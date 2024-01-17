Как туляки помогают образовательным проектам по всей России

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Рассказываем про тульскую веб-студию, которая нашла призвание в онлайн-образовании, — как они появились, развивались и почему стали специализироваться на EdTech.

Как появилась компания

История QTIM начинается с Антона Фокина — основателя и директора компании. Антон закончил МГТУ им Н. Э. Баумана по направлению «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В далеком 2015 году он был простым разработчиком в одной из тульских компаний. Принципы её работы Антона не устраивали: сотрудники регулярно перерабатывали, новые проекты не появлялись, задачи были однотипными, каждый рабочий день был похож на предыдущий.

Переход в другую компанию сулил столкновение с теми же проблемами. Именно поэтому появилась идея создать свою, где «сотрудникам будет хорошо». Это до сих пор остается главной миссией QTIM. В самом начале Антон брал заказы на фрилансе и разрабатывал сайты на «1С-Битрикс». Объем заказов рос, Антон стал искать единомышленников — постепенно образовалась команда из 10 человек.

В течение следующих трёх лет ребята привлекали новых заказчиков и брались за более сложные проекты. В тот период QTIM начали сотрудничать с OZON, СберСпасибо, СберАвто, «Инвитро». Стремительный рост невозможен без внутренних изменений: Антон с командой с нуля выстроили процесс найма, создали систему передачи знаний внутри компании, организовали постоянное обучение сотрудников.

Сейчас, спустя 7 лет, команда QTIM входит в топ-10 digital-агентств Тулы и специализируется на EdTech-проектах. У компании уже более 250 успешных кейсов из различных сфер. Благодаря налаженному процессу найма и онбординга удалось расширить географию присутствия за пределы Тулы и нанимать сотрудников из разных уголков России. Сейчас в QTIM более 60% удаленных сотрудников, и это абсолютно не мешает работе. В компании принято проводить еженедельные встречи, где команда обсуждает текущие проекты.

Курс на EdTech

В 2023 году QTIM реализовали 6 проектов в сфере EdTech. Первым серьезным кейсом в направлении стала «Онлайн-школа № 1». Это дистанционная школа для детей с 1-го по 11-й класс, выпускники которой получают аттестат государственного образца.

Проект «Онлайн-школа № 1» стал драйвером для команды QTIM. Уже на старте было понятно, что это «задача со звездочкой». Клиент пришел за разработкой после неудачного опыта с предыдущим подрядчиком. Завоевать доверие удалось за счет реализации небольшого «тестового проекта», который команда успешно завершила за 3 месяца и презентовала заказчику.

Чтобы сделать проект масштаба онлайн-школы, нужно было больше рабочих рук. Времени на поиски и несколько этапов собеседований при этом не было. Антон принял решение нанимать выпускников онлайн-курсов. Большая часть тех, кто пришел в тот период, до сих пор работают в QTIM — уже в качестве тимлидов своих направлений.

Упорство и слаженная работа помогли реализовать лучшую платформу для онлайн-образования в России за 6 месяцев, ученики которой могут:

отслеживать свои успехи в табеле успеваемости;

смотреть расписание занятий в удобном календаре;

общаться с дежурным учителем, который отвечает 24/7;

смотреть запись уроков благодаря интеграции с Zoom.

Проект «Онлайн-школа № 1» продолжает развиваться благодаря разработчикам QTIM.

Другие образовательные проекты

Еще один проект QTIM в направлении онлайн-обучения — Geekz, учебный центр по подготовке к ЕГЭ. Их профиль — обучение будущих ИТ-специалистов, подготовка 11-классников к поступлению в вузы.

Так как заказчики — тоже из ИТ-сферы, не нужно было переводить «с айтишного на русский». Общение на одном языке помогло разработать проект всего за 4 месяца. Для обучения были сделаны:

слотовая система календаря. Ученики выбирают комфортное для них время и занимают этот слот, нет стандартной схемы расписания;

система достижений для мотивации учеников;

интеграция с Вебинар.ру;

классическая история программы обучения: лекции, домашние задания, проверка и оценка знаний учеников;

сбор аналитики по ученикам. Система фиксирует статистику по посещаемости, активности и вовлеченности учеников, выполнению домашних заданий.

Годы работы над EdTech-проектами не прошли даром. На базе собранного опыта QTIM удалось создать собственное решение — виджетную систему. Для поддержания работы онлайн-школ нужно много людей: учителей, администраторов, модераторов, кураторов. Каждая роль предполагает свой функционал, что сильно увеличивает время разработки. Виджетная система подразумевает вставку определенного количества блоков на страницу. Такой подход позволяет масштабировать платформу в несколько раз быстрее: на создание новой роли уходит всего 15–20 минут.

QTIM и тульская образовательная система

Пандемия 2020 года сильно изменила привычный формат обучения. Теперь дистанционное обучение не привилегия, а необходимость для современных вузов и школ. У студентов и школьников должна быть возможность получать образование онлайн.

Ещё один вопрос — подготовка абитуриентов к поступлению в вузы. Уровень образования во всех регионах, к сожалению, не дотягивает до уровня столичных учебных заведений. А поступать тульские школьники стремятся в московские и питерские вузы. Еще один плюс онлайн-образования — оно позволяет учиться у лучших преподавателей страны.

— Я искренне хочу, чтобы мой родной край процветал и развивался. Кто, как не наши дети, будет делать его лучше после нас? Без достойного образования в наше время мало чего можно добиться. Мне кажется, что именно такая тульская ИТ-компания, как мы, может в этом помочь и создать все условия для комфортного и качественного обучения, — говорит Антон Фокин, основатель QTIM.

ИП Фокин Антон Юрьевич. Реклама.