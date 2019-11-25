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Выбираем лучшую тульскую кофейню 2019

Выбираем лучшую тульскую кофейню 2019

Начинаем очередной опрос из серии народных голосований Myslo.

Объявляем старт нового голосования за места Тулы, которые достойны звания «Народное место Myslo». В этом голосовании мы выберем лучшие кофейни в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Какое место приходит вам на ум, когда собираетесь выпить чашечку кофе или встретиться с друзьями? Где подают самый вкусный кофе, есть большой выбор в меню, самая уютная обстановка и приветливый персонал? Куда не стыдно пригласить симпатичного человека на первое свидание? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые
кофейни,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара кофеен, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

25 декабря мы подведём итоги голосования и назовем
самую «народную» кофейню в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: какую кофейню вы советуете знакомым и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

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вчера, в 16:37 0
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