собаке — пекинесу Чаку. Я в своей жизни много пролетал, пропахал, не видел родных месяцами, а теперь надо все отдать и каждую секунду посвятить своим близким.

Из досье Myslo

Виктор Иванович Королёв

Родился 26 июля 1961 года в г. Тайшет (Иркутская область).

Детство провел в г. Сухиничи Калужской области.

Окончил музыкальное училище Калуги по классу фортепиано с отличием, театральный институт им. М. С. Щепкина.

Снимался в фильмах: «Вспоминая лето», «Битва трёх королей», «Играем «Зомби», или Жизнь после битв», «Силуэт в окне напротив».

Награды: дипломант международного фестиваля эстрадной песни «Золотой олень» в Румынии (1992 г.), четырежды лауреат премии «Шансон года», награжден Знаком губернатора Московской области «Благодарю», обладатель двух премий Радио «Питер ФМ», общественного ордена «За вклад в развитие культуры России», общественного ордена «За вклад в культуру» II степени.