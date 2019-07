Поп-певица 80-х Sandra: Мой секрет молодости: сон и спорт, остальное – гены!

Фото Александрита Счастливого.

В 80-е годы она покорила миллионы сердец своими прекрасными карими глазами, трогательными ямочками на щеках и голосом, который многие считали (и считают) самым сексуальным в мире. Именно из-за него 16-летнюю девочку из маленького немецкого городка Саарбрюккена пригласили солисткой в группу Arabesque. С её приходом популярность коллектива начала расти с космической скоростью, и уже к середине 80-х Arabesque нередко сравнивали со шведской АВВА.

После распада диско-группы певица начала сольную карьеру, став одной из самых популярных исполнительниц на европейской эстраде. В 1990-е годы Сандра принимала участие в проекте Enigma, созданном её мужем — композитором, аранжировщиком и продюсером Мишелем Крету.



Кстати, мало кто знал тогда, что волшебный женский бархатный вокал, тот самый Voice of Engima во всех композициях - это голос Сандры.



Стоит отметить, что в проекте «засветились» сыновья-двойняшки Мишеля и Сандры — 13-летние Никита и Себастиан: они исполнили The Same Parents в альбоме Seven Lives Many Faces (2008).

В 2007 году Сандра развелась с мужем и жила со своим бойфрендом Олафом Менгесом на острове Ибица. Позже, в 2010 году, она сочеталась с Олафом законным браком. Отношения с ним Сандра прервала сама. На тот момент ей было 52 года.

Музыка, которая не стареет

В Советском Союзе в 1980-е Сандру знали если не все, то очень многие! Её песни, записанные на магнитофонные ленты, звучали на дискотеках городов и деревень по всей огромной территории страны; её клипы крутили по телевидению, хотя выступления зарубежных звёзд там появлялись крайне редко. Говорят, что именно Сандра ввела в моду легинсы, в «лихие 90-е» прочно вошедшие в гардероб советских модниц.

Свои первые концерты в России певица дала в конце 80-х, они прошли при полном аншлаге! Тёплое отношение к нашей стране певица сохранила и по сей день. Об этом и не только она рассказала в интервью перед концертом.

- Какое впечатление на Вас произвёл «Золотой город»?

- Когда вчера мы свернули с трассы и въехали на территорию, я спросила: «Куда вы меня везёте?» Это странное место, тут могут быть волки, лисы и даже львы! Я не понимала, что происходит: вокруг было только поле и лес. И вот выхожу из машины, а меня встречают люди, то ли настоящие китайцы, то ли одетые, как китайцы, — в оранжевые одежды. И такая красота вокруг — настоящее волшебство!

- В этом году исполняется 30 лет с того времени, как Вы дали свои концерты в «Олимпийском», осталось ли что-то в памяти о них?

- Для меня тогдашние аншлаги стали полной неожиданностью — не представляла, что меня так хорошо знают и любят здесь, что у меня здесь так много друзей. В «Олимпийском» собралось 70 тысяч зрителей или что-то около того (по официальным данным, было около 100 тысяч. — Прим. автора), это поразило. К настоящему времени я объездила весь мир, но столько людей, сколько в России приходит на мои концерты, нет нигде. Это что-то сумасшедшее! Любви вам и счастья! Спасибо за вашу любовь ко мне!

- Какие слова и выражения на русском Вы знаете?

- Это, конечно же, «спасибо». И ещё несколько фраз, вы сегодня услышите их на концерте в двух композициях (речь шла о песнях Moscow Nights и Russian Eyes. — Прим. автора).

- Ваши песни до сих пор остаются любимыми во всём мире, в чём секрет такой популярности?

- Эта музыка — она как хвойные деревья, которые всегда зелёные. Не только я, но многие исполнители 80−90-х сегодня остаются популярными. И это надолго!

- Какую музыку предпочитаете слушать?

- По правде сказать, особенных пристрастий у меня нет, слушаю всё, что можно слушать по радио.

- Что нужно делать, чтобы, как Вы, сохранить с возрастом оптимизм и внешнюю привлекательность?

- Больше спать, заниматься спортом. Остальное — гены!

- Чем в последнее время Вас порадовали сыновья?

- Они закончили бакалавриат, это здорово! (Братья Крету учились в Англии, в Kingham Hill School. Потом Себастиан поступил в Гаагский университет прикладных наук, а Никита — в один из вузов Амстердама. — Прим. автора).

Добавим к сказанному, что в настоящее время из многочисленных спортивных увлечений Сандра оставила активную ходьбу и горные лыжи. Она — убеждённая вегетарианка, о чём, в частности, свидетельствовал ассортимент блюд, которые стояли на столе в гримёрке, — салаты, фрукты и рыбная нарезка.

Золотое «ассорти»

Когда певица вышла на сцену, показалось, что хмурое дождливое небо озарил яркий радостный луч. Сандра много и искренне улыбалась, активно двигалась, общалась с публикой. Одним из первых прозвучал гимн всех дискотек 80-х — Maria Magdalena. А дальше — хит за хитом: In the heat of the Night, Around my heart, Secret Land и другие. И даже всем известный, но едва заметный факт фонограммы никого не смущал — зрители всех возрастов были рады так близко увидеть звезду. Они танцевали, громко аплодировали и даже подпевали многим песням!

глав народа

Елена Вяземская и Наталья Балгазина

- Под песни Сандры зажигали на вечеринках, танцевали от души! Это - музыка на все времена! Даже не верится, что мы видим её так близко, спасибо за это организаторам концерта.

Наталья Афанасьева

- Сандра – это наша молодость! Несмотря на то, что она стала значительно взрослее, музыкальная и женская привлекательность не утрачена. Прекрасно, что есть фестиваль «Средне-русская возвышенность», где можно встретиться со звёздами такого уровня.

Константин Бондарь

- Эту музыку любил очень мой отец, любовь передалась и мне. Сегодня, как и в пять своих детских лет, подпевал песне In the heat of the Night. Хочу от души пожелать, чтобы Сандра радовала своим творчеством всех нас долго, эта музыка прекрасна!