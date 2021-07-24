Кардиолог Елена Мельникова: О хорошем и плохом холестерине, ходьбе и кардиостимуляторах

Фото Павла Чесалина.



Елена Мельникова.

Кардиологические заболевания на территории региона занимают лидирующие позиции. В России ежегодно более миллиона человек выходят на инвалидность по сердечно-сосудистым заболеваниям. В Тульской области ежегодно умирает около 10 000 человек, из них 5300 – женщины, 4700 – мужчины. 54% от общей смертности приходится на сердечно-сосудистые заболевания.

Люди приходят к врачу с одной надеждой – получить таблетку. А лечение сердечно-сосудистых заболеваний – комплексное. И большой процент выздоровления идет за счет немедикаментозной терапии.

Чтобы не допустить развития и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо обращать внимание на их предвестников. Это так называемые факторы риска, которые делят на три группы:

Те, которые мы не можем вылечить, но можем контролировать: сахарный диабет, артериальная гипертония. Если мы будем держать в норме глюкозу в крови, цифры давления, то не дадим развиваться сердечно-сосудистым заболеваниям. Те, на которые мы никак не можем повлиять, но должны о них знать: наследственность (были ли у родственников сердечно-сосудистые заболевания), пол (мужчины болеют чаще, чем женщины). Это нужно учитывать и проводить профилактические осмотры, чтобы вовремя выявить заболевание и скорректировать его. Те, на которые мы с вами можем повлиять и скорректировать. Например, на наше питание, образ жизни, на нашу активность и борьбу с лишним весом. Избыточный вес – признак того, что у человека может начать развиваться артериальная гипертония и сахарный диабет.

Все факторы риска при приеме подсчитает кардиолог и расскажет, как можно на них повлиять.

– Сколько длится реабилитация после установки кардиостимулятора? Как влияет его установка на дальнейшую жизнь? Можно ли с ним заниматься спортом?

– После установки кардиостимулятора пациент восстанавливается в течение 1-2 месяцев. В течение месяца он должен посетить наш кабинет и проверить кардиостимулятор: посмотреть, как стоят электроды, при необходимости скорректировать программу. Окончательная программа устанавливается через 4 месяца. Электроды вводятся прямо в сердце, а это инородное тело и может быть воспаление. Все пациенты с кардиостимуляторами находятся у нас под наблюдением. Никакой группы инвалидности таким пациентам не дается, люди могут жить нормальной жизнью без всяких осложнений. Что касается спорта, то если это профессиональный спорт, нужно исключить удары в область сердца, например, боксом заниматься нежелательно. Обычным спортом для себя, физкультурой заниматься надо.

Я всегда говорю, что физическая нагрузка для сердца – лекарство. Это очень хорошее немедикаментозное лечение.

Занимаясь, мы тренируем свою сердечную мышцу. Но все должно быть в разумных пределах, чтобы не перегрузить сердце и не спровоцировать ишемические события.

– Требуется ли какое-то лечение при гипертрофии левого желудочка?

– Гипертрофия происходит в результате чего-то. Необходимо выявить основное заболевание и посмотреть, с чем это связано. Если гипертрофия с обструкцией, то необходимо лечение у кардиохирургов. Если это просто небольшая гипертрофия, то необходимо лечить основное заболевание, которое ее вызвало. Например, гипертонию. И ваша цель – держать стабильно цифры давления, чтобы болезнь не развивалась дальше. Это касается и самого сердца, и коронарных сосудов.

– Какую физическую нагрузку для тренировки сердца вы рекомендуете? Сколько по времени можно заниматься без вреда для здоровья?

– Все зависит от того, каким заболеванием вы страдаете. Например, гипертоникам мы рекомендуем заниматься больше, особенно если человек имеет лишний вес. И мы говорим о занятиях не статических (например, поднятие тяжестей), а динамических, идеально – ходьба. Лучше ежедневно заниматься минут по 40. Перед сном прогуляйтесь – и спать будете лучше. Когда вы ходите, тонируются мышцы, на них происходит нагрузка, мышцы забирают на себя плохой холестерин – тот, который участвует в процессе формирования атеросклероза, а хорошего холестерина становится больше и он помогает выводиться плохому. Таким образом не идет прогрессирование атеросклероза. Помните, что повышенный холестерин не болит. Он делает свое плохое дело, влияет на стенки сосудов, забивает их, уменьшает просвет, тем самым кровь по таким сосудам течет тоненькой струйкой к миокарду, питает его плохо, и при малейшей нагрузке или банальном ОРВИ может произойти разрыв бляшки.

Кроме медикаментов, которые пациент постоянно принимает от образования атеросклеротических бляшек, мы еще помогаем и физической нагрузкой. Заниматься можно любым спортом, который вам нравится. Ходьба, теннис, плавание, велосипед, кардиотренажеры… Но помните, что в это время вы должны себя хорошо чувствовать, давление должно быть в норме. И желательно не сбавлять темп и расстояние – 10 км выхаживать ежедневно, но это при хорошем самочувствии и под прикрытием препаратов – с собой у вас должны быть таблетки, которые вы принимаете. Лучше всего ходить не одному, а в компании друзей.

– Появились жалобы на серд­це. Куда мне обратиться и какие исследования пройти?

– Все по-разному понимают, где болит сердце. Вся первичная помощь – через участкового доктора. Он выяснит, это всё же боль сердечного происхождения или не сердечного. Первым делом вам снимут электрокардиограмму. Большое значение имеет сбор анамнеза: вы должны рассказать доктору, где болит, как, как долго, куда отдает боль. Если выявлены изменения в работе сердца, у каждого доктора есть алгоритм для уточнения диагнозов: эхокардиография, нагрузочные пробы, сбор анализов.

– Как можно записаться к вам на консультацию? Мы живем в Щекино.

– У нас есть разделение территорий. Мы больше работаем с жителями, проживающими в Туле и Ленинском районе. Щекино же относится к Клинико-диагностическому центру. Чтобы получить у нас консультацию, вам нужно обратиться к своему участковому врачу, чтобы он выписал направление к кардиологу в электронном виде, и тогда вы сможете через единый кол-центр записаться к нашему кардиологу.



