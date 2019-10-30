Новогодний корпоратив – 2020: где отпраздновать?

Не откладывайте поиск ресторана до самого Нового года — ищите подходящий вариант уже сейчас в нашем специальном обзоре!

«Аида»

«Петушки»

«SK Royal Hotel Tula 5*»

«Этажи»

«Империя»

«Palermo»

Аида, ресторанный комплекс

Атмосфера тепла, умеренные цены, отличная кухня — визитная карточка ресторанного комплекса «Аида». Проведите новогодний корпоратив или встретьте новогоднюю ночь в компании коллег, родных и близких — «Аида» позаботится о том, чтобы ваш праздник прошел ярко и незабываемо!

Ресторанный комплекс с радостью примет и большие, и немногочисленные компании гостей. Выберите подходящий для вас зал: Тульский (до 60 человек), Восточный (до 50 человек), Европейский (до 100 человек), VIP-зал с караоке (до 30 человек), отдельные комнаты для отдыха (на 6−8 человек), зал Самира (до 250 человек). Уютная атмосфера обеспечена!

Чтобы сделать празднование Нового года незабываемым, «Аида» приготовила для гостей яркую шоу-программу.

Специально для вас всю ночь будут выступать самые талантливые тульские артисты. Шоу придется по вкусу каждому: «Аида» приготовила выступления артистов разных жанров. А как насчет красочных фейерверков? Конкурсы, призы, различные выступления — все это ждет вас в новогоднюю ночь или на праздничном застолье. Не обойдется и без главных зимних волшебников: гостей поздравят настоящие Дед Мороз и Снегурочка!

Как известно, все лучшее — детям, поэтому «Аида» вручит каждому пришедшему на праздник ребенку подарок от заведения. Не обделят вниманием и взрослых: гостей ждет розыгрыш умопомрачительного ценного приза! Заинтересовало?

Своим гостям «Аида» предлагает более 200 наименований блюд: почти 40 разновидностей салатов, 50 разновидностей шашлыка, 12 первых блюд… И бесчисленное множество комплиментов поварам!

В «Аиде» гостей обслуживают высококвалифицированные специалисты, прошедшие практику в лучших ресторанах Москвы.

Им под силу приготовить любое блюдо кавказской, азербайджанской, русской и европейской кухонь. Пусть новогодняя ночь запомнится вам невероятными вкусами, запахами и видами блюд от лучших поваров!

Здесь есть все для комфортного отдыха гостей с личными автомобилями: удобный асфальтированный подъезд, парковка. А для самых маленьких посетителей оборудована детская площадка в березовой роще рядом с беседками.

Отмечайте Новый год в ресторанном комплексе «Аида» — сделайте праздник особенным!

Тула, улица Кутузова, 131-б

8 (4872) 45-44-99

rc-aida.ru

Петушки, загородный комплекс

Загородный комплекс «Петушки» предлагает вам устроить великолепный праздник: зимний пейзаж и удобное расположение комплекса в живописном районе точно не оставят гостей равнодушными!

Зал ресторана загородного комплекса «Петушки» может вместить до 140 гостей, стоимость — 3.200 рублей с человека.

Вас ждет праздничное меню от шеф-повара, развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, популярный ведущий и DJ, конкурсы и, конечно, призы!

Зал вместимостью до 30 человек обойдется в 2.200 рублей с человека, а зажигательную новогоднюю программу можно прибрести за дополнительную плату.

Приятный бонус — напитки и алкоголь можно взять с собой! Порадует гостей и фотозона в зале (а также на открытом воздухе). А свои автомобили гости могут оставить на большой парковке комплекса.

Если вам понравится отдых в «Петушках» и вы захотите остаться, загородный комплекс предоставит возможность арендовать домик на ночь. Внимательный персонал позаботится, чтобы ваш праздничный вечер прошел на самом высоком уровне.

Проведите незабываемый праздник в загородном комплексе «Петушки»!

Тульская область, поселок Высокое

8 (920) 776-51-16

petushki-tula.ru

Инстаграм

SK Royal Hotel Tula 5*

Новый год — особенный праздник, который хочется отметить ярко и красиво. Отель SK Royal Tula приглашает отпраздновать новогодние корпоративы на уровне 5*!



Окунитесь в атмосферу волшебства и настоящего веселья! Здесь ваш новогодний праздник будет действительно сказочным.

Превосходное настроение в этот вечер вам подарит один из самых популярных ведущих Тулы. А ещё вас ждёт:

Живая музыка,

Интересные и небанальные конкурсы,

Развлекательная шоу-программа,

Зажигательный танцевальный марафон,

Встреча с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой.

Современный шикарный отель SK Royal Hotel Tula 5*расположен в самом центре Тулы. Сюда будет удобно добраться всем гостям праздника.

Ресторан SK Royal встретит вас вкуснейшими блюдами, безупречным обслуживанием и стильным интерьером. Уже сейчас шеф-повар ресторана разрабатывает специальное новогоднее меню, которое оценят все гости.

В большом зале ресторана удобно разместятся до 140 гостей, а если вам хочется более камерного события вы сможете выбрать один или несколько банкетных залов. А ещё вы сможете расположиться в баре CHECK IN, интерьеры которого позволят провести праздник в стиле лофт.

Зал может занять, как одна компания, так и несколько. Организованы сборные дни: 20, 21, 26, 27 декабря.

Стоимость новогоднего меню — от 2.500 руб./персона. Стоимость новогодней программы — 1.000 рублей/персона. Оплачивается дополнительно.

Интерьеры SK Royal, созданные известной дизайн-студией, выдержаны в европейском стиле. На корпоративе вы сможете сделать много красивых кадров.

Приглашайте на новогодний праздник в SK Royal коллег и друзей из любых уголков России и зарубежья. Все они смогут комфортно разместиться здесь же, в уютном номере отеля. Здесь можно забронировать номера разной категории и планировки. Кстати, при заказе новогоднего корпоратива, вам подарят 20% скидку на гостиничные услуги!

Корпоратив — это не только застолье! Гости смогут переночевать в отеле, насладиться спокойствием и комфортом, а также провести приятное время в SPA-центре SK Royal.

SK Royal — профессионалы гостеприимства, поэтому ваш новогодний праздник будет подготовлен безупречно в каждой мелочи.

Добро пожаловать на новогодний праздник в SK Royal Hotel Tula 5*!

Тула, ул. Советская, 29

8 (4872) 25-55-51

8 (910) 077-05-76, 8 (919) 070-43-38

sk-royal.ru

sales.tula@sk-royal.ru

В Контакте

Инстаграм

Этажи, банкетный зал

Банкетный зал «Этажи» проведет на высшем уровне ваш праздник с коллегами или большое семейное торжество в честь Нового года.

В заведении все создано для того, чтобы подарить каждому гостю счастливые эмоции. Вам не придётся заботиться о технической стороне подготовки — здесь есть профессиональное световое и звуковое оборудование.

Только в этом году — специальное предложение по сниженной цене!

Торжества с 13 по 19 декабря и с 3 по 12 января стоят всего 1.500 рублей/персона. Не упустите возможность отпраздновать Новый год по лучшей цене!

Уютный интерьер и необычная форма зала с колоннами, мягкий свет из больших окон днём и яркое световое оформление вечером украсят ваше событие и приумножат ощущение праздника. Банкетный зал «Этажи» просторный и свободный, здесь вам и вашим гостям будет где разгуляться и потанцевать.

Гостей порадует изысканная и разнообразная кухня, и даже самые взыскательные гурманы будут приятно удивлены.

Свой алкоголь, а также безалкогольные напитки в «Этажи» можно принести на корпоратив без пробкового сбора.

В банкетном зале «Этажи» вас ждет:

новогодний банкет до 120 персон;

профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;

развлекательная программа;

удобное расположение в городе;

изысканная кухня и безупречный сервис.

Банкетный зал «Этажи» сделает ваш Новый год незабываемым!

Тула, ул. Чапаева, 34-а (200 м за ТРЦ «РИО»)

8 (4872) 71-63-54

банкетвтуле.рф

ВКонтакте

Инстаграм

Империя, ресторанно-гостиничный комплекс

Ресторан «Империя» — прекрасное место для любителей вкусных блюд и безупречного обслуживания! Уютный зал ресторана вместимостью на 130 персон не оставит равнодушным даже самых предвзятых гостей.

Выразительная гамма интерьера, превосходная кухня, внимательный персонал позволят сполна насладиться обстановкой и провести праздник в незабываемой атмосфере.

Ежедневно с 13 декабря гостей ресторана ждет шумное предновогоднее празднование:

харизматичный ведущий;

яркая шоу-программа;

фотозона;

фотограф;

музыканты;

поздравления Деда Мороза и Снегурочки;

дискотека.

Стоимость — от 1.300 руб. с человека.

В новогоднюю ночь гостей ожидает шоу-программа, масса интересных конкурсов, живая музыка, дискотека, фотозона, ведущий и, конечно, роскошный стол!

Продажа билетов на новогоднюю ночь уже открыта, стоимость — 3.700 рублей с человека (включая новогоднюю программу). Дети до 7 лет — бесплатно, дети от 7 до 12 лет — 2.500 рублей. При бронировании столика в ноябре — бутылочка игристого подарок!

Ваш новогодний праздник — только в ресторанно-гостиничном комплексе «Империя»!

Тула, ул. Каракозова, д. 79 А

8 (4872) 40-56-96, 8 (903) 036-60-33

империя71.рф

ВКонтакте

Palermo, ресторан авторской итальянской кухни

Ресторан авторской итальянской кухни «Palermo» позаботится о том, чтобы ваш праздник прошел в лучших традициях русского Нового года с тонкими вкусами и ароматами Италии.

Профессиональный шеф-повар ресторана «Palermo» знает об итальянской кухне буквально все: историю происхождения блюд, их сложные рецепты и, конечно, варианты приготовления. Попробовать изысканные блюда из солнечной Италии можно даже в декабрьский мороз: достаточно забронировать праздник в ресторане «Palermo»!

Выбирайте декабрьскую дату уже сейчас - становитесь участниками незабываемого новогоднего веселья.

В ресторане "Palermo" вас ждут три уютных зала, невероятная кухня, зажигательная программа - собственная музыка, танцы и многое другое!

Стоимость - 2.500 рублей: новогоднее застолье - 1.700 рублей, программа - 800 рублей. Хорошие новости для гостей: на празднике разрешены собственные напитки! «Palermo» позаботится о том, чтобы ваш новогодний корпоратив прошел на высшем уровне.

Яркий Новый год — с рестораном «Palermo»!

Тула, проспект Ленина, 57

8 (4872) 71-18-16

ВКонтакте

Инстаграм