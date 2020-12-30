Как не переесть в новогоднюю ночь и не набрать вес после праздников: советы нутрициолога
Чтобы не набрать пару лишних килограмм, отказываться от салатиков не нужно. Рассказываем, когда их лучше съесть и почему стоит внимательнее присмотреться к мандаринам.
Эти каникулы будут отличаться от всех остальных. Рестораны и развлечения ограничены, так что большинство из нас будут проводить время дома или в гостях, а значит, риск поправиться будет выше, чем обычно.
Как сохранить себя в форме и сделать так, чтобы застолья не испортили здоровье, рассказывает нутрициолог, автор системы персонального диетологического сопровождения Анастасия Никитенкова. Вот несколько правил от эксперта:
Не есть весь день 31 декабря – плохая идея. Вечером будет большой стол, а значит, на завтрак чем-нибудь перекушу, а обед и ужин пропущу – знакомые мысли? Это неправильна. Голодание днем приведет в перееданию ночью, что особенно губительно для организма. Есть ночами не физиологично для человека. Переедание в ночное время – худшее, что мы можем сделать для организма.
Обязательно позавтракайте 31 декабря. Даже если вы встаете поздно. Затем около 13.00-14.00 найдите время на обед. В 17.00 нужно сделать перекус, а в 20.00 поужинать. На ужин желательно съесть белковую пищу: морепродукты, рыбу, мясо и овощной салат. Праздничный ужин в 21.00-23.00 будет уже вторым. При таком подходе вы подойдете к новогодней ночи достаточно сытыми, чтобы не переедать.
На праздничный стол лучше поставить мясо, морепродукты и овощи. Такая еда будет как нельзя кстати в качестве закуски и будет щадящей для организма. Из алкоголя лучше предпочесть шампанское сортов брют, экстра брют и просекко или белое и красное сухое вино. Это самые низкокалорийные варианты.
Не нужно отказывать себе во всем в Новый год. У нас есть традиционные блюда – оливье, селедка под шубой, бутерброды с икрой, тарталетки и т. д. Их можно себе позволить, но лучше перенести на следующий день. Поставьте эти новогодние лакомства на стол утром или днем 1 января. Ночью 31 декабря на пищеварительную систему и так будет оказано давление. К тому же будет присутствовать алкоголь, который разжигает аппетит. Поберегите себя!
Не накидывайтесь на еду утром 1 января. Если не хотите поправиться, соблюдайте 12-часовой перерыв между последним приемом пищи вечером и завтраком. Если вы перестали есть в 2 часа ночи, то позавтракать нужно в 14.00. За это время организм успеет переварить пищу.
Снизьте потребление солений. Оставить можно квашеную капусту, а от маринованных помидоров и огурцов лучше отказаться. Они повышают аппетит, а соль задерживает воду. Лучше заменить засолки свежими овощами.
Поосторожнее с мандаринами! Иногда мы даже не замечаем, сколько их съели. На самом деле этот фрукт не так безобиден. Во-первых, их желательно есть с основным приемом пищи до 16.00 и в ограниченном количестве. А во-вторых, мандарины могут спровоцировать аллергию, которая не всегда проявляется явно, но плохо воздействует на организм.
Салаты с майонезом – блюда нежелательные. Но и их тоже можно позволить 1 января, если очень хочется. Лучше все-таки заменить покупной майонез домашним, а еще лучше – йогуртом или 15%-й сметаной. Помните об умеренности. Не нужно сажать себя на диету и лишать праздника, но можно постараться сделать стол максимально правильным и следить за размером порции. Этот совет универсален.
Переедание вредно и для тех, кто ведет здоровый образ жизни, и для людей с любой степенью ожирения.
Чтобы прийти в норму после праздников, не садитесь на монодиету и морить себя голодом. Вы же помните, что от смены ритма жизни и разнообразия пищи организм и так в стрессе? Не делайте хуже. Вместо этого соблюдайте правила:
- В течение всех праздников старайтесь соблюдать водный баланс. При потреблении даже небольшого количества алкоголя организму требуется много воды. Пейте ее в течение дня небольшими глотками. Причем желательно пить теплую (не комнатной температуры) воду, она насыщает, снижает аппетит и позволяет отличить голод от жажды.
- Высыпайтесь. Гормональные сбои от недосыпа ведут к увеличению веса.
- Входите в привычный режим постепенно. Все мы знаем, что полезно питаться пять раз в день. Но в новогодние праздники можно отступить от этого правила. Частота не обязательна, поскольку у вас другой ритм жизни.
- Больше двигайтесь. Разнообразьте свою физическую активность чем-то кроме походов к столу, выходите на прогулки или занимайтесь спортом.
- Постепенно приводите в норму время приема пищи. Во время каникул они обычно смещаются на более поздние часы, налаживайте режим постепенно. Решение о похудении примете, когда вернетесь к привычному ритму.