Туляк Вова Гаути возвращается в «Дом 2»

На проекте «Дом 2» Вова Гаути познакомился с Катей Гужвинской из Ростова-на-Дону. Их пара стала одной из самых ярких, но через полгода Вова и Катя ушли с проекта. На удивление продюсеров и на радость зрителей, молодые люди не разбежались в разные стороны, а продолжили отношения. И теперь Гаути и Гужвинская возвращаются на Сейшелы, что показать всем поклонникам проекта, что такое настоящая любовь.





- В первый раз я был на телепроекте около полугода, - рассказывает Владимир. - Я не скрывал, что шел туда ради пиара, узнаваемости. А уж если повезет — то и встретить свою любовь. Но к этому относился скептически. Думал, что если уж не нашел любовь в своем городе, где живет 500 тысяч человек, как найти там, где живет 20 человек и из них всего 10 девчонок? Мне еще очень нравилась атмосфера «Дома 2» — какого-то пионерского лагеря, большого класса, где будет свой лох, свой мачо, самая красивая девочка, самая умная… Кстати, я на проекте очень сильно изменился. Если сначала пытался играть амплуа а-ля мачо, выбирал из трех девушек, то в конце успокоился и понял, что строить отношения буду только с одной-единственной. Я - верный человек, который не изменяет своим принципам и готов строить отношения с девушкой, несмотря на ее косяки и придирки ко мне.

- Мне Катя на фото не понравилась, а вот вживую — сразу! Но она на тот момент строила отношения с другим, а я был новенький. Я даже не рыпался в ее сторону - был ей не под стать. А когда стало понятно, что на проекте я задержусь, уже попробовал свои силы и стал с ней флиртовать. Она первая позвала меня на свидание! Так завязались наши отношения.



- А через полгода на голосовании меня выгнали. Подумали, что у меня была неискренность по отношению к Кате. Но это глупость. Вслед за мной ушла и она. Наш уход вызвал большой резонанс. Более тысячи человек написали комментарии продюсерам проекта. Мол, почему выгнали пару, у которой были искренние отношения? Потом нас много раз звали на проект, но вернуться мы решили только сейчас.

- Мы хотим отомстить всем тем, кто против нас проголосовал (смеется) и показать, как надо строить настоящие отношения. Показать всем зрителям, что наша любовь сохранилась, перешла на новый уровень. Хотим ввести новый вектор направлений на проекте. Не ссоры, склоки, скандалы, измены… А настоящие искренние отношения, основанные на любви и уважении. Мы действительно любим друг друга. «Дом 2» смотрят около 30 миллионов человек, и многие пытаются строить отношения, учась на героях проекта. Мы хотим стать положительным примером в этом.



Маленькая зарисовка из внепроектной жизни Вовы и Кати.

Итак, Вова и Катя улетели на Сейшелы. С 15 февраля пара уже в эфире «Дома 2».