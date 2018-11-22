Теперь и в Туле: Учись и играй с книгами с дополненной реальностью от DEVAR

фото и видео Дмитрия Дзюбина.

До недавнего времени тулякам книги с дополненной реальностью были доступны только в интернет-магазинах.

В ближайшее время книги DEVAR появятся на полках супермаркетов «Спар». В связи с этим стартует акция, по которой книги можно приобрести со скидкой до 50%.

Книги от издательства DEVAR – это не просто яркие иллюстрации, интересное содержание, соединенное с высоким качеством печати. Под обложкой этих книг скрывается магия – магия современных технологий дополненной реальности.

Хорошо это или плохо, но компьютерные технологии современные дети осваивают иногда даже раньше, чем научатся говорить. Мобильные приложения учат азбуке, счету, показывают мультфильмы или играют с детьми. Книги же часто уходят на второй план или вовсе не читаются.

Издательство DEVAR решило не вступать в полемику о плюсах и минусах реалий сегодняшнего дня и подготовило революционное решение – книги с волшебным миром в дополненной реальности.

На рынке компания DEVAR уже шесть лет и за это время не только прочно встала на ноги, но и успела стать победителем всевозможных международных выставок и приобрела огромную армию фанатов своей продукции. И самое приятное то, что компания тульская!

Иллюстрации в книгах DEVAR оживают прямо на глазах, что не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых. Первое знакомство с книгами неизменно вызывает вау-эффект! Благодаря великолепной анимации в дополненной реальностью теперь даже сухие энциклопедические факты по-настоящему интересны детям.

Все персонажи, изображенные на страницах, оживают благодаря бесплатному приложению DEVAR kids. Оно работает практически на любом смартфоне или планшете на базе iOS или Android. Герои появляются прямо на страницах и показывают мультфильм: для этого всего лишь надо нажать на синюю кнопку в приложении. Стихи о животных зачитывают звезды театра, кино и эстрады. Персонажами можно управлять и вручную – нажимайте на экран, и герой направится в ту сторону, куда вы указали. Книги DEVAR задействуют три вида восприятия информации — аудиальное, визуальное и кинестическое, что в комплексе позволяет лучше усвоить новую информацию.

Над каждой книгой работает огромная команда профессиональных дизайнеров 2D и 3D, иллюстраторов, составителей текстов, программистов и многих других. Ведь книгу нужно не только проиллюстрировать, но и продумать и создать 3D персонажей в приложении. То есть книга делается дважды – в бумажном виде и приложении.

Качество полиграфии превосходное: глянцевые страницы, яркие цвета и крупный текст, легко воспринимаемый ребенком, который только начинает знакомиться с буквами.

Компания работает с такими лицензионными брендами, как Hasbro (Transformers, My Little Pony и другие), Matell, Nikelodion, Смешарики, Барбоскины, Фиксики, и другие.

Продукция DEVAR охватывает детей всех возрастов: сказки для самых юных читателей, разнообразные энциклопедии и раскраски. Все они созданы с использованием технологии дополненной реальности. Благодаря этому вы вместе с ребенком погрузитесь в сказочный мир совершенно по-новому и сможете перенести героев любимой сказки в реальный мир и даже поиграть с ними.

Отдельно стоит остановиться на азбуке. Недавно издатель обновил ее и выпустил говорящую Азбуку 2.0: великолепная красочная живая азбука для малышей станет первой любимой книгой. Это издание предназначено для расширения кругозора ребенка, увеличения словарного запаса, а также развития навыков общения, чтения и письма. Каждой букве алфавита посвящена целая страница с персонажем, стихами, буквой для раскрашивания и прописями. Героев можно перенести в реальный мир прямо со страниц книги. Кроме этого, малыш найдет в Азбуке 2.0 восемь развивающих игр для запоминания букв и их последовательности в алфавите. 67 наклеек с животными и буквами порадуют ребенка и украсят его комнату. А еще можно сфотографироваться с книжными персонажами. Такая функция также есть в приложении!

Энциклопедии станут по-настоящему любимыми книгами деток среднего возраста. Так, «Микромир» знакомит с миром микроорганизмов, которые окружают нас повсюду: они в воде, в воздухе, на поверхностях предметов. С помощью технологии дополненной реальности ребенок сможет рассмотреть изнутри каплю воды, узнать, из чего состоят бактерии и как устроена инфузория туфелька, где находится самый чистый песок на планете и множество других интересных фактов! И самое главное – все эти факты не останутся иллюстрациями и словами, а превратятся в знания ребенка. Он их запомнит! Такую книгу захочется открывать и обсуждать с друзьями снова и снова.

Энциклопедий о теле человека издано огромное количество, но DEVAR сделал эту тему понятной и запоминающейся. Атлас человеческого тела не похож на другие книги по анатомии. С помощью технологии дополненной реальности изучение тела человека становится наглядным и более понятным. Все изображения можно рассмотреть и приблизить со всех сторон, изучить и запомнить основные термины.

Живые раскраски от DEVAR – это целый отдельный мир, где живет большинство популярных мультяшных героев. Барби, Смешарики, Трансформеры, Маша и Медведь, динозавр Дино, My little pony, Фиксики, Феи-Принцессы – издательство проделало большой путь для того, чтобы все эти герои появились и ожили на страницах книг. Среди продукции DEVAR огромные выбор раскрасок, где персонажи оживают в точности, какими их раскрасили малыши. Такие раскраски мотивируют деток раскрашивать, развивая их мелкую моторику.

Все живые раскраски от DEVAR с помощью мобильного приложения превращаются в увлекательную игру, в которой малыш узнает много нового. Например, в раскраске «Смешарики. Развиваем интеллект» ребенок вместе с Ёжиком очутится в компьютерной игре и найдет путь в обратный мир. На их ждет настоящая зарядка для ума. Им предстоит разгадать занимательные загадки, сыграть в логические игры, а также посмотреть забавные мультфильмы, в которых Смешарики переодеваются то в пиратов, то в космонавтов, то в египетского фараона. Это не просто раскраска, а волшебная история о новых приключениях Смешариков, которые оживут прямо на страницах книги!

«Барбоскины. Мамин день» – первая раскраска из серии «Барбоскины» от Devar, повествующая о том, как дети в разных странах мира готовятся ко Дню матери. Эта раскраска полна интересных фактов о достопримечательностях и традициях Великобритании, Франции, Индии и других странах. С помощью приложения Devar, ребенок сможет создать дизайн платья для мамы Барбоскиных и в дополненной реальности примерить его на героиню. Также приложение дает возможность сфотографироваться с Эйфелевой башней, собрать Великую китайскую стену, которую по кирпичам разобрали туристы, забить гол на футбольном поле стадиона Маракана, испечь традиционный английский кекс и многое другое!

Ищите книги от DEVAR ищите на полках супермаркетов «Спар».

*Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте у организаторов и в магазинах «Спар».