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Идеальная свадьба: банкетный зал, букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк
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Идеальная свадьба: банкетный зал, букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк

Красивая свадьба – мечта любой девушки. Myslo поможет подготовиться к этому важному событию.

Банкетный зал

Белье

Цветы

Фейерверк

 

Банкетный зал «Шартрез»

В организации каждой свадьбы есть три основных вопроса: место проведения, концептуальное наполнение и, конечно, праздничное меню. И это только часть из того, что необходимо предусмотреть для комфорта молодоженов и гостей. Список предсвадебных дел невесты более чем длинныйИзбавиться от выматывающих вопросов организации банкета помогут профессионалы.

Что такое идеальная свадьба, прекрасно знают в «Шартрез». Тщательная подготовка, продуманное до мелочей меню и воплощение самых невероятных идей в дизайне – это их рук дело.

«Свадьба под ключ» от команды «Шартрез»:

  • Мы составим меню с учетом особых пожеланий гостей. Порции солидные, а цены — вполне демократичные. Средний чек меню русско-европейской кухни на человека – от 1800 до 2300 рублей: закуски, холодные и горячие блюда, напитки и десерты.
  • Предоставим мебель для организации пространства в зале и поможем в рассадке гостей. Европейская схема (от 4-х до 10 человек за столиком), длинный стол для всех гостей, популярные в духе английской свадьбы круглые столы, рассадка по интересам или возрасту, - по вашим пожеланиям.
  • Создадим правильную атмосферу праздника. Уютный ужин или шумная вечеринка, поможет определить декор зала. В «Шартрез» можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые трендовые варианты декора. Придумали сами, как всё оформить? Декоратор поможет реализовать идею.
  • Подберем обслуживающий персонал. Мы гарантируем, что на вашей свадьбе будут работать внимательные и вежливые официанты.
  • Музыкальное оформление. В каждом зале «Шартрез» есть всё необходимое современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол!
  • Организуем выездную регистрацию. Прекрасная альтернатива привычной росписи в ЗАГСе!

Сколько гостей может принять банкетный зал «Шартрез»?

Если вы приглашаете на свадьбу всех родных, друзей и коллег с соседями, то располагайтесь в большом банкетном зале, который вмещает
от 100 до 200 гостей. А для торжества поменьше подойдет банкетный зал, расположенный на нижнем этаже, в нем будет комфортно компании от 40 до 80 человек.

Кстати, в «Шартрез» есть собственный кондитер, который может изготовить шикарный свадебный торт по приемлемой цене и учитывая ваши пожелания. Вам не придется беспокоиться, что один из главных символов торжества при транспортировке в банкетный зал может испортиться! 

Почему именно «Шартрез»?

  1. Свадьба в рассрочку без участия банков.  Заключая договор, непосредственно с «Шартрез», вам организуют идеальный банкет при оплате 50% от суммы заказа. Оставшиеся 50% оплачивайте в течение месяца после свадьбы.
  2. Пробкового сбора в «Шартрез» нет! Алкоголь, соки, воды и даже фрукты с десертами вы можете привезти сами.
  3. В «Шартрез» всё продумано так, что гости двух торжеств не пересекались: у каждого банкетного зала есть отдельный выход. 
  4. Парковка для гостей банкетного зала.
  5. Мольберт для плана рассадки гостей – бесплатная услуга от «Шартрез».

Акция! Скидка 10% при заказе банкета с воскресенья по четверг, а также горка шампанского молодоженам в подарок!

Галерея
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 1
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 2
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 3
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 4
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 5
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 6
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 7
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 8
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 9
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 10
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 11
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 12
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Тула, Щекинское шоссе, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 71-02-03, 8 (930) 899-88-00.

Сайт

 

Магазин нижнего белья Fantasy

Каждая невеста составляет свой праздничный образ из множества частей. Макияж, прическа, туфли и платье — это внешняя сторона, которую увидят все гости свадьбы. Есть еще один особенный штрих — нижнее белье невесты. Его выбор очень важен, ведь от него зависит комфорт в день свадьбы.

Салон нижнего белья Fantasy поможет вам создать женственный и нежный образ для вашего незабываемого утра! Вы сможете выбрать самое лучшее белье для своего праздника, фотосессий «утра невесты» и первой брачной ночи.

В салоне Fantasy вам предложат множество вариантов белья, халатики, пеньюары, будуарные платья, пижамы (топ+шорты), а также подвязки с чулками. Все белье здесь выполнено из тканей высокого качества. Вы сможете подобрать для себя как отдельные элементы, так и полный свадебный комплект.

Цветовые варианты здесь также весьма разнообразны. Классические белые и шампань — нестареющая классика. Если вам по душе другие оттенки, для вас есть разнообразная палитра — пудровый, розовый, молочный и бордо, голубой и другие цвета, от нежных до насыщенных. Например, если свадьба в красных тонах, то «утро невесты» может быть и в бордовом цвете.

Не забывайте, что образ невесты не ограничивается только утренней фотосессией. Это также и брачная ночь, когда нужно выглядеть особенно эффектно! Любите кружева? Предпочитаете гладкие модели? В Fantasy найдётся тот самый, идеальный свадебный комплект для каждой невесты!

Создайте своё романтическое настроение вместе с Fantasy!

Галерея
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 1
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 2
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 3
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 4
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 5
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 6
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 7
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 8
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 9
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 10
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 11
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 12
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 13
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 14
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 15
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 16
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 17
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 18
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 19
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 20
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 21
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 22
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 23
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 24
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Тула, ул. Гоголевская, 62.
Тел. 8 (963) 226-08-56 (WhatsApp).

 

Цветочный салон «Музыка цветов»

Цветы — один из самых важных элементов на свадьбе: оформление банкетного зала, букет невесты и для нее от гостей. В цветочном салоне «Музыка цветов» огромный ассортимент товара. Здесь вы найдете то, что придется по душе именно вам.

Живые цветы на свадьбе — отличный способ добавить торжеству сказочного мотива. Чтобы они гармонично сочетались с оформлением банкетного зала, нужно тщательно выбирать этот элемент декора. Розы, лилии, хризантемы, а может быть, тюльпаны? В «Музыке цветов» есть всё, что захотите!

Букет невесты должен быть идеален. Он индивидуален для каждой девушки и даже является неким выражением ее личности. Именно поэтому так важно найти свой, особенный аксессуар, который станет важной частью образа.

В цветочном салоне вам предложат множество вариантов, и учтут все пожелания: нежный или яркий, контрастный, маленький или необычной формы, из любимых цветов или оригинальный и модный.

«Музыка цветов» — разнообразный выбор свежих цветов, авторских букетов, сборных композиций, цветов в корзинах и коробках, а также подарков.

В каталоге вы найдете композиции из роз, хризантем, гвоздик, альстромерий, матиол, орхидей и других цветов. Выбирайте, что ближе вам!

Не знаете, какой букет подарить молодоженам? Флористы цветочного салона «Музыка цветов» помогут выбрать шикарный и в то же время недорогой.

За ярким и красивым букетом добро пожаловать в «Музыку цветов!»

Галерея
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 1
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 2
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 3
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 4
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 5
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 6
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 7
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 8
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 9
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 10
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 11
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 12
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 13
Идеальная свадьба: выбираем букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк, Фото: 14
показать все фотографии

Тула, ул. Кутузова, 88-а.
График работы: ежедневно с 7.00 до 21.00
Телефон: +7 (902) 753-59-39.

Сайт

 

«Русский фейерверк»

Свадьба — событие, наполненное счастьем, волнением и эмоциями. Хотите сделать его еще ярче и красочнее? Фейерверк станет незабываемым украшением и финальным аккордом торжества.

Компания «Русский фейерверк» устроит профессиональное шоу, продуманное и созданное пиротехниками специально для вашего праздника. Гости оценят и надолго запомнят такую свадьбу!

Пиротехник компании «Русский фейерверк» встретится с вами заранее, выслушает пожелания и составит специальную программу для события. Специалист учтет все нюансы: особенности площадки, на которой проходит торжество, количество гостей и их месторасположение.

Салют будет потрясающим и неповторимым! Он будет создан с помощью разнообразных видов фейерверков.

Вы сможете выбрать свадебный фейерверк на любой бюджет — от скромного до наполненного всеми вариантами огненного шоу. Кроме фейерверка вы можете запустить китайские фонарики или шары желаний как символ вашей долгой и светлой совместной жизни.

Погода может помешать проведению пиротехнического шоу? Не беда!

Небольшой фейерверк можно устроить даже в закрытом помещении.

Например, украсить свадебный торт можно огненными фонтанами или разместить такие фонтаны в виде бутылок шампанского на праздничном столе.

Для дневных фейерверков как вариант — фонтаны цветного дыма. Их можно выбрать разной интенсивности и времени работы. Цветовая гамма — полная радуга. Из них можно сделать дорожку для встречи молодоженов у ресторана.

Благодаря малой зоне опасности эти фейерверки можно применять даже в небольших городских дворах.

Сделайте свою свадьбу потрясающей с компанией «Русский фейерверк»!

Тула, ул. Луначарского, 35.
Тел. 8 (4872) 47-08-50.

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