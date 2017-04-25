«Не вернешь долг – закопаю около подъезда»

В последнее время такие сообщения нередко приходят тулякам. Пытаясь выбить деньги любой ценой, коллекторы забывают о новом законе, который значительно ограничивает их деятельность.

Тульский врач Оксана В. оказалась в сложной жизненной ситуации. Женщина поделилась с Myslo своей историей.

— У меня украли крупную сумму денег. Слезы, истерики, отчаянные возгласы — на все это не было времени и сил. Тем более, у меня ребенок. Нужно думать в первую очередь о нем.

Денег не осталось совсем, а жить-то нужно. Пришлось обратиться в один из офисов мгновенных выплат. Я понимала, что легких денег не бывает, и отдавать мне придется с большими процентами. Но это был единственный путь. Путь, который, как оказалось, привел меня к нервному срыву.

Поначалу все шло гладко. Но деньги кончились, а долги остались. Прошло слишком мало времени. До зарплаты еще было далеко. И я решилась на единственно возможный вариант — оформление банкротства.

И тут началось самое страшное. Атаки коллекторов.

Они звонили на городской и мобильный в любое время дня и ночи, приходили ко мне домой, слали сообщения: «Ходи и оглядывайся», «Не ходи одна в темное время суток», «Мы знаем, где ты работаешь». Начались слежки.

Однажды они увидели, как мой ребенок гуляет с собакой и сказали мне: «Мы нашли клиентов, которые купят твою собаку, вот и вернешь нам деньги». Стало страшно. Но это было только первым звоночком.

Дальше — больше. Мой племянник работает в ритуальном агентстве и увлекается футболом. Узнав об этом, коллекторы заявили:

- Ты же знаешь: мы сможем сделать так, чтобы твой племянник забыл о своей работе и хобби. Всего этого можно лишиться в один момент. Не думаю, что он скажет «спасибо» своей тете!

Страх стал нарастать. Однажды коллекторы пришли ко мне на работу.

Убеждали моих коллег заставить меня выплатить долги. Девочки испугались до жути. Хорошо, что не было главного врача. Но рабочий день, конечно, у всех тогда не задался: еще бы, такие претензии и угрозы. Даже мужчинам стало бы не по себе…

Звонили и в школу, где учится мой сын. Трубку взяла завуч. Хорошо, что она оказалась понимающим и чутким человеком, вошла в ситуацию и не вынесла сор из избы.

Возникло ощущение, что они знают обо мне все. Звонки среди ночи и фразы… Такие колкие фразы. Казалось, что я под колпаком. Да что там казалось… Так и было. Они знали о каждом моем шаге. Это не могло пройти бесследно. У меня случился нервный срыв, на неделю я ушла на больничный. Бессилие — это все, что я чувствовала в тот момент.

Выздоровев, я резко пришла в себя. Надо было что-то срочно делать.

«ОК банкрот» стал тем самым спасительным островком, о котором говорят в авантюрных фильмах. Здесь работают грамотные юристы. Они дали много полезных советов, составили от моего лица обращение к судебным приставам. Дело сдвинулось с мертвой точки, мне стало легче дышать.



Максим Мошкин

— Мы собрали все необходимые документы и направили в соответствующие органы, — говорит руководитель тульского отделения «ОК банкрот» Максим Мошкин. — В своих действиях руководствовались статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас угрозы прекратились, Оксана стала меньше переживать и наконец-то смогла направить все свои силы на заработки. Постепенно она начала возвращать долг. А с коллекторским агентством, превысившим свои полномочия, разбирательства только предстоят.

Запугивая Оксану и беспокоя ее по ночам, коллекторы, безусловно, нарушили не только уголовный кодекс. С 1 января 2017 года вступил в силу закон, накладывающий ряд ограничений на деятельность коллекторов. Так, им запрещено требовать возврата денег в ночное время и встречаться с должником чаще одного раза в неделю. Звонки разрешены только дважды в неделю. Если коллекторы не выполняют эти обязательства, они нарушают закон.

Юридическая фирма «ОК банкрот» оказывает полный комплекс услуг по защите от коллекторов и помощи должникам по кредитам, занимаясь как досудебным, так и судебным урегулированием. За полтора года работы в Туле компания помогла больше, чем тысячи клиентам.

Пример Оксаны В. показывает: проблема незаконных действий коллекторов легко решаема. Главное — довериться специалистам, которые знают алгоритм действий и хорошо знакомы с процедурой защиты.