Опрос: Если бы я был мэром Тулы

Myslo вышел на улицы города, чтобы задать жителям необычный вопрос: «Что бы вы сделали, если бы стали мэром?»

Горожане смогли поразмышлять над этим и предложить свои идеи по развитию города.

Константин Лобанов работает в сфере спорта и размышляет о качестве транспорта и благоустройстве улиц:

– В первую очередь я бы постарался разгрузить проспект Ленина, больше бы занялся благоустройством улиц и, в частности, спальных районов. Потому что сейчас всё это в плачевном состоянии, особенно тротуары. А вместо лайнов сделал бы микроавтобусы, чтобы поездка была более приятной.

Расспрашиваем Ирину Митину и Анастасию Домашеву, они готовятся к поступлению в институт.

Анастасия Митина:

– Я бы увеличила количество бюджетных мест в институте. Занялась бы также строительством мест, где можно было бы культурно отдохнуть.

Ирина Митина:

– Если бы я была мэром, то провела бы опрос жителей, чтобы узнать, чего в нашем городе не хватает и что стоит изменить. Я сделала бы больше парков и бесплатных парковок. Также решила бы проблему с разделением мусора.

Анастасия Чудинова, сейчас в декрете:

– Я считаю главной проблемой нашего города дороги, пробки и общественный транспорт. Их бы и решала в первую очередь. Если брать молодежную политику, то, думаю, с этим в Туле всё хорошо. Я бы способствовала ее дальнейшему развитию и поддержанию уровня. Хотелось бы пожелать нашему городу процветания и стабильности!

Вадим Сукеесян работает мастером и занимается укладкой плитки, его главной целью является досуг и благосостояние жителей города:

– Я, конечно бы, увеличил количество зеленых насаждений, открыл больше парков, чтобы людям было приятно проводить досуг в таких красивых местах. Сейчас город облагораживается, так что мне всё нравится. Желаю, чтобы людям всегда хватало работы и не приходилось ни на что жаловаться.

Айк Шмаонян, студент:

– Вообще я приезжий, надолго здесь не задержусь. Но если бы я был мэром, то провел опрос, какие у людей проблемы, постарался бы их разрешить. Особенно проблему экологии.

Андрей Шехватов, инженер:

– Сейчас идет большая работа по облагораживанию придомовых территорий, парковых зон. Однако я бы открыл больше детских садов и установил во дворах площадки. Постарался сделать Тулу культурным центром для привлечения туристов. Хотя и построили набережную, городу всё еще есть куда стремиться, так что нам нужно и дальше продолжать двигаться в этом направлении. Конечно, желаю нашему городу процветания.

Владимир Белов, инспектор по защите общества прав потребителей и инспектор общественной палаты Тульской области, высказал свои предложения:

– Я бы посвятил остаток жизни улучшению жизни туляков. У нас есть целый ряд проблем, которые предстоит еще решить. Это и загрязнение окружающей среды, и нехватка детских садов, проблемы с долевым участием в строительстве. Одной из важных проблем также является дефицит персонала в медицинских учреждениях и высокие цены на лекарства. Для решения этих проблем я бы нанял хороших заместителей, узких специалистов по разным направлениям. Один человек не может делать сразу и все, он же не робот. А вот заместители – все зависит от них.

Пенсионерка Нина Васильевна Хосаинова:

– Я бы хотела улучшить жизнь людей, но сама ни на что не жалуюсь. Пенсия у меня хорошая, в магазинах всё есть, так что меня, в принципе, всё удовлетворяет. Я в жизни своей так хорошо не жила, как сейчас живется.

Молодая мама Екатерина Елисеева:

– Безусловно, я бы постаралась сделать жизнь людей лучше. Например, одной из важных проблем является нехватка детских садов. Также улучшила бы качество образования.

А если бы вы стали мэром Тулы, что бы вы сделали в первую очередь? Пишите в комментариях!