Идеальная свадьба: банкетный зал, букет невесты, сексуальное белье и красочный фейерверк

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В организации каждой свадьбы есть три основных вопроса: место проведения, концептуальное наполнение и, конечно, праздничное меню. И это только часть из того, что необходимо предусмотреть для комфорта молодоженов и гостей. Список предсвадебных дел невесты более чем длинный. Избавиться от выматывающих вопросов организации банкета помогут профессионалы.

Что такое идеальная свадьба, прекрасно знают в «Шартрез». Тщательная подготовка, продуманное до мелочей меню и воплощение самых невероятных идей в дизайне – это их рук дело.

«Свадьба под ключ» от команды «Шартрез»:

Мы составим меню с учетом особых пожеланий гостей. Порции солидные, а цены — вполне демократичные. Средний чек меню русско-европейской кухни на человека – от 1800 до 2300 рублей: закуски, холодные и горячие блюда, напитки и десерты.

Порции солидные, а цены — вполне демократичные. Средний чек меню русско-европейской кухни на человека – от 1800 до 2300 рублей: закуски, холодные и горячие блюда, напитки и десерты. Предоставим мебель для организации пространства в зале и поможем в рассадке гостей. Европейская схема (от 4-х до 10 человек за столиком), длинный стол для всех гостей, популярные в духе английской свадьбы круглые столы, рассадка по интересам или возрасту, - по вашим пожеланиям.

Европейская схема (от 4-х до 10 человек за столиком), длинный стол для всех гостей, популярные в духе английской свадьбы круглые столы, рассадка по интересам или возрасту, - по вашим пожеланиям. Создадим правильную атмосферу праздника. Уютный ужин или шумная вечеринка, поможет определить декор зала. В «Шартрез» можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые трендовые варианты декора. Придумали сами, как всё оформить? Декоратор поможет реализовать идею.

Уютный ужин или шумная вечеринка, поможет определить декор зала. В «Шартрез» можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые трендовые варианты декора. Придумали сами, как всё оформить? Декоратор поможет реализовать идею. Подберем обслуживающий персонал . Мы гарантируем, что на вашей свадьбе будут работать внимательные и вежливые официанты.

. Мы гарантируем, что на вашей свадьбе будут работать официанты. Музыкальное оформление. В каждом зале «Шартрез» есть всё необходимое современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол!

В каждом зале «Шартрез» есть всё необходимое современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол! Организуем выездную регистрацию. Прекрасная альтернатива привычной росписи в ЗАГСе!

Сколько гостей может принять банкетный зал «Шартрез»?

Если вы приглашаете на свадьбу всех родных, друзей и коллег с соседями, то располагайтесь в большом банкетном зале, который вмещает

от 100 до 200 гостей. А для торжества поменьше подойдет банкетный зал, расположенный на нижнем этаже, в нем будет комфортно компании от 40 до 80 человек.

Кстати, в «Шартрез» есть собственный кондитер, который может изготовить шикарный свадебный торт по приемлемой цене и учитывая ваши пожелания. Вам не придется беспокоиться, что один из главных символов торжества при транспортировке в банкетный зал может испортиться!

Почему именно «Шартрез»?

Свадьба в рассрочку без участия банков. Заключая договор, непосредственно с «Шартрез», вам организуют идеальный банкет при оплате 50% от суммы заказа. Оставшиеся 50% оплачивайте в течение месяца после свадьбы. Пробкового сбора в «Шартрез» нет! Алкоголь, соки, воды и даже фрукты с десертами вы можете привезти сами. В «Шартрез» всё продумано так, что гости двух торжеств не пересекались: у каждого банкетного зала есть отдельный выход. Парковка для гостей банкетного зала. Мольберт для плана рассадки гостей – бесплатная услуга от «Шартрез».

Акция! Скидка 10% при заказе банкета с воскресенья по четверг, а также горка шампанского молодоженам в подарок!

Тула, Щекинское шоссе, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 71-02-03, 8 (930) 899-88-00.

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Каждая невеста составляет свой праздничный образ из множества частей. Макияж, прическа, туфли и платье — это внешняя сторона, которую увидят все гости свадьбы. Есть еще один особенный штрих — нижнее белье невесты. Его выбор очень важен, ведь от него зависит комфорт в день свадьбы.

Салон нижнего белья Fantasy поможет вам создать женственный и нежный образ для вашего незабываемого утра! Вы сможете выбрать самое лучшее белье для своего праздника, фотосессий «утра невесты» и первой брачной ночи.

В салоне Fantasy вам предложат множество вариантов белья, халатики, пеньюары, будуарные платья, пижамы (топ+шорты), а также подвязки с чулками. Все белье здесь выполнено из тканей высокого качества. Вы сможете подобрать для себя как отдельные элементы, так и полный свадебный комплект.

Цветовые варианты здесь также весьма разнообразны. Классические белые и шампань — нестареющая классика. Если вам по душе другие оттенки, для вас есть разнообразная палитра — пудровый, розовый, молочный и бордо, голубой и другие цвета, от нежных до насыщенных. Например, если свадьба в красных тонах, то «утро невесты» может быть и в бордовом цвете.

Не забывайте, что образ невесты не ограничивается только утренней фотосессией. Это также и брачная ночь, когда нужно выглядеть особенно эффектно! Любите кружева? Предпочитаете гладкие модели? В Fantasy найдётся тот самый, идеальный свадебный комплект для каждой невесты!

Создайте своё романтическое настроение вместе с Fantasy!

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Тула, ул. Гоголевская, 62.

Тел. 8 (963) 226-08-56 (WhatsApp).

Цветы — один из самых важных элементов на свадьбе: оформление банкетного зала, букет невесты и для нее от гостей. В цветочном салоне «Музыка цветов» огромный ассортимент товара. Здесь вы найдете то, что придется по душе именно вам.

Живые цветы на свадьбе — отличный способ добавить торжеству сказочного мотива. Чтобы они гармонично сочетались с оформлением банкетного зала, нужно тщательно выбирать этот элемент декора. Розы, лилии, хризантемы, а может быть, тюльпаны? В «Музыке цветов» есть всё, что захотите!

Букет невесты должен быть идеален. Он индивидуален для каждой девушки и даже является неким выражением ее личности. Именно поэтому так важно найти свой, особенный аксессуар, который станет важной частью образа.

В цветочном салоне вам предложат множество вариантов, и учтут все пожелания: нежный или яркий, контрастный, маленький или необычной формы, из любимых цветов или оригинальный и модный.

«Музыка цветов» — разнообразный выбор свежих цветов, авторских букетов, сборных композиций, цветов в корзинах и коробках, а также подарков.

В каталоге вы найдете композиции из роз, хризантем, гвоздик, альстромерий, матиол, орхидей и других цветов. Выбирайте, что ближе вам!

Не знаете, какой букет подарить молодоженам? Флористы цветочного салона «Музыка цветов» помогут выбрать шикарный и в то же время недорогой.

За ярким и красивым букетом добро пожаловать в «Музыку цветов!»

Тула, ул. Кутузова, 88-а.

График работы: ежедневно с 7.00 до 21.00

Телефон: +7 (902) 753-59-39.

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Свадьба — событие, наполненное счастьем, волнением и эмоциями. Хотите сделать его еще ярче и красочнее? Фейерверк станет незабываемым украшением и финальным аккордом торжества.

Компания «Русский фейерверк» устроит профессиональное шоу, продуманное и созданное пиротехниками специально для вашего праздника. Гости оценят и надолго запомнят такую свадьбу!

Пиротехник компании «Русский фейерверк» встретится с вами заранее, выслушает пожелания и составит специальную программу для события. Специалист учтет все нюансы: особенности площадки, на которой проходит торжество, количество гостей и их месторасположение.

Салют будет потрясающим и неповторимым! Он будет создан с помощью разнообразных видов фейерверков.

Вы сможете выбрать свадебный фейерверк на любой бюджет — от скромного до наполненного всеми вариантами огненного шоу. Кроме фейерверка вы можете запустить китайские фонарики или шары желаний как символ вашей долгой и светлой совместной жизни.

Погода может помешать проведению пиротехнического шоу? Не беда!

Небольшой фейерверк можно устроить даже в закрытом помещении.

Например, украсить свадебный торт можно огненными фонтанами или разместить такие фонтаны в виде бутылок шампанского на праздничном столе.

Для дневных фейерверков как вариант — фонтаны цветного дыма. Их можно выбрать разной интенсивности и времени работы. Цветовая гамма — полная радуга. Из них можно сделать дорожку для встречи молодоженов у ресторана.

Благодаря малой зоне опасности эти фейерверки можно применять даже в небольших городских дворах.

Сделайте свою свадьбу потрясающей с компанией «Русский фейерверк»!

Тула, ул. Луначарского, 35.

Тел. 8 (4872) 47-08-50 .

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