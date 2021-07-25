Дмитрий Дибров: Некогда мне думать о плохом

Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»)/ Автор Яна Невская (ИА «Столица»)

Дмитрий Дибров за 30 лет журналистского стажа изучил телевидение вдоль и поперек. А за 20 лет, которые ведет на Первом канале интеллектуально-денежное шоу «Кто хочет стать миллионером?» и людей тоже достаточно хорошо «просканировал». И куда девать все эти обширные познания? Ну конечно – написать книгу!

Так он и сделал: в свободное время, которое некуда было девать, написал книгу о себе, о своей работе и о людях. И назвал ее «Раб лампы». Когда мы его повстречали на одном из светских мероприятий – тут же решили подробно о ней расспросить. А потом и о работе, в том числе и о новом телепроекте, и о личной жизни…

«Раб лампы»

– Дмитрий, как Вам пришла в голову идея написать эту книгу?

– Дело в том, что, когда начался коронавирус – не выйти было из дома. А дети приходили из школы и детского сада в семь вечера. И что делать? Пить нельзя, курить нельзя, вокруг коронавирус. И что делать? Только книги писать! Вот я и написал. Но это книга не о том, как добиться успеха в жизни. А, например о том, что бывает, когда взаимозаменяемые люди попадают под конвейер славы – это были обычно советские звезды. И что с ними было, когда их актуальность уходила...

Дмитрий Дибров с супругой Полиной, сыном Сашей и книгой «Раб лампы» на одном из светских мероприятий.

– Может, у Вас есть советы молодым, как достичь успеха?

– Какие тут могут быть советы? Если ко мне подходит человек и говорит: «Дмитрий Александрович, а вы не могли бы сказать Эрнсту, чтобы он меня взял на телевидение?» – то, скорее всего, передо мной человек не очень умный. Такие подходы может и были, но хочется сказать: «Товарищ, ну зачем мы тебе нужны? У тебя есть YouTube, у тебя есть «Инстаграм». Ты не прославился там? Тогда ты бездарь или лентяй. У тебя все «Останкино», все 13 этажей, могут уместиться в ноутбук – сиди, монтируй!» Знаете, как мы раньше на съемки выезжали? 15 человек: операторы, четыре осветителя, администратор и так далее. А сейчас? Вот тебе телефон – и ты уже на телевидении! Не можешь? Тут тебе тогда и Дибров с Эрнстом не помогут.

– Вы еще сейчас что-то интересное делаете, кроме съемок на телевидении?

– Я как раз сейчас делаю новый проект, и он уже музыкальный. Представьте себе Эрика Клэптона, который играет босанову (жанр бразильской поп-музыки. – Прим. авт.), он не бегает по струнам, ведь прекрасно знает, какую и когда зажимать. Это будет тихая, очень ритмичная музыка, напоминающая Билли Айлиш – вот в такой манере…

Источник оптимизма

– Что Вам помогает быть оптимистом, кроме работы?

– Моя супруга Полина. Она фантастическая жена и мама трех фантастических детей. Мне кажется, что она любого сделает оптимистом. Да и вообще некогда мне думать о плохом – надо же развлекать. В загс затащил, и дальше надо поддерживать отношения в семье! (смеется.)

– Вас не обижает, что, несмотря на то, что вы с Полиной в браке уже больше 10 лет, все равно найдутся критики, которые пишут злобные комментарии?

– В «Инстаграм» выложим совместные фото – и понеслись комментарии: «Ой, дедушка с внучкой!», «Ой, какой старый!» Очень интересно бы посмотреть: а кто такие комментарии пишет? Или еще вот тоже: на сайтах размещают фотографии звезд на светских мероприятиях. И там такие комментарии: «Как безвкусно!», «Как ужасно!», «Это кошмарное пузо!», «Что за дурацкая сумочка!» – и так далее. Я всегда в подобных случаях говорю: «Будьте любезны, опишите все, что сейчас видите прямо перед собой!» И скорее всего, этот ревнитель высоких вкусов имеет дурацкие обои и все остальное, включая зеркало и отражение в нем. Так что сумочка Собчак или шляпка Дибровой – это просто лекарство в данном случае…

«Дети с портвейном»

– У Вас есть принципы воспитания детей?

– Знаете, как меня воспитывал папа? В Ростове же моего отца все знают, он там основатель филологического факультета. Так вот: как он меня воспитывал? А никак! Представим себе Ростов-на-Дону, 1969 год. Школа центрального района, где за одной партой сидит и сын профессора, и сын бандита, только что вышедшего из тюрьмы. И вот так мы учимся и живем рядом десять лет. Дети бандитов – это чудо что такое! Во-первых, все девчонки – твои, во-вторых, это портвейн, кода тебе 13 лет. И как с этим бороться? А девчонки у нас в Ростове, кстати, красивые… Папа просто играл на пяти музыкальных инструментах и говорил на пяти языках. Что он на них говорил? Эти шутки на польском языке, чтение журналов на немецком, французский юмор, который так ловко выстроен... А как он играл и вытворял интересные шутки с инструментами! И дети с портвейном этого не знали, а папа – да. Вот он, пожалуйста. И вот теперь пленка перематывается – и на дворе 2021 год. И все то же самое! Конечно, мои дети не будут перед сыном бандита прыгать, чтобы доказать, что у тебя нет в карманах мелочи, и она не звенит, но у них искушения сейчас пострашнее. И как тут быть? Надо показывать, что на свете есть что-то интересное. Например, отличная музыка. Всегда можно поставить детям «Битлз». Или заинтересовать художниками – «Третьяковку» не снесут, и до нее всегда можно дойти.

«Тот самый нерв»

– В вашей передаче «Кто хочет стать миллионером?» сейчас снимаются только звезды. Почему?

– Исследование показало, если в нашей передаче простые люди, то у нас рейтинг чуть ниже среднего. Говоря простым языком – тогда реклама в ней стоит значительно дешевле. Зачем нужны звезды? Затем, чтобы можно было хлопнуть себя по коленям и сказать: «Маша, иди сюда. Вот ты все эти годы этого Меладзе любишь, а он даже не знает, как называется верхняя часть токарного станка. А я вот знаю! Значит, я умный!» Вот зачем это нужно. Но сейчас мы будем делать эфиры и с простыми людьми.

– У Вас есть какие-то свои личные телевизионные секреты?

– Из 8722 героев моих интервью по телевизору в течение 30 лет я понял, что самое главное – зритель по ту сторону экрана. Надо как угодно шутить, говорить мудрость или глупость, но обязательно развлекать зрителя!

Из досье myslo

Дмитрий Дибров

Родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону.

Окончил отделение журналистики филфака Ростовского госуниверситета.

Журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, музыкант и актёр.

Работал на пяти федеральных телеканалах: НТВ, «Первый канал», «Россия-1», «ТВ Центр» и «Звезда».

Ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?»

Семья: четвертая жена Полина, сыновья Александр, Фёдор, Илья, от предыдущих браков сын Денис, дочь Лада.





