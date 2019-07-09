Агриппина Стеклова, актриса: «Для меня стопов в работе нет. Если только порно»

Фото Алексея Пирязева.

На так называемой Сцене на холме актриса отвечала на вопросы, была очень откровенной, порой — смешной, а иногда — трогательной до слез.

Встреча с Агриппиной Стекловой прошла в формате открытого интервью программному директору фестиваля Павлу Рудневу. Открытый разговор — это новый формат исследования современного театрального процесса в рамках фестиваля в «Ясной Поляне», подразумевающий неформальное общение с актерами, режиссерами, драматургами.

Выпускница курса Марка Захарова в ГИТИСе, Агриппина Стеклова с 1995 года состоит в труппе театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Актриса также участвовала в спектаклях Театра на Малой Бронной, Театра Наций, Московского драматического театра «Человек», Центра драматургии и режиссуры. В начале года в Париже состоялась премьера постановки Театра имени Пушкина «Рыцарь пламенеющего пестика», где одна из главных ролей отдана Агриппине Стекловой.



- Вы всегда были в театре и с раннего возраста стояли на сцене, почти все Ваши родственники — артисты. В какой момент Вы почувствовали, что актерская профессия — это навсегда?



- Я поняла это слишком поздно, когда уже была в профессии. Потому что даже поступая, я делала это назло судьбе, назло себе… Хотя я понимала, что ни к чему другому непригодна.

Мои дедушка и бабушка были известными провинциальными актерами, и я в три года первый раз вышла на сцену.

А уже позже, в Петропавловске-Камчатском, где служили мама с папой, мои выходы на сцену были уже более осознанными. Ну, а когда переехала в Москву в 1981 году, уже работала актрисой в театре Станиславского — у меня были две большие роли. В фильме «Авария — дочь мента» меня почти утвердили на главную роль, но мама вмешалась и не позволила мне. У меня даже были вялые попытки поступить в МГУ, но стало понятно, что без театра мне невозможно, я ничего не умею и ничего не хочу. Я предприняла попытку поступить в театральный вуз, но провалилась с треском. Я пришла на конкурс и увидела невероятно красивых длинноногих девчонок потрясающей русской красоты. Я выглядела среди них недоразумением. Я не поступила. Это был кошмар. Не просто щелчок по носу, а пинок под зад. И у меня появилось желание победить эту ситуацию и стать актрисой.



- География скитаний Ваших родителей и Вас: Краснодар, Кинешма, Камчатка, Астрахань… Что Вы там оставили и есть ли ностальгия по тем временам?



- Да, ностальгия есть. В Краснодаре я бываю — это моя родина, я там родилась. Я там бываю, люблю этот город, теплый, солнечный. А вот в Петропавловске-Камчатском не была ни разу — я там окончила первый класс, и мы уехали в Москву. Я с трепетом жду, что эта встреча с городом состоится. Всё самое прекрасное из природных явлений было мною пережито в эти пять лет, что я провела на Камчатке. Землетрясения. Когда слегка потряхивало и из стеллажей выпадали книги, мама просто поднимала их и ставила на место, это было довольно рядовое явление. Пурга. Это не снегопад, это ух — когда на расстоянии метра не видишь фигуру отца, который везет тебя на санках в детский сад. Пурга ничего не отменяет (смеется). Шторма, крабы, икра, белые грибы с диаметром шляпки 60 см, сопки, горячие источники Паратунки — это всё фантастика! Я городской человек, живу в мегаполисе, но о Камчатке могу говорить долго и восторженно.

- Есть ли у Вас в профессии стопы? Что никогда не сделаете по этическим или эстетическим причинам?



- Мне хочется сказать, что если ты актер и сценарий убедителен, если это необходимо, если ты хочешь сотрудничать с этим режиссером, то у тебя не может быть стопов. У актера их не должно быть. Но всё равно есть какие-то точки, где ты говоришь «брэк!». Какой бы привести пример… Ну например, в кадре есть ребенка… Я специально такой жуткий пример привожу. Я не представляю, что могло бы заставить меня сняться в порно. Не потому, что я ханжа, все смотрят порно, но потому, что у меня есть муж, дети и внук, и я не могу себе этого представить.

- Вы учились в ГИТИСе у Марка Захарова. Учителя в нас остаются какими-то афоризмами, профессиональными советами, фразами, с которыми ты идешь по жизни. Что от Захарова до сих пор в Вас живет?



- В ГИТИСе я оказалась на конкурсе у двух мастеров: Марка Анатольевича Захарова и Владимира Наумовича Левертова. Это последний этап перед поступлением. Мне надо было сделать выбор, и я сделала его в пользу Марка Анатольевича. Мы очень дружили курсами, и сейчас дружим. Но мы были полярно разными творческими коллективами, хотя были из одной песочницы гитисовского скверика. Курс Захарова — волчата, бескомпромиссные, одержимые, готовые на всё, очень конкурентоспособные. А курс Левертова — прекрасные создания из парника, которых взращивают, холят и лелеют. Наверное, если бы нас объединить, был бы идеальный курс.

Для меня было самым страшным, если вдруг перед Марком Анатольевичем был какой-то удачный показ и если он тебя хвалил. Тогда он говорил: «Знаете, Агриппина, мало есть актрис, которые так могут, Вы прям штучный персонаж, раритетный, эксклюзивный…» И ты терял соображение, потому что ты, студент, с этой высоты мог рухнуть — просто завтра ты не сможешь сделать так, как вчера. И потом ты играешь плохо, и тебе настает конец. Захаров говорил: «Агриппина, знаете, в Бердянске, по-моему, тоже есть театр. Самодеятельный. Может, Вам туда поехать? Вы могли бы переиграть там много главных ролей! Не стоит вам здесь, в Москве, оставаться…» И что после этого делать? Кошмар, катастрофа! Из окна бросаться или как?

Но это меня очень закалило (смеется). Я всегда знаю, что если сегодня ты «штучный товар», то моей закалки хватает не поверить в это. А если «сегодня мне надо уезжать в Бердянск», то у меня хватает мужества пережить это и идти дальше.

Из досье Myslo

Агриппина Владимировна Стеклова

Родилась 15 февраля 1973 г. в Краснодаре, в семье актера Владимира Стеклова.



Знаменитая дочь знаменитого папы! На фото Агриппина Стеклова

с народным артистом России Владимиром Стекловым.

Российская актриса театра и кино.

Заслуженная артистка России (2008).

Окончила ГИТИС.



С мужем Владимиром Большовым.

Семья: муж – актер Владимир Большов, сын Даниил (от первого брака Агриппины), дочь Мария (от первого брака Владимира), внук.

Избранная фильмография: «Охота на изюбря», «Умница, красавица», «Самая красивая – 2», «Голубка», «Жила-была одна баба», «Географ глобус пропил», «Корабль», «Наследники», «Клинч», «День выборов – 2», «Доктор Преображенский».

Лауреат премии Станиславского, конкурса «Золотая лира. Женское лицо. Творческая элита», театральной премии «Чайка», театральной премии газеты «Московский комсомолец», премии «Звезда Театрала».