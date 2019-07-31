О беременности, бесплодии и родах после 40 лет: интервью с акушером-гинекологом и репродуктологом

На фото Дмитрий и Людмила Пильниковы с дочкой Марусей. Фото Дмитрия Дзюбина.

Мечтаете о малыше? Сначала на осмотр!

Мария Сенчук - По определению ВОЗ, здоровье — это комплексное состояние организма, при котором у человека нет ни физических, ни душевных, ни социальных проблем. Поэтому в первую очередь важно, чтобы ребенок был желанным и планируемым. Это не только даст малышу возможность чувствовать себя счастливым, но и убережет от некоторых возможных проблем со здоровьем. Парам, которые планируют рождение ребенка, необходимо прийти на осмотр к врачу и пройти обследование. Понятие «будущие родители» не применимо к парам, которые ждут ребенка. Папой и мамой люди становятся сразу же, как только зарождается новая жизнь.

Какие анализы сдать?

К зачатию ребенка нужно готовиться минимум за шесть месяцев. В первую очередь, отказаться от всех вредных привычек, чтобы организм прошел хотя бы минимальную процедуру самоочищения. Помимо этого паре необходимо сдать анализы на кровяные инфекции и заболевания, передающиеся половым путем. Женщине следует сдать мазки на вирусы и инфекции из цервикального канала на флору и чувствительность. Если женщина здорова, подготовка к беременности может ограничиться приемом фолиевой кислоты. Если нет, врач поможет вылечить выявленные заболевания до беременности.

Мужчинам старше 35 лет, вероятнее всего, потребуется сдать спермограмму. Особое внимание обследованиям должны уделить те пары, в которых у кого-то есть хронические заболевания или когда-либо была онкология. К моменту беременности заболевания должны быть вылечены или находиться в ремиссии.

Когда пора к врачу?

Женщины, которые знают, что с их здоровьем не всё в порядке, должны прийти к гинекологу сразу же, как только увидели положительный тест. Если патологий нет, то к врачу нужно идти на 4−5 неделе, когда беременность уже можно увидеть во время осмотра и ультразвуковой диагностики.

Пациенткам, которые готовились к беременности и проходили обследования, повторная диагностика не требуется. Но если с момента сдачи анализов прошло три месяца, их будет необходимо повторить.

Отпустите ситуацию, и чудо случится!

К сожалению, проблема бесплодия сейчас очень актуальна. Причем раньше, если пара не могла завести ребенка, мы всегда обследовали сначала женщину, сейчас же ситуация изменилась. Сегодня в 50% случаев сложности возникают из-за мужского бесплодия, и это настоящая проблема.

Порой мы получаем результаты анализов и видим, что у мужчины в 20 лет нет ни одного сперматозоида. Причины могут быть разные, в том числе употребленный в подростковом возрасте синтетический наркотик.

У женщин причиной бесплодия чаще всего становятся воспалительные процессы и последствия первых абортов, которые встречаются очень часто. Но женщины не говорят о них даже своим супругам.

Сократить процент бесплодия можно. В этом поможет культ здорового образа жизни, и говорить нужно не только о пользе спорта и культуре тела, но и откровенно рассказывать о вреде наркотиков и абортов. Всем женщинам необходимо понимать, что медикаментозный аборт, когда вы выпили таблетку и началась менструация, тоже может повлечь за собой серьезные проблемы.

К бесплодию приводят и психологические проблемы. Иногда женщина абсолютно здорова, но никак не может забеременеть. В таких случаях я говорю: «Просто выключите голову, отпустите ситуацию, а лучше отправляйтесь в отпуск». Когда организм находится в состоянии стресса, а все вокруг твердят: «Тебе уже 30 лет, а ты еще не родила!», забеременеть крайне сложно.

Есть ли лучший возраст для рождения детей?

Да, он наступает, когда вы искренне хотите малыша. Первого ребенка желательно родить в возрасте 25−35 лет, а закончить репродуктивную функцию до 40 лет.

Но современная медицина существенно расширила эти рамки: весь мир рожает после 40 лет, и наши пациентки не исключение. Я искренне радуюсь за женщин, которые становятся мамами даже после 45. Но каждая из нас должна понимать, что беременность в таком возрасте — это определенные риски, так что мама должна быть под пристальным наблюдением врача.