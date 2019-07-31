город
город
Регистрация
Тульский филиал МЮИ: Готовим перспективных и востребованных юристов
Фото Алексея Пирязева и из архива героев публикации.
Партнерский материал

Тульский филиал МЮИ: Готовим перспективных и востребованных юристов

Обучение по государственным стандартам, квалифицированные преподаватели и современный подход к образованию – возможно ли всё это в частном вузе? Да! И Международный юридический институт доказывает это уже 20 лет.

Филиал Международного юридического института (МЮИ) открылся в Туле в 1999 году. За 28 лет вуз доказал высокий уровень образования, обзавелся собственным помещением площадью более двух тысяч квадратных метров, открыл обучение по шести юридическим специальностям и выпустил несколько тысяч квалифицированных специалистов.

Большинство выпускников Тульского филиала МЮИ сегодня востребованы и успешны: занимают руководящие должности в государственных структурах, работают мировыми, федеральными и арбитражными судьями, трудятся в правоохранительных органах и открывают собственные юридические фирмы.

Надежда Привалова, директор Тульского филиала МЮИ, кандидат юридических наук:

Надежда Привалова

– Проблем с трудоустройством у наших выпускников нет. Все те, кто хотят учиться, отлично себя чувствуют в профессии после института, многих приглашают на работу сразу же после защиты диплома. Мы отличаемся от многих частных вузов: ведем обучение строго по федеральным образовательным стандартам, выдаем дипломы государственного образца и серьезно относимся к обучению. В нашем институте нельзя получить оценку просто так: на какой форме бы не обучался студент, он должен получить знания. Мы дорожим репутацией наших выпускников, работодатели знают это, поэтому доверяют нам и нашим специалистам.

В Международном юридическом институте идет обучение на очной, очно-заочной (вечерней) и дистанционной форме обучения.

Специалисты института – это люди с активной жизненной позицией. Все учащиеся ведут насыщенную студенческую жизнь – занимают призовые места в региональных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. А организованный МЮИ фестиваль «Молодое движение» стал ежегодным и всероссийским.

Сейчас Тульский филиал Международного юридического институт ведет набор по следующим направлениям подготовки: 

  • Судебная и прокурорская деятельность (специалитет);
  • Юриспруденция (бакалавриат);
  • Юриспруденция (магистратура);
  • Юриспруденция (аспирантура).

Помимо этого в институте реализуется программа среднего профессионального образования (колледж) со специальностью «Право и организация социального обеспечения». Поступить на эту специальность могут выпускники 9 и 11 классов.

Выпускникам колледжа присваивается квалификация юриста, такие специалисты могут работать в органах социальной защиты населения и в судах на технических должностях.

Тех, кто решит после окончания колледжа поступить в МЮИ, получить высшее образование в этом же институте, ждет 10% скидка на обучение и возможность сократить срок учебы на полгода.

Абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ, поступающие на очную форму обучения, участвуют в конкурсе на получение бесплатных мест, оплачиваемых институтом.

Подать документы на очную форму обучения можно до 25 августа, на очно-заочную (вечернюю) – до 4 октября, на заочную – до 18 октября. Подробности здесь.

Тульский филиал Международного юридического института

Тула, ул. Коминтерна, 31 (вход со стороны ул. Сойфера, 20-а).

Тел.: 8 (4872) 21-11-858 (4872) 21-14-098 (4872) 21-11-84.

lawacademy.ru

E-mail: tula.mui@mail.ru

Галерея
Международный юридический институт, Фото: 1
Международный юридический институт, Фото: 2
Международный юридический институт, Фото: 3
Международный юридический институт, Фото: 4
Международный юридический институт, Фото: 5
Международный юридический институт, Фото: 6
Международный юридический институт, Фото: 7
Международный юридический институт, Фото: 8
Международный юридический институт, Фото: 9
Международный юридический институт, Фото: 10
Международный юридический институт, Фото: 11
Международный юридический институт, Фото: 12
Международный юридический институт, Фото: 13
Международный юридический институт, Фото: 14
Международный юридический институт, Фото: 15
Международный юридический институт, Фото: 16
Международный юридический институт, Фото: 17
Международный юридический институт, Фото: 18
Международный юридический институт, Фото: 19
Международный юридический институт, Фото: 20
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина , вчера, в 14:16
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Международный юридический институткуда пойти учиться в Туле
Обустраиваем артезианскую скважину и септики на дачном участке
Обустраиваем артезианскую скважину и септики на дачном участке
О беременности, бесплодии и родах после 40 лет: интервью с акушером-гинекологом и репродуктологом
О беременности, бесплодии и родах после 40 лет: интервью с акушером-гинекологом и репродуктологом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.