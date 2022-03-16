Игрунки, сурикаты и шиншиллы: как растут малыши в Тульском экзотариуме

В двух корпусах Тульского экзотариума настоящий бэби-бум. Малыши появились у нескольких животных. Myslo узнал, почему воспитанием игрунок занимается отец, а кипер заходит к сурикатам только в высоких сапогах.

Близнецы-игрунки — папины любимцы

В семье игрунок в старом корпусе Тульского экзотариума родились сразу двое малышей-близнецов. На фото маленьким игрункам всего около недели.

В семействе этих юрких приматов воспитанием занимаются самцы, мама только кормит малышей, а потом снова передает главе семейства. Один детеныш постоянно находится на спине отца, второй — на спине старшего брата. В дикой природе игрунки живут в кронах деревьев, хватательный рефлекс у них развит очень сильно, поэтому они никогда не падают.

Отлипать от папы и старшего брата малыши не будут еще примерно месяц, а потом начнут изучать мир самостоятельно.

Это не первое потомство игрунок в Тульском экзотариуме. Брачный сезон у этих животных — каждые полгода. Для того чтобы на свет появились малыши, игрункам нужно обеспечить комфортные условия: сбалансированное и богатое кальцием питание, температуру воздуха около +30 градусов и уединенное место.

Питаются эти крошечные обезьянки в основном соком деревьев и насекомыми, например сверчками.

Живут игрунки группами по 15 особей, в каждой из которых два главаря — самка и самец. Они и производят потомство. Остальные особи — как правило, дети этой пары разных возрастов.

Они живут в стае, пока им комфортно, а затем подрастают и уходят на поиски партнера, с которым создадут уже собственную группу. Но это в дикой природе. В экзотариуме выбирать не приходится, поэтому малыши живут с родителями дольше.

Эти малыши в Туле не останутся, примерно через полгода их продадут или обменяют на других животных в одном из зоопарков страны.

Шиншиллы — скромные ночные жители

Малыш шиншиллы в этот раз появился на свет один, на фото ему 3 недели. И хотя потомство у этих животных не такая уж и редкость, пройти мимо крохотного пушистого комочка мы не смогли.

Детеныш шиншиллы застенчив. Он не так сильно привязан к родителям, но все-таки большую часть времени проводит именно с ними.

Самка и самец не очень-то увлечены воспитанием детеныша, их главная задача — кормить его до того момента, пока он не перестанет требовать молоко и не перейдет на самостоятельное питание.

Алексей Бочкарев, экскурсовод:

- Шиншиллы — травоядные животные. Из-за этого в дикой природе им бывает сложно; в горах, где они живут, с растительностью не очень. А вот в экзотариуме им комфортно. В неволе они живут по 7−10 лет, в природе за ними охотится много хищников, поэтому до такого возраста они доживают крайне редко.

Эти пушистые горные мыши — ночные животные, поэтому посетители экзотариума видят их в основном спящими. Впрочем, это все равно мило, учитывая их невероятную шерсть.

На квадратном сантиметре шерсти шиншиллы находится до 30 000 волосков!

Размножением этих животных специально в экзотариуме не занимаются. Да и спроса в других зоопарках на них нет, так что малыш точно останется в Туле.

Неугомонные сурикаты

У этих любимцев всех гостей экзотариума на свет появились сразу четыре детеныша. Теперь в вольере — восемь взрослых животных и четыре малыша.

В Тульском экзотариуме сурикаты дают потомство часто — раз в полгода. Причем размножаться в стае можно только одной, самой главной самке. Таковы законы жесткого матриархата у этих зверьков.

При этом, когда малыши появляются на свет, о них заботятся все члены стаи. Это выглядит мило! Они приглядывают за малышами, согревают их, свернувшись вокруг них калачиком.

Чтобы самка смогла выкормить всех малышей, её усиленно кормят: дают больше творога и яиц. А вообще сурикаты довольно кровожадны. Они едят не только насекомых, но и живой корм, в экзотариуме это хомяки, крысы и мыши. При этом могут полакомиться и овсянкой, морковкой, огурцами и перчиком.

После плотного обеда они обожают поваляться, но спят в основном по ночам. А еще эти животные — чистюли. В туалет ходят только в определенном месте в норе, так что убирать за ними не слишком сложно.

Вообще сурикаты — из тех резидентов экзотариума, которым очень интересны посетители. Они с удовольствием разглядывают гостей и даже иногда заигрывают с ними.

В период ухода за малышами, правда, они становятся чуть более нервными. Чтобы не попасть под атаку, кипер надевает высокие белые резиновые сапоги.

Малыши сурикаты в скором времени отправятся в другие зоопарки. Но пока их можно еще увидеть в новом здании Тульского экзотариума в Центральном парке.