Что делать, если сломался или устарел счетчик на воду и отопление

В прошлый раз мы рассказали, как правильно заменить приборы учета на электричество и газ. Сейчас поделимся информацией об остальных счетчиках в квартире.

Материал о замене счетчиков на электричество и газ доступен по ссылке.

Счетчики на холодную воду

Зам. гендиректора по сбытовой деятельности АО «Тулагорводоканал» Ольга Журавлёва:

Ольга Журавлёва – Межповерочный интервал указан в паспорте на счетчик и в среднем составляет шесть лет с даты поверки на заводе-изготовителе. Поверка счетчиков может правомерно проводиться только юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, обладающими действующими аттестатами аккредитации. Если поверенный водосчетчик исправный, он будет работать до завершения очередного поверочного периода. По истечении следующего периода также будет проведена поверка, и так далее. То есть, менять счетчик по истечении межповерочного срока не требуется, замене он подлежит только в случае выявления неисправностей.

Внеочередная замена необходима если:

Прибор неисправен. Неисправность водяного счетчика определяется по следующим признакам: резкое изменение в показаниях ежемесячного потребления воды, не имеющее объективных причин; не функционирует индикатор движения или круговая шкала потока.

Неисправность водяного счетчика определяется по следующим признакам: резкое изменение в показаниях ежемесячного потребления воды, не имеющее объективных причин; не функционирует индикатор движения или круговая шкала потока. Во время поверки установлены критические отклонения в передаваемых показаниях, требующие замены или ремонта прибора. Никто не может вас заставлять менять прибор учёта, но в случае выявления неисправностей, оплата будет производиться по нормативам, так что лучше следить за работоспособностью устройств контроля, своевременно их поверять и менять в случае необходимости.

Как установить

Если вы выступаете как физлицо (житель МКД или частного дома), ваш жилой дом находится на прямых договорах с АО «Тулагорводоканал» (квитанции за воду вам приходят из АО «Тулагорводоканал»), нужно:

Сделать заявку на снятие контрольных показаний старого счетчика и на срыв пломбы. Для этого необходимо прийти в АО «Тулагорводоканал» по адресу Тула, ул. Демидовская Плотина, 8, каб. 4 и написать заявление;

Дождаться контролера, который произведет демонтаж пломбы и снимет контрольные показания;

После этой процедуры можно производить замену старого прибор учета на новый.

После завершения работ по замене водомера необходимо прийти в АО «Тулагорводоканал» по адресу г. Тула, ул. Демидовская Плотина, 8, каб. 4, написать заявление на ввод в эксплуатацию нового прибора учета. При себе иметь копию паспорта нового счетчика.

Если вы выступаете как юрлицо (собственник или арендатор нежилого помещения), то алгоритм действия таков:

Сделать заявку на срыв пломбы и снятие контрольных показаний старого счетчика. Для этого необходимо прийти в АО «Тулагорводоканал» по адресу г. Тула, ул. Демидовская Плотина, 8, написать заявление и передать его в канцелярию для регистрации.

Дождаться инспектора, который произведет демонтаж пломбы и снимет контрольные показания. После этой процедуры можно производить замену старого прибора учета на новый.

После завершения работ по замене водомера необходимо прийти в АО «Тулагорводоканал» по адресу Тула, ул. Демидовская Плотина, 8 (при себе иметь копию паспорта нового счетчика) и написать заявление на ввод в эксплуатацию нового прибора учета. Заявление необходимо передать в канцелярию для регистрации.

Услугу по замене и установке счетчика можно заказать в АО «Тулагорводоканал». Там эта услуга обойдется в:

при замене прибора учета холодной воды из материалов абонента (счетчик предоставляет абонент) – 1386,82 руб.

при замене прибора учета холодной воды из материалов АО «Тулагорводоканал» – от 1946,82 руб. (в зависимости от диаметра ПУ).

Что грозит за самовольную установку

При нарушении целостности прибора, контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб Тулагорводоканал производит перерасчет и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги.

Перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб, но не более чем за 3 месяца, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.

Счетчики на отопление

За инструкцией мы обратились к экспертам: управляющей компании, которая возглавляет рейтинг УК в регионе. Директор Тульской городской управляющей компании Марина Аливохина:

Марина Аливохина – Как правило, когда мы говорим о счетчиках на отопление, мы имеем в виду общедомовый прибор. В домах, в которых не предусмотрено наличие индивидуальных счетчиков на отопление, смонтировать их почти всегда невозможно. Этого не позволяет сама система отопления. А вот общедомовый прибор учета в последнее время становится очень популярным. Благодаря ему собственники платят только за потребленную энергию и только в холодное время года.

Как установить

Если жители хотят установить общедомовый прибор учета на отопление, необходимо собирать общедомовое собрание и устраивать голосование. Чтобы установка состоялась, желание установить счетчик должны выразить не менее 2/3 собственников.

Затем собственникам также общими силами необходимо выбрать подрядную организацию, которая разработает проект, согласует его с теплосетью, произведет монтаж прибора учета и поставит его на учет.

Только после постановки на учет расчет потребляемой энергии будет рассчитываться по счетчику.

Как правило, монтаж общедомовых приборов учета курирует управляющая компания. Именно УК обслуживает внутридомовые сети, поэтому ее специалисты контролируют процесс установки, чтобы в дальнейшем у собственников не возникало проблем с эксплуатацией.

Примерную стоимость монтажа общедомового прибора учета посчитать невозможно, она зависит от системы отопления в доме. Расчеты производятся подрядной организацией индивидуально.

Что грозит за самовольную установку

Самостоятельно установить прибор жителям не получится, так как монтаж счетчика требует серьезного вмешательства в систему отопления.

Как и все остальные счетчики, прибор учета на отопление требует поверки. Межповерочный интервал прописан в документах на прибор учета. Как правило, он составляет четыре года. По истечении срока необходимо выполнить поверку. В противном случае поставщик энергоресурса переведет собственников на норматив.

В случае если счетчик не включен в перечень общедомового имущества, следить за сроком поверки обязаны жители, если включен – УК.