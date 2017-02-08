Отремонтировать окна или заменить: что выгоднее?

Что делать, если пластиковые окна вышли из строя? Стоит ли спешить с заменой или можно отремонтировать? Мы поговорили с мастером компании «Сервис Окон 71».

Евгений Гербут

мастер компании «Сервис Окон 71»

— Что делать, если спустя несколько лет после установки, окна начали продуваться, а гарантия уже не действует? Обязательно ли менять всю оконную раму?

- Вы правы, гарантия на пластиковые окна, как правило, действует около трех лет. Но проблемы появляются гораздо позже. Спустя пять-десять лет после установки у большинства окон начинает портиться уплотнитель, стеклопакеты продуваются, а на рамах образуется наледь, грибок и плесень. Чтобы вернуть благоприятный климат в квартире, не обязательно менять оконную раму. Проблему можно решить качественным ремонтом.

— Но большинство установщиков окон не хотят связываться с ремонтом. Что делать в таком случае?

- Чтобы не переплачивать, нужно обращаться к проверенным специалистам, фирмам, которые занимаются конкретно ремонтом. В компании «Сервис Окон 71» работают монтажники с десятилетним стажем. Многие из них до этого работали на производстве оконных рам, занимались их установкой и специализировались на рекламациях, поэтому знают, как устранить и самые распространенные проблемы, и нестандартные.

— А что если мастер не справится с проблемой ремонтом? Не получится ли, что деньги будут заплачены зря?

- Вызов мастера и диагностика абсолютно бесплатны. Обследование квалифицированный мастер проводит при помощи специального оборудования. Термодетекторы замеряют температуру и влажность в квартире, а после этого специалист делает вывод о причинах проблемы. Продувание пластиковых окон, например, можно устранить, заменив уплотнитель и осуществив смазку и регулировку фурнитуры. Иногда требуется еще и исправление геометрии окна, но в любом случае ремонт оконной створки обойдется максимум в 1200 рублей. Это гораздо дешевле, чем полностью замена рамы.

— Еще одна из распространенных проблем «запотевшие окна». С ней можно бороться ремонтом?

- Конечно, это можно исправить, установив клапаны приточной вентиляции. Они пригодятся и в доме, в котором есть дети и открывать окна зимой проблемно. Клапан приточной вентиляции встраивается в верхнюю часть окна и позволяет свежему воздуху попадать в квартиру, не создавая сквозняка.

— Сейчас законом запрещено сдавать новые дома, окна которых не оборудованы защитой от детей. Но в уже установленных оконных рамах такая защита не предусмотрена.

- Семьям с детьми необходимо позаботиться и о безопасности окон. К сожалению, не редки случаи, когда дети, случайно открыв створку, выпадают из окна. Чтобы не случилось трагедии, специалисты «Сервис Окон 71» установят детский замок. С ним ребенок сможет приоткрыть окно и проветрить, но до конца открыть раму у него не получится.

— Не так давно стало известно о недобросовестной фирме, которая сильно завышает цены. Как распознать такие компании?

- Чаще всего такие ремонтники сами стучат в дверь квартиры и предлагают свои услуги. Они проводят консультацию, а потом завышают цену ремонта в 3−4 раза. Фирмы работают на эффекте неожиданности. Пока специалисты в квартире, хозяевам не приходит в голову проверить реальную цену работы в интернете, и они не задумываясь подписывают договор. Сумма ремонта достигает порой нескольких десятков тысяч рублей. Компания «Сервис Окон 71» никогда не навязывает свои услуги и работает только по вызову.

отзывы

Десятки туляков уже оценили качественный сервис.

Директор тульского детского досугового центра «Золотой ребенок» Ирина Скичко:

Ирина Скичко У нас в центре сломалась ручка на окне. Створка не закрывалась. Понятно, что в мороз проводить в таком помещении занятия невозможно. Мы обратились в «Сервис Окон 71», и мастер приехал уже через 40 минут. Тут же заменил неисправную ручку и продиагностировал створку. Быстро и качественно, мы очень довольны работой.

Надежда Леденева Мы многодетная семья и, естественно, давно задумывались о безопасности окон для детей. Просмотрели варианты в интернете и по­звонили в «Сервис Окон 71». Сразу же нам выслали варианты замков, мы выбрали подходящий. А на следующий день мастер уже все установил. По цене получилось даже дешевле, чем мы предполагали. Поэтому сразу же решили разобраться и с проблемой запотевших окон. Специалист измерил влажность в квартире, оказалось, что из-за большого количества человек вентиляция не справляется. Оказывается, можно установить клапаны приточной вентиляции, а мы уже хотели менять рамы! Рекомендуем эту фирму всем, кто хочет оперативно и бюджетно отремонтировать окна.

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