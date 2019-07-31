Тульский филиал МЮИ: Готовим перспективных и востребованных юристов

Фото Алексея Пирязева и из архива героев публикации.

Обучение по государственным стандартам, квалифицированные преподаватели и современный подход к образованию – возможно ли всё это в частном вузе? Да! И Международный юридический институт доказывает это уже 20 лет.

Филиал Международного юридического института (МЮИ) открылся в Туле в 1999 году. За 28 лет вуз доказал высокий уровень образования, обзавелся собственным помещением площадью более двух тысяч квадратных метров, открыл обучение по шести юридическим специальностям и выпустил несколько тысяч квалифицированных специалистов.

Большинство выпускников Тульского филиала МЮИ сегодня востребованы и успешны: занимают руководящие должности в государственных структурах, работают мировыми, федеральными и арбитражными судьями, трудятся в правоохранительных органах и открывают собственные юридические фирмы.

Надежда Привалова, директор Тульского филиала МЮИ, кандидат юридических наук:

Надежда Привалова – Проблем с трудоустройством у наших выпускников нет. Все те, кто хотят учиться, отлично себя чувствуют в профессии после института, многих приглашают на работу сразу же после защиты диплома. Мы отличаемся от многих частных вузов: ведем обучение строго по федеральным образовательным стандартам, выдаем дипломы государственного образца и серьезно относимся к обучению. В нашем институте нельзя получить оценку просто так: на какой форме бы не обучался студент, он должен получить знания. Мы дорожим репутацией наших выпускников, работодатели знают это, поэтому доверяют нам и нашим специалистам.

В Международном юридическом институте идет обучение на очной, очно-заочной (вечерней) и дистанционной форме обучения.

Специалисты института – это люди с активной жизненной позицией. Все учащиеся ведут насыщенную студенческую жизнь – занимают призовые места в региональных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. А организованный МЮИ фестиваль «Молодое движение» стал ежегодным и всероссийским.

Сейчас Тульский филиал Международного юридического институт ведет набор по следующим направлениям подготовки:

Судебная и прокурорская деятельность (специалитет);

Юриспруденция (бакалавриат);

Юриспруденция (магистратура);

Юриспруденция (аспирантура).

Помимо этого в институте реализуется программа среднего профессионального образования (колледж) со специальностью «Право и организация социального обеспечения». Поступить на эту специальность могут выпускники 9 и 11 классов.

Выпускникам колледжа присваивается квалификация юриста, такие специалисты могут работать в органах социальной защиты населения и в судах на технических должностях.

Тех, кто решит после окончания колледжа поступить в МЮИ, получить высшее образование в этом же институте, ждет 10% скидка на обучение и возможность сократить срок учебы на полгода.

Абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ, поступающие на очную форму обучения, участвуют в конкурсе на получение бесплатных мест, оплачиваемых институтом.

Подать документы на очную форму обучения можно до 25 августа, на очно-заочную (вечернюю) – до 4 октября, на заочную – до 18 октября. Подробности здесь.

Тульский филиал Международного юридического института

Тула, ул. Коминтерна, 31 (вход со стороны ул. Сойфера, 20-а).

Тел.: 8 (4872) 21-11-85 , 8 (4872) 21-14-09 , 8 (4872) 21-11-84.

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E-mail: tula.mui@mail.ru