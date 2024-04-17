Дмитрий Языков – уличным художникам: «Главное – не бояться, просто бери и рисуй!»

Такой совет дал начинающим уличным художникам создатель студии »Top Graffiti» Дмитрий Языков. Он рассказал о своем творческом пути и тульских стрит-артах.

Сколько тебе было лет, когда ты начал заниматься граффити? Что именно привлекло тебя в этом направлении?

Мне было 16 лет. Тогда у меня была игра на телефоне, где человечек бегал по городу и рисовал граффити. Я ставил её на паузу и перерисовывал арты. Потом появилась игра на компьютере, она была уже прокаченной, там были более интересные работы. Кстати, я не один такой, можно сказать, есть целое поколение художников, которые пришли из-за этой компьютерной игры.

Какое влияние на твое творчество оказали другие художники граффити? Кем ты вдохновляешься? У кого учился?

На первых порах я брал пример с тульского художника Андрея Шёпота. Он до сих пор рисует, кстати.

Вдохновляюсь разными художниками, причем они постоянно меняются. Не могу сказать, что мне нравится всё, может, только какие-то конкретные фишки. Раньше мне нравились работы французского художника Totem’а и итальянца Djorid’а. Ещё мне очень нравится художник из Майами Dole, с ним я хотел бы порисовать.

Как ты думаешь, что принципиально отличает твои работы от других? Есть ли какие-то личные фишки?

На мой взгляд, чего-то «своего» нет. Шрифты у меня уникальные, это я точно могу сказать. Я таких ни у кого не видел, они годами отточены в своем стиле. Это настолько узкая тема, что кроме своих она особо никому не нужна. Хотя она довольно трудоемкая по сравнению с портретами.

Существует ли в Туле какое-то сообщества райтеров? Жива ли эта культура сейчас?

Раньше, в 2005–2010 годах, более или менее рисовались какие-то работы, не коммерческие, а для себя. Сейчас уже почти все сошло на нет. Часть художников уже выросла и занимается коммерцией, а о «свежаке» я давно ничего не слышал.

Во многих странах проходят крупные фестивали и выставки граффити. Как ты думаешь, могут ли быть востребованы такие мероприятия в Туле?

Определенно, да! Раньше такие фестивали проводились. Начиная с 2014 года, они проводились несколько лет подряд. Это было очень интересно. Местную граффити сцену будоражило, и простого зрителя привлекало. Круто, когда съезжаются художники со всей России и других стран. Но были ошибки при организации, например, работы получились недолговечные. Да и чтобы художников цепляло нужно, чтобы были менее жесткие тематические рамки. Чаще всего это бывает так: «история Тулы, давайте рисовать пряники и самовары». На мой взгляд, нужно что-то более свободное.

Сложно ли создать качественный арт на стене? Как это сделать?

Все начинается с эскиза. Сейчас с этим намного проще работать. Все создается на компьютерах, плюс используем нейросети. Они рисуют лучше и быстрее. Но их мы используем как вспомогательный инструмент.

Но главное — перенести на полотно. Самый популярный вариант — проектор. Сначала подготавливаешь какой-то эскиз, прорисовываешь контуры и раскрашиваешь. Если это какое-то высокое здание, то просто делишь на сектора. Есть еще метод дудл. Это когда ты рисуешь какую-то «абракадабру» на фасаде: крестики, нолики, текст, потом фотографируешь фасад и накладываешь полупрозрачный эскиз. Потом смотришь «ага, глаз идет от этой закорючки до этой» и проводишь линию.

Может звучать сложно, но с опытом приходит понимание масштаба. Главное — не бояться, просто бери и рисуй!

Есть ли у нас сейчас какие-то «легальные» стенки для начинающих ребят, где можно отточить навыки?

Начинать можно без конкретной локации, просто найди место, где никому не будешь мешать. Официальных стенок, конечно, сейчас нет.

Дима, твои первые фасады в Туле появились благодаря конкурсу «Другое восприятие». Где сейчас райтеры могут дебютировать со своей «официальной стенкой»?

Фестивали есть, но не в Туле. Существуют специальные группы, которые публикуют какие-то события, но тебе надо как-то заинтересовать организаторов. Нужно дать понять, почему они должны позвать именно тебя, а не готового мастера. Если у тебя уже есть небольшие цепляющие работы — заметят. Конечно, по первости, это будет не 11 этажей, а 2-3, но это хороший старт.

Как часто замечаешь что-то новое, стоящее? Всегда ли тебе нравится то, что изображено?

В Туле почти ничего нового не появляется, хотя я часто вижу потенциальные стены. Мне, в основном, нравятся детали, а не картина в целом. Есть работы, которые достойны находиться на своем месте, а есть совсем хлам.

В 2019 году ты нарисовал портрет Вирджила ван Дейка — защитника и капитана английского «Ливерпуля». Тогда эта работа собрала большое количество лайков и комментариев, в том числе и от самого ван Дейка. Есть ли что-то, что помогает выводить работы в топ?

Однозначно помогает какая-то более узкая направленность. Эта работа, в первую очередь, зацепила фанатов «Ливерпуля». Было бы неплохо, чтобы кто-то помог задать рост. С работой Дейка мне помог знакомый спортивный комментатор, он опубликовал у себя в соцсетях пост. После этого ее и опубликовали на сайте болельщиков в Англии. Самому тоже нужно раскидывать по группам и телеграм-каналам.

Каким был твой самый большой проект? Что ты чувствовал, когда завершил его?

Этим летом в Оренбурге был крупный проект. Мы с командой провели там 26 дней, сделали 2 фасада. Оттуда я сразу поехал на фестиваль в Ярославль, причем я уже опаздывал на 2-3 дня, некоторые участники уже заканчивали свои работы, а я только приехал. Честно говоря, ничего не почувствовал, когда закончил эти работы. Но, конечно, выдохнул, когда всё сдал.

У тебя на странице есть фото твоего портрета в формате граффити. Какие черты ты хотел в нем отразить? Сложно ли рисовать себя?

Себя рисовать легко, потому что не страшно экспериментировать. Я пытался сделать автопортрет в своем стиле. Например, черный фон, какие-то осколки и диагональ. Прикольно играть с самим собой. Еще у меня есть портрет дочки. Вот к нему относился с трепетом.

Каким бы ты хотел видеть современное граффити?

Я бы хотел, чтобы стрит-арты имели, скорее, художественную ценность, а не были «социальщиной». Граффити должно стать тем, что не будет выделяться из пейзажа, а дополнять его.

Работы Дмитрия Языкова:

Простые истЕны: самые честные граффити тульских улиц

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Анастасия Заикина, Елизавета Купченко, Екатерина Бунякина.

«Тула — культура без афиш».