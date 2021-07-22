Наедине с природой: пять секретных мест у воды в Тульской области

Купаться голышом, наслаждаться тишиной и дышать вкусным воздухом: мы нашли уютные места для короткого путешествия на выходные.

Тульская область не сильно лесистая и не богата водоемами. На общеизвестных и официально открытых пляжах и зонах отдыха этим летом яблоку негде было упасть, прямо «Анапа по-тульски» — писали вы под нашими обзорами.

Тем не менее в каждом районе области есть свои «потаенные» места, куда знают дорогу местные и о которых не особо распространяются, чтобы «не затоптали». Но мы с вами поделимся этими тайными уголками: были сами, нам понравилось. Только просьба: поедете отдыхать — не оставляйте после себя мусор.

Щучье озеро

Находится в 19,6 км на северо-восток от Тулы, у деревни Струнино.

Точные координаты давал smokescreen83 еще в 2015 году в блоге Маршрут выходного дня: Отдых у воды

Это настоящий лесной пруд, с притоками и песочком. Можно и поплавать, и отдохнуть. Народу мало. По доступности — средний, в плохую погоду может подвести дорога. Но приехать сюда стоит – не пожалеете.

Это еще и идеальное место для ночевки. Есть и рыба, и лес (он называется Долгий) со всех сторон. Да и комаров немного.

Берег Упы

Между деревнями Харино и Заречье (Щекинский район) или на противоположной стороне, неподалеку от деревень Миленино и Иконки (Киреевский район).

Берег Щекинского района более высокий. В этих местах вход в реку каменистый, течение несильное.

Один минус — по реке гоняют на моторках отдыхающие из гостевых домов. Дорога проселочная, в дождь непроезжая.

Торфяное (мыльное) озеро

Неподалеку от Краинки. Можно дойти пешком через лес. На машине 300 м бездорожья от дороги Черепеть – Доброе.

Это озерцо местные считают целебным, купаются тут нагишом (благо народу никого). Вода в нем прозрачная, но непривычного красно-коричневого оттенка.

А кожа после купания как будто намыленная, говорят, из-за торфа. И даже после одного купания проходит зуд от укусов всяческих насекомых, быстро заживают царапины.

Озеро холодное — со дня бьют ключи. Говорят, что санаторий раньше брал тут лечебную глину и грязь для аппликаций и обертываний. Три года назад озеро высохло. Совсем.

А в этом году опять возродилось. Причем уровень воды сильно поднялся. Может, в этом есть какой-то смысл, тайный посыл всем нам? Не знаю, но место очень красивое, тихое, короче, очень романтично тут.

Единственный минус — рядом с вами в озере могут плавать ужи. Не страшно, но неприятно.

Запруда у деревни Гущино

Настоящий деревенский пруд в Суворовском районе

Милый самодельный пляж, есть мостки, заботливо установленные жителями и дачниками, хотя они и не нужны — вход в воду песчаный.

С одной стороны пруд выходит на деревню (к ней, кстати, на днях буквально по указанию губернатора проложили асфальтовую дорогу), другой стороной – на сосновый бор. Там вполне можно остановиться с палатками.

Вода в пруду слегка коричневая от торфа. Местные запускают по весне мальков, на мелководье растут кувшинки, так что водоем живой.

Если проехать мимо деревни и этого пруда, то можно выехать на берег Оки.

Чекалин, ока

Но есть на Оке места более романтичные, например, неподалеку от Чекалина.

Или на противоположной стороне, например, неподалеку от Добропокровского монастыря. Об этом мы писали здесь