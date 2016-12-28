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«Карл Маркс»: попробуйте настоящие, сочные бургеры!

Фото Алексея Пирязева.

«Карл Маркс»: попробуйте настоящие, сочные бургеры!

Первая бургерная сети «Карл Маркс» открылась в Орле. Теперь она появилась и в Туле! Это не ресторан быстрого питания: повара делают бургеры с нуля – только из свежих овощей, качественного мяса и оригинального соуса.

В «Карл Маркс» работает доставка. Меню - на сайте бургерной.

Корреспонденты Myslo побывали в новой бургерной. Для любителей действительно вкусной еды – эксклюзивное интервью с управляющим заведения Павлом Жуком.


Павел Жук.

- В Туле много заведений подобного рода. Как будете выдерживать конкуренцию?

- «Карл Маркс» - не фаст-фуд! Когда нас так называют, мы даже обижаемся. У людей есть стереотип: бургер – это фаст-фуд. На самом же деле, это такая форма обслуживания: даже самое лучшее ризотто можно сделать фаст-фудом – заморозить, разогреть, подать. В отличие от ресторанов быстрого питания, мы готовим бургеры не 2-3 минуты, а примерно 15 минут – как полноценное ресторанное блюдо. Жарка котлеты, пропитка булки, приготовление соуса – наши бургеры проходят все эти стадии. С ресторанами быстрого питания мы делаем одни блюда только по названию, на деле же – абсолютно разные процессы.

- Какие бургеры вы предлагаете посетителям?

-  Несмотря на молодость заведения, у нас довольно большой ассортимент. Сейчас в меню 11 бургеров на любой вкус – со свининой, говядиной, рыбой. Есть и вегетарианский бургер – «Родион Свекольников». Вместо мяса в нем – свекольная котлета, авокадо и вкуснейший соус песто.

Помимо бургеров мы предлагаем базовый набор блюд для полноценного обеда или ужина. Это супы, пара салатов, гарниры и закуски к пиву. Напитки - отдельная тема для разговора. Мы уверены, что таких безалкогольных коктейлей вы не пробовали еще никогда! А пиво для нас поставляют лучшие крафтовые пивоварни России.

- Какое мясо вы используете для приготовления бургеров?

- Все наше мясо – фермерское. Сначала мы хотели использовать обычную говядину, но две недели назад нашли орловского фермера - поставщика мраморной говядины. И теперь работаем с этим мясом. Разница ощутима: бургер стал вкуснее, сочнее, насыщеннее.

- У вас уже работает доставка. Какие отзывы получаете?

- Очень непросто доставить бургеры горячими, особенно в часы пик. Но мы стараемся и, по большей части справляемся. Но даже остывшие бургеры людям нравятся: в нашей группе оставляют хорошие, приятные отзывы. Всего за несколько дней работы мы обрели постоянных клиентов: на их адреса доставляли заказы даже по несколько раз в день. Будем расширять меню доставки, включим туда и наши авторские коктейли.

- Какие цены на бургеры в «Карл Маркс»?

- От 200 до 290 рублей.

- Проводите какие-то акции?

- Да, мы разыгрываем бургеры на Европе + и в нашем паблике ВК. Также даем клиентам десятипроцентную скидку.

- Каким будет режим работы бургерной?

- С 10:30 до 23:00. В пятницу и субботу будем открыты до 01:00.

Приходите в бургерную «Карл Маркс»: сочные бургеры уже ждут вас!

Телефон: 38-48-68

Адрес: проспект Ленина, 30

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Автор: Вероника Левина, вчера, в 14:55 +4
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