Тульский филиал МЮИ: Готовим перспективных и востребованных юристов
Обучение по государственным стандартам, квалифицированные преподаватели и современный подход к образованию – возможно ли всё это в частном вузе? Да! И Международный юридический институт доказывает это уже 20 лет.
Филиал Международного юридического института (МЮИ) открылся в Туле в 1999 году. За 28 лет вуз доказал высокий уровень образования, обзавелся собственным помещением площадью более двух тысяч квадратных метров, открыл обучение по шести юридическим специальностям и выпустил несколько тысяч квалифицированных специалистов.
Большинство выпускников Тульского филиала МЮИ сегодня востребованы и успешны: занимают руководящие должности в государственных структурах, работают мировыми, федеральными и арбитражными судьями, трудятся в правоохранительных органах и открывают собственные юридические фирмы.
Надежда Привалова, директор Тульского филиала МЮИ, кандидат юридических наук:
Надежда Привалова
– Проблем с трудоустройством у наших выпускников нет. Все те, кто хотят учиться, отлично себя чувствуют в профессии после института, многих приглашают на работу сразу же после защиты диплома. Мы отличаемся от многих частных вузов: ведем обучение строго по федеральным образовательным стандартам, выдаем дипломы государственного образца и серьезно относимся к обучению. В нашем институте нельзя получить оценку просто так: на какой форме бы не обучался студент, он должен получить знания. Мы дорожим репутацией наших выпускников, работодатели знают это, поэтому доверяют нам и нашим специалистам.
В Международном юридическом институте идет обучение на очной, очно-заочной (вечерней) и дистанционной форме обучения.
Специалисты института – это люди с активной жизненной позицией. Все учащиеся ведут насыщенную студенческую жизнь – занимают призовые места в региональных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. А организованный МЮИ фестиваль «Молодое движение» стал ежегодным и всероссийским.
Сейчас Тульский филиал Международного юридического институт ведет набор по следующим направлениям подготовки:
- Судебная и прокурорская деятельность (специалитет);
- Юриспруденция (бакалавриат);
- Юриспруденция (магистратура);
- Юриспруденция (аспирантура).
Помимо этого в институте реализуется программа среднего профессионального образования (колледж) со специальностью «Право и организация социального обеспечения». Поступить на эту специальность могут выпускники 9 и 11 классов.
Выпускникам колледжа присваивается квалификация юриста, такие специалисты могут работать в органах социальной защиты населения и в судах на технических должностях.
Тех, кто решит после окончания колледжа поступить в МЮИ, получить высшее образование в этом же институте, ждет 10% скидка на обучение и возможность сократить срок учебы на полгода.
Абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ, поступающие на очную форму обучения, участвуют в конкурсе на получение бесплатных мест, оплачиваемых институтом.
Подать документы на очную форму обучения можно до 25 августа, на очно-заочную (вечернюю) – до 4 октября, на заочную – до 18 октября. Подробности здесь.
Тульский филиал Международного юридического института
Тула, ул. Коминтерна, 31 (вход со стороны ул. Сойфера, 20-а).
Тел.:
E-mail: tula.mui@mail.ru