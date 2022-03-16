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Игрунки, сурикаты и шиншиллы: как растут малыши в Тульском экзотариуме

Игрунки, сурикаты и шиншиллы: как растут малыши в Тульском экзотариуме

В двух корпусах Тульского экзотариума настоящий бэби-бум. Малыши появились у нескольких животных. Myslo узнал, почему воспитанием игрунок занимается отец, а кипер заходит к сурикатам только в высоких сапогах.

Близнецы-игрунки — папины любимцы

В семье игрунок в старом корпусе Тульского экзотариума родились сразу двое малышей-близнецов. На фото маленьким игрункам всего около недели.

В семействе этих юрких приматов воспитанием занимаются самцы, мама только кормит малышей, а потом снова передает главе семейства. Один детеныш постоянно находится на спине отца, второй — на спине старшего брата. В дикой природе игрунки живут в кронах деревьев, хватательный рефлекс у них развит очень сильно, поэтому они никогда не падают.

Отлипать от папы и старшего брата малыши не будут еще примерно месяц, а потом начнут изучать мир самостоятельно.

Это не первое потомство игрунок в Тульском экзотариуме. Брачный сезон у этих животных — каждые полгода. Для того чтобы на свет появились малыши, игрункам нужно обеспечить комфортные условия: сбалансированное и богатое кальцием питание, температуру воздуха около +30 градусов и уединенное место.

Питаются эти крошечные обезьянки в основном соком деревьев и насекомыми, например сверчками.

Живут игрунки группами по 15 особей, в каждой из которых два главаря — самка и самец. Они и производят потомство. Остальные особи — как правило, дети этой пары разных возрастов.

Они живут в стае, пока им комфортно, а затем подрастают и уходят на поиски партнера, с которым создадут уже собственную группу. Но это в дикой природе. В экзотариуме выбирать не приходится, поэтому малыши живут с родителями дольше.

Эти малыши в Туле не останутся, примерно через полгода их продадут или обменяют на других животных в одном из зоопарков страны.

 

Шиншиллы — скромные ночные жители

Малыш шиншиллы в этот раз появился на свет один, на фото ему 3 недели. И хотя потомство у этих животных не такая уж и редкость, пройти мимо крохотного пушистого комочка мы не смогли.

Детеныш шиншиллы застенчив. Он не так сильно привязан к родителям, но все-таки большую часть времени проводит именно с ними.

Самка и самец не очень-то увлечены воспитанием детеныша, их главная задача — кормить его до того момента, пока он не перестанет требовать молоко и не перейдет на самостоятельное питание.

Алексей Бочкарев, экскурсовод:

- Шиншиллы — травоядные животные. Из-за этого в дикой природе им бывает сложно; в горах, где они живут, с растительностью не очень. А вот в экзотариуме им комфортно. В неволе они живут по 7−10 лет, в природе за ними охотится много хищников, поэтому до такого возраста они доживают крайне редко.

Эти пушистые горные мыши — ночные животные, поэтому посетители экзотариума видят их в основном спящими. Впрочем, это все равно мило, учитывая их невероятную шерсть.

На квадратном сантиметре шерсти шиншиллы находится до 30 000 волосков!

Размножением этих животных специально в экзотариуме не занимаются. Да и спроса в других зоопарках на них нет, так что малыш точно останется в Туле.

 

Неугомонные сурикаты

У этих любимцев всех гостей экзотариума на свет появились сразу четыре детеныша. Теперь в вольере — восемь взрослых животных и четыре малыша.

В Тульском экзотариуме сурикаты дают потомство часто — раз в полгода. Причем размножаться в стае можно только одной, самой главной самке. Таковы законы жесткого матриархата у этих зверьков.

При этом, когда малыши появляются на свет, о них заботятся все члены стаи. Это выглядит мило! Они приглядывают за малышами, согревают их, свернувшись вокруг них калачиком.

Чтобы самка смогла выкормить всех малышей, её усиленно кормят: дают больше творога и яиц. А вообще сурикаты довольно кровожадны. Они едят не только насекомых, но и живой корм, в экзотариуме это хомяки, крысы и мыши. При этом могут полакомиться и овсянкой, морковкой, огурцами и перчиком.

После плотного обеда они обожают поваляться, но спят в основном по ночам. А еще эти животные — чистюли. В туалет ходят только в определенном месте в норе, так что убирать за ними не слишком сложно.

Вообще сурикаты — из тех резидентов экзотариума, которым очень интересны посетители. Они с удовольствием разглядывают гостей и даже иногда заигрывают с ними.

В период ухода за малышами, правда, они становятся чуть более нервными. Чтобы не попасть под атаку, кипер надевает высокие белые резиновые сапоги.

Малыши сурикаты в скором времени отправятся в другие зоопарки. Но пока их можно еще увидеть в новом здании Тульского экзотариума в Центральном парке.

Посмотреть на малышей и других обитателей экзотариума можно в фоторепортаже Myslo.

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Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 40
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 41
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 42
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 43
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 44
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 45
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 46
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 47
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 48
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 49
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 50
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 51
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 52
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 53
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 54
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 55
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 56
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 57
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 58
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 59
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 60
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 61
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 62
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 63
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 64
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 65
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 66
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 67
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 68
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 69
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 70
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 71
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 72
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 73
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 74
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 75
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 76
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 77
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 78
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 79
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 80
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 81
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 82
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 83
Малыши в Тульском экзотариуме , Фото: 84
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 10:20 +8
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